Венсан Компани: «Бавария» выигрывала ЛЧ 6 раз – то есть даже лучшие обычно побеждают раз в 10 лет, если это не «Реал». Возможно, в следующем году детали будут в нашу пользу»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос, было ли у него ощущение, что мюнхенцы могут выиграть Лигу чемпионов.
«Бавария» вылетела из ЛЧ на стадии полуфинала, уступив «ПСЖ» (4:5, 1:1).
«Я всегда это ощущаю [что «Бавария» может выиграть ЛЧ]. Я чувствовал это и в этом году.
Я рациональный человек. «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов шесть раз. Турнир существует 60-70 лет, то есть даже лучшие команды обычно побеждают раз в 10 лет – если это не «Реал» [выигравший ЛЧ 15 раз].
Я не собираюсь взваливать на себя дополнительную ответственность, я знаю, как это сложно. Мы могли выиграть в этом году. Возможно, в следующем году детали будут в нашу пользу», – сказал Компани.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
В ситуации когда у него преимущество над соперником - все с защитой впорядке. Что-то ломается когда он сталкивается с равным соперником или сильнее, нет плана Б
Прямо всегда-всегда одни и те же клубы
Барселона в прошлом году отлетела от перестрелки 6-7. А в этом сезоне их душно прошел Атлетико.
не сделал ничего чтобы игра в обороне стала надежнее