Станишич о матче с «ПСЖ»: «Не понимал, что делает судья. Он был немного растерян. Но арбитр не был причиной вылета «Баварии» – мы не заслужили пройти дальше»

Йосип Станишич: не понимал, что делает судья.

Защитник «Баварии» Йосип Станишич прокомментировал работу главного арбитра в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ » (1:1, общий счет – 5:6).

На игре работал судья Жоау Педру Пиньейру .

«Честно говоря, я не понимал, что он делает. Думаю, он сам был немного растерян.

Но судья не был причиной нашего вылета из турнира. Мы не заслужили пройти дальше. Тренер сказал нам, что мы были близки к победе, но этому не суждено было сбыться.

Цель на следующий год остается прежней – выиграть Лигу чемпионов», – сказал Йосип Станишич .