Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Энрике совершает революцию в футболе, не только в «ПСЖ». Лучший тренер в мире»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи назвал тренера команды Луиса Энрике лучшим в мире после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов (1:1, первая игра – 5:4).
«То, что он сделал... Он совершает революцию в футболе, не только в «ПСЖ».
Я горжусь им. Он действительно лучший тренер в мире», – сказал Аль-Хелайфи в эфире CBS Sports.
Энрике схитрил, «ПСЖ» сел в автобус, ставка «Баварии» не сыграла, творец Хвича – лучший. Разбор полуфинала ЛЧ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
Марокко выбило на ЧМ-2022 не только Испанию, но и Бельгию и Португалию.
В сборной у Энрике не было нормальных нападающих.
Жаль, что свой недюжинный тренерский талант реализовал не только в Барселоне, но и в довольно мерзотном ПСЖ.
Но не угробил карьеру и вместо прозябание в ЛК выбрал выиграть ЛЧ.