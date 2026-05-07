Венсан Компани: «Бавария» выигрывала ЛЧ 6 раз – то есть даже лучшие обычно побеждают раз в 10 лет, если это не «Реал». Возможно, в следующем году детали будут в нашу пользу»

Венсан Компани: возможно, в следующей ЛЧ детали будут в пользу «Баварии».

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос, было ли у него ощущение, что мюнхенцы могут выиграть Лигу чемпионов.

«Бавария » вылетела из ЛЧ на стадии полуфинала, уступив «ПСЖ » (4:5, 1:1).

«Я всегда это ощущаю [что «Бавария» может выиграть ЛЧ]. Я чувствовал это и в этом году.

Я рациональный человек. «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов шесть раз. Турнир существует 60-70 лет, то есть даже лучшие команды обычно побеждают раз в 10 лет – если это не «Реал » [выигравший ЛЧ 15 раз].

Я не собираюсь взваливать на себя дополнительную ответственность, я знаю, как это сложно. Мы могли выиграть в этом году. Возможно, в следующем году детали будут в нашу пользу», – сказал Компани.