Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Энрике совершает революцию в футболе, не только в «ПСЖ». Лучший тренер в мире»

Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи: Энрике совершает революцию в футболе.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи назвал тренера команды Луиса Энрике лучшим в мире после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов (1:1, первая игра – 5:4).

«То, что он сделал... Он совершает революцию в футболе, не только в «ПСЖ».

Я горжусь им. Он действительно лучший тренер в мире», – сказал Аль-Хелайфи в эфире CBS Sports.

