Станишич о матче с «ПСЖ»: «Не понимал, что делает судья. Он был немного растерян. Но арбитр не был причиной вылета «Баварии» – мы не заслужили пройти дальше»
Йосип Станишич: не понимал, что делает судья.
Защитник «Баварии» Йосип Станишич прокомментировал работу главного арбитра в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1, общий счет – 5:6).
На игре работал судья Жоау Педру Пиньейру.
«Честно говоря, я не понимал, что он делает. Думаю, он сам был немного растерян.
Но судья не был причиной нашего вылета из турнира. Мы не заслужили пройти дальше. Тренер сказал нам, что мы были близки к победе, но этому не суждено было сбыться.
Цель на следующий год остается прежней – выиграть Лигу чемпионов», – сказал Йосип Станишич.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37838 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Надо было в свою игру играть, а не в тактическую борьбу ввязываться.
Бавария берет мощью, а не в игре в конспекты.
Компани сделает выводы.