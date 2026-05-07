  Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Энрике совершает революцию в футболе, не только в «ПСЖ». Лучший тренер в мире»
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Энрике совершает революцию в футболе, не только в «ПСЖ». Лучший тренер в мире»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи назвал тренера команды Луиса Энрике лучшим в мире после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов (1:1, первая игра – 5:4).

«То, что он сделал... Он совершает революцию в футболе, не только в «ПСЖ».

Я горжусь им. Он действительно лучший тренер в мире», – сказал Аль-Хелайфи в эфире CBS Sports.

Энрике схитрил, «ПСЖ» сел в автобус, ставка «Баварии» не сыграла, творец Хвича – лучший. Разбор полуфинала ЛЧ

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37843 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
Дурачки называли его ватокатом и физруком, хотя давно было ясно что он топарь. Говорили, что МСН тренер не нужен, но кто хорошо смотрел и понимал ту Барсу - знал значимость Энрике.
Отменяет, Испания была лучшей на Евро-2021, Италия отскочила в полуфинале.
Марокко выбило на ЧМ-2022 не только Испанию, но и Бельгию и Португалию.
В сборной у Энрике не было нормальных нападающих.
как же похорошели без мбуппе
Думаю, что там они все хороши были. Каждый тянул одеяло на себя, примерно как сейчас в Реале.
Избавились от звёздного баласта и получилась команда звезда 🤷🏻
Такой контр прессинг, который демонстрирует ПСЖ похож на революцию, но это уже давно было придумано. Конечно то как Энрике подводит команду к пику формы в необходимые отрезки это потрясающе.
О какой революции идёт речь? Мяч круглый, поле ровное, всё уже давно придумано. Этот президент вообще в футбол когда-нибудь играл? Понаберут с улицы специалистов...
Даже без сарказма, не пойму в чем революция? Псж за счет прессинга выигрывает эти матчи, и то было немало матчей где на тоненького. Этот прессинг в такой стадии чемпионата благодаря Лайтовой лиге1, где им и матчи переносят, и можно полурезервом играть без ущерба
ну они там с Чефиром и Венгером за дверьми в офисах УЕФА постоянно что-то мутят, придумывают. Вот и совершают революцию
Как же хорош Энрике. Удивило, что ПСЖ еще и так умеет играть. Вроде крайне атакующая команда, а засели и качественно удержали счет. От них не ожидал
Вот за эту гибкость реально респект.
Энрике вызывает симпатию. Нет распиаренных звёзд, необходимых для привлечения внимания на начальном этапе — Месси, Неймар, Мбаппе, Ибра, Кавани, Рамос, ди Мария. Собран пусть и за огромные деньги состав из молодых-перспективных. На выходе та самая команда-звезда.
Слишком громкие слова. В чем заключается эта революция? Топ работа в ПСЖ – да, но никакой революции нет
Сафонов и Хвича хотя бы
Так революция в чем?
Энрике и во времена игрока был довольно недооценённым, но круто играющим топом, бывшим в основе даже у ван Гаала с его голландцами, Фигу и Ривалдо.
Жаль, что свой недюжинный тренерский талант реализовал не только в Барселоне, но и в довольно мерзотном ПСЖ.
В таком же мерзотном, как и Ваш комментарий. А где Вы видели не мерзотное что-то? В своей Барселоне с её супер раздутой зарплатной ведомостью и подкупом судей? Весь крупный бизнес, в том числе и в спорте, и шоу-бизнесе, и кинематографе строится на мерзости, беспринципности и подлости. Если Вы этого в упор не видите - тут уже вопрос точно не к ПСЖ.
А ведь он мог перейти в Челси....

Но не угробил карьеру и вместо прозябание в ЛК выбрал выиграть ЛЧ.
