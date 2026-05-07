Анри о Хвиче и Дембеле: «Кошмар для любой защиты, когда есть два вингера, способных вас уничтожить. Один отвлекает защитников, другой использует пространство – чистое зрелище»
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри выделил Хвичу Кварацхелию и Усмана Дембеле по итогам ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1, общий счет – 5:6).
«Это кошмар для любой защиты, когда есть два вингера, способных по-разному вас уничтожить. Мы это сразу увидели в ответном матче с «Баварией».
Кварацхелия отобрал мяч, пошел атаку и сделал идеальный пас на Усмана Дембеле, который забил на третьей минуте. Ранний гол практически предрешил исход матча.
Хвича и Дембеле понимают друг друга. В первом матче каждый из них забил по два гола, а Квара внес решающий вклад в игру.
Один отвлекает защитников, а другой использует свободное пространство – это чистое зрелище.
Дембеле хладнокровен, когда появляется возможность, а Кварацхелия сеет хаос дриблингом и видением поля», – сказал Тьерри Анри в эфире CBS Sports.
во-первых, оборона Арсенала. она может съесть Хвичу и Дембеле (а может и не съесть).
во-вторых, АПЛ. если Арсенал за неделю до финала ЛЧ возьмёт АПЛ, то это может придать им уверенность и крылья.
лично у меня этот финал беспроигрышный. либо порадуюсь за Арсенал, либо за Сафонова.
Как почти в любом матче ПСЖ многое будет зависеть от формы их крайних защитников и опорников. Если опять Мендеш, Хакими и Невеш будут выигрывать все единоборства, то фланги ПСЖ полетят в оборону, и тогда только чудо поможет Арсеналу. Если оборона ПСЖ будет играть к первом матче с Баварией, Арсенал уничтожит ПСЖ.
Майка Ричардс на одном из повторов прохода Хвичи: That’s my man! (Вот мой любимый чувак!)
Анри: Your man played in Russia (Твой чувак играл в России)
Анри в своё время жаловался на расизм, когда у него тренерская карьера не пошла. мне тогда не понравилась такая риторика. тот же Компани сейчас как-то руководит Баварией. а после ремарки про Хвичу отрицательное отношение к этому social justice warrior.