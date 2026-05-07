Литвинов про отмену удаления Облякова: судьи решили не убивать интригу в дерби.

Полузащитник «Спартака » Руслан Литвинов заявил, что судьи решили не убивать интригу в матче, отменив красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову на 62‑й минуте в финале Пути регионов FONBET Кубка России (1:0).

На 65-й минуте Обляков в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала удалил игрока армейцев, но, посмотрев повтор, изменил решение и заменил красную карточку Облякова на желтую.

– Понял ли решение отменить красную Облякову?

– Сидели и обсуждали с ребятами. Решили, что 60 процентов желтая и 40 – что красная.

Думаю, что судьи решили не убивать интригу в дерби на 62‑й минуте, – сказал Литвинов.