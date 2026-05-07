  • Венсан Компани: «Бавария» выигрывала ЛЧ 6 раз – то есть даже лучшие обычно побеждают раз в 10 лет, если это не «Реал». Возможно, в следующем году детали будут в нашу пользу»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос, было ли у него ощущение, что мюнхенцы могут выиграть Лигу чемпионов.

«Бавария» вылетела из ЛЧ на стадии полуфинала, уступив «ПСЖ» (4:5, 1:1).

«Я всегда это ощущаю [что «Бавария» может выиграть ЛЧ]. Я чувствовал это и в этом году.

Я рациональный человек. «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов шесть раз. Турнир существует 60-70 лет, то есть даже лучшие команды обычно побеждают раз в 10 лет – если это не «Реал» [выигравший ЛЧ 15 раз].

Я не собираюсь взваливать на себя дополнительную ответственность, я знаю, как это сложно. Мы могли выиграть в этом году. Возможно, в следующем году детали будут в нашу пользу», – сказал Компани.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37843 голоса
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
Да, ладно, вылететь от ПСЖ с разницей в один мяч в полуфинале - это не позор. Отличный результат. Есть игра, есть удача, которую тоже никто не отменял. Бавария выглядела не намного хуже. Тренерского опыта, возможно, не хватило по вполне объективным причинам.
И работы с судьёй.
в данном случае - это отмазка для слабаков
кто следил за Компани не должен удивляться, он хорошо ставит атаку и может стабильно доминировать над соперниками послабже (Бернли в чемпионшипе, Бавария в чемпионате), но как только он сталкивается с равными сложными командами (ПСЖ 2026, Интер 25) - ему нечего предложить и шансы становятся 50/50.
Вот парадокс, Компани сам был топовым защитником, а в клубе защита самая слабая линия
Не совсем, в Бернли у него было 35 пропущенных (в 46 матчах) , в Баварии 35 пропущенных в обоих сезонах.

В ситуации когда у него преимущество над соперником - все с защитой впорядке. Что-то ломается когда он сталкивается с равным соперником или сильнее, нет плана Б
даже стяуа, црвена звезда, порту и аякс когда-то выигрывали этот турнир, теперь, к сожалению, это не возможно. из года в год одни и те же команды в четвертьфиналах. скукота.
А зачем середняки в четверть/ полу финалах? Зачем нам смотреть, как условный Псж разорвет в одну калитку какого то середняка, кому это интересно? Пусть лучше повторяются участники, но за то вот такие матчи как Бавария Псж нужны всем
Особенно Интер, Спортинг, Лион, Аякс, Боруссия, Астон Вилла, Милан
Прямо всегда-всегда одни и те же клубы
Даже Реал ждал победы 12 лет с 2002 до 2014, так что не отчаиваться, сделать работу над ошибками и вперед к новым победам!
Мне кажется, при всей своей мощи Бавария уступала Парижу по качеству состава. Главные звезды у них примерно равны, но у Мюнхена в составе есть игроки не совсем соответствовавшие уровню противостояния. Оба балканца, Лаймер при всей своей старательности, по таланту не совсем тянули. Плюс у ПСЖ скамейка сильнее.
Бавария в этом году отлетела от перестрелки 6-7. А в прошлом сезоне их душно прошел Интер.

Барселона в прошлом году отлетела от перестрелки 6-7. А в этом сезоне их душно прошел Атлетико.
Прав Компани, даже больше чем клуб, лучший клуб мира, более десяти лет не может выиграть лч, даже международный трофей, даже выйти в финал
В следующем году возвращается МЮ. Вряд ли выиграете.
мю пусть стабильно в лч попадет несколько лет, про лч замахиваться смешно
больше поражает, что Компани, который был одним из лучших защитников поколения

не сделал ничего чтобы игра в обороне стала надежнее
Никогда им не был. Хороший защитник, но не более. Никогда не котировался на уровне «одного из лучших поколения»
На зал славы АПЛ наиграл
По мне во вчерашней неудачи Баварии большая роль Компании так как он в отличии от Энрике так и не придумал как будет преодолевать защиту ПСЖ(а то что ПСЖ будут так играть можно было понять как играло ПСЖ с тем же Ливерпулем) А вот план на игру Энрике полностью удался(игра на быстрых контратаках). В матче в Париже Бавария играла лучще чем в домашнем матче. Олисе вообще играл как будто в шапке неведимке с кучей ошибок.
Я так понял, Олисе из тех игроков, что парят в пируэтах когда игра идет, а когда нет, то и его нет. Не лидер. Те же Мусиала и Диас хотя бы бились, брали много инициативы на себя. А этот, отошел в сторонку и всё.
Я так же считаю.
Директор «Баварии» Эберль о судействе матча с «ПСЖ»: «Кое-кто принял пару неверных решений. Рука Мендеша была очевидной, Невеш сыграл рукой в штрафной»
7 мая, 07:01
Компани не согласен, что «Бавария» уступила «ПСЖ» по игре: «Если вы увидели их явное преимущество, значит, у вас зрение лучше моего. Я видел борьбу равных команд»
7 мая, 06:01
Станишич о матче с «ПСЖ»: «Не понимал, что делает судья. Он был немного растерян. Но арбитр не был причиной вылета «Баварии» – мы не заслужили пройти дальше»
7 мая, 04:05
