Литвинов про отмену удаления Облякова: «Судьи решили не убивать интригу в дерби. С ребятами решили, что 60 процентов – желтая, 40 – что красная»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что судьи решили не убивать интригу в матче, отменив красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову на 62‑й минуте в финале Пути регионов FONBET Кубка России (1:0).
На 65-й минуте Обляков в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала удалил игрока армейцев, но, посмотрев повтор, изменил решение и заменил красную карточку Облякова на желтую.
– Понял ли решение отменить красную Облякову?
– Сидели и обсуждали с ребятами. Решили, что 60 процентов желтая и 40 – что красная.
Думаю, что судьи решили не убивать интригу в дерби на 62‑й минуте, – сказал Литвинов.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Однозначно предвзято судит он Спартак, вообще всегда!
Измельчали кони, пони получается?)
Пенальти не назначили? Гол отменили чистый? А, пару фолов не зафиксировали, один даже на жёлтую! Не вы ли смеялись над жёлтой Абаскаля, сломавшей игру?)
В общем, действительно, нам жёлтую не дали, у вас игрока не удалили, можно вякать, ога
Еще и с бешеным взглядом)