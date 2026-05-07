  • Станишич о матче с «ПСЖ»: «Не понимал, что делает судья. Он был немного растерян. Но арбитр не был причиной вылета «Баварии» – мы не заслужили пройти дальше»
Защитник «Баварии» Йосип Станишич прокомментировал работу главного арбитра в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1, общий счет – 5:6).

На игре работал судья Жоау Педру Пиньейру.

«Честно говоря, я не понимал, что он делает. Думаю, он сам был немного растерян.

Но судья не был причиной нашего вылета из турнира. Мы не заслужили пройти дальше. Тренер сказал нам, что мы были близки к победе, но этому не суждено было сбыться.

Цель на следующий год остается прежней – выиграть Лигу чемпионов», – сказал Йосип Станишич.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37838 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
Про судью стыдно так много говорить, если ты игрок Баварии!
Надо было в свою игру играть, а не в тактическую борьбу ввязываться.
Бавария берет мощью, а не в игре в конспекты.
Компани сделает выводы.
Так Компани не тренер. Он все важные матчи сливает в карьере пока. Пройти Реал сейчас, который в меньшинстве, не особое достижение.
Компани - тренер , просто молодой тренер , который явно наберет за счет этого сезона опыта , и его бавария уже сейчас мощь , но не в этом матче . Судья был не обдназначен сегодня на мой взгляд , но я согласен с тем что , да , баварии не стоит сегодня ссылаться на судейство, играли не в свою силу
А мы не понимали что ты делаешь на поле, Станишич. Дэвис за 60 секунд на поле принес больше пользы чем ты за 60 минут
я не понимал что ты делаешь на поле 2 матча подряд
