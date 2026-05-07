  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Литвинов про отмену удаления Облякова: «Судьи решили не убивать интригу в дерби. С ребятами решили, что 60 процентов – желтая, 40 – что красная»
91

Литвинов про отмену удаления Облякова: «Судьи решили не убивать интригу в дерби. С ребятами решили, что 60 процентов – желтая, 40 – что красная»

Литвинов про отмену удаления Облякова: судьи решили не убивать интригу в дерби.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что судьи решили не убивать интригу в матче, отменив красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову на 62‑й минуте в финале Пути регионов FONBET Кубка России (1:0).

На 65-й минуте Обляков в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала удалил игрока армейцев, но, посмотрев повтор, изменил решение и заменил красную карточку Облякова на желтую.

– Понял ли решение отменить красную Облякову?

– Сидели и обсуждали с ребятами. Решили, что 60 процентов желтая и 40 – что красная.

Думаю, что судьи решили не убивать интригу в дерби на 62‑й минуте, – сказал Литвинов.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37839 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoИван Обляков
logoСпартак
logoсудьи
logoКирилл Левников
logoРуслан Литвинов
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А Карасёв решил,что нет перелома..нет красной)
Ответ Мукунку хороший
А Карасёв решил,что нет перелома..нет красной)
Умяров, тоже считает что это не красная, и я согласен с ним. Оранжевая точно.
Ответ romanty88
Умяров, тоже считает что это не красная, и я согласен с ним. Оранжевая точно.
Только дело в том, что вар не имел право вмешиваться. Тк это не очевидная ошибка судьи. Контакт был, судья его видел, контакт агрессивный и очень опасный. Так где же явная ошибка?
Руслан, все так, но было бы нарушение такое же со стороны Спартака и карасик бы даже не подумал вмешиваться в игру

Однозначно предвзято судит он Спартак, вообще всегда!
Ответ DINEDIN
Руслан, все так, но было бы нарушение такое же со стороны Спартака и карасик бы даже не подумал вмешиваться в игру Однозначно предвзято судит он Спартак, вообще всегда!
Комментарий скрыт
Ответ Любитель побеждать
Комментарий скрыт
И это все?
Измельчали кони, пони получается?)
Пенальти не назначили? Гол отменили чистый? А, пару фолов не зафиксировали, один даже на жёлтую! Не вы ли смеялись над жёлтой Абаскаля, сломавшей игру?)
В общем, действительно, нам жёлтую не дали, у вас игрока не удалили, можно вякать, ога
Где там красная? Чудики какие-то. Это желтая 100%.
Ответ cleverman_1
Где там красная? Чудики какие-то. Это желтая 100%.
Влетелел с разбега, с продавливанием
Еще и с бешеным взглядом)
Ответ cleverman_1
Где там красная? Чудики какие-то. Это желтая 100%.
Да ну, думаю, вообще ничего и приз за джентльменскую игру:)))
Объективно, нарушение на красную не тянуло.
Ответ Konstantin Zorin
Объективно, нарушение на красную не тянуло.
Согласен, желтая. Сначала контакт был по касательной с голенью, а основное воздействие - на галик. Однако год назад тот же Левников не поставил пеналь после ВАР-просмотра столкновения Облякова и Маркиньоса в штрафной ЦСКА. Там тоже Обляков изобразил контакт в плечах, но основное воздействие было на спину Марки, и повтор это четко отображал. Но нет, не поставил. Не хватило варовцу авторитета). Тут же на ВАРе сам Карасев! послушался. Короче, непоследовательность судей пугает всех болел.
Ответ Konstantin Zorin
Объективно, нарушение на красную не тянуло.
Когда это в РПЛ кого то из судей останавливало? Можно вспомнить например как Карась того же Ахметова в дерби выгнал за гораздо болеее безобидный фол. Тем удивительнее, что он вчера на ВАР позвал главного.
По моменту - хорошо что карту отменили. Сейчас был б скулеж про нечестный кубок, подсуживание, что игру сломал и тп. Оправдания б нашлись. А так - честный проигрыш
Ответ Кирилл Петров_1117076596
По моменту - хорошо что карту отменили. Сейчас был б скулеж про нечестный кубок, подсуживание, что игру сломал и тп. Оправдания б нашлись. А так - честный проигрыш
Комментарий скрыт
Ответ kapitan.vorobey
Комментарий скрыт
А в итоге только над вами вчера поржали!Умейте проигрывать с достоинством и без оскорблений!
Чистая 100%я желтая, говорю как болельщик Спартака!!
Поставте мне лучше пять с минусом, чем четыре с плюсом(с)
если бы так спартаковец сделал - сразу бы красная и без варов
карась отстоял коней
Спасибо Спартаку за эту победу! Разнылись кони по всем веткам, их ничего и никогда не устраивает) Ну понятно, без трофеев сезон)
Ответ Egorushka56
Спасибо Спартаку за эту победу! Разнылись кони по всем веткам, их ничего и никогда не устраивает) Ну понятно, без трофеев сезон)
Охренел что ли, парниша? Да у нас более ноющих, чем мясные, нет и вряд ли будет, сейчас добавились казачки, но до вас им еще далеко! Вы в начале игры должны были получить несколько желтых, валитесь и ноете на весь стадион от ветерка, Мартинс, как увидел у Левникова "красную" Облякову, вскочил и невредимый продолжил игру! Да и кто у нас основал Лигу Дельфинов?!
Ответ Ник Прост
Охренел что ли, парниша? Да у нас более ноющих, чем мясные, нет и вряд ли будет, сейчас добавились казачки, но до вас им еще далеко! Вы в начале игры должны были получить несколько желтых, валитесь и ноете на весь стадион от ветерка, Мартинс, как увидел у Левникова "красную" Облякову, вскочил и невредимый продолжил игру! Да и кто у нас основал Лигу Дельфинов?!
Парнишу в зеркале увидишь, конское отродье) Слёзки вытри и готовься ныть уже в следующем сезоне. Не зря всё-таки твоя мама девочку хотела
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
13 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
12 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
30 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
40 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
56 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем