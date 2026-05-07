66

Анри о Хвиче и Дембеле: «Кошмар для любой защиты, когда есть два вингера, способных вас уничтожить. Один отвлекает защитников, другой использует пространство – чистое зрелище»

Тьерри Анри: Хвича и Дембеле – кошмар для любой защиты.

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри выделил Хвичу Кварацхелию и Усмана Дембеле по итогам ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1, общий счет – 5:6).

«Это кошмар для любой защиты, когда есть два вингера, способных по-разному вас уничтожить. Мы это сразу увидели в ответном матче с «Баварией». 

Кварацхелия отобрал мяч, пошел атаку и сделал идеальный пас на Усмана Дембеле, который забил на третьей минуте. Ранний гол практически предрешил исход матча.

Хвича и Дембеле понимают друг друга. В первом матче каждый из них забил по два гола, а Квара внес решающий вклад в игру.

Один отвлекает защитников, а другой использует свободное пространство – это чистое зрелище.

Дембеле хладнокровен, когда появляется возможность, а Кварацхелия сеет хаос дриблингом и видением поля», – сказал Тьерри Анри в эфире CBS Sports.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
Теперь уже мало кто помнит каким раздолбаем был Дембеле в Барсе и как его на костре фаны БЧК сжечь хотели? А чел между прочим оформил требл (ЧМ+ЗМ+ЛЧ), войдя в когорту избранных. И сделал это не в Барселоне.
Ответ Black Phoenix
в барсе только трудолюбивые и мотивированные чего-то достигают, дембеле до ночи гамал в фифу и нарушал режим питания, да и в псж он поначалу был таким же, но Энрике нашел подход и вот он результат, сколько таких типов игроков сгинуло непонятно где. Если летом купят Леао, возможно и у него получится в псж
Ответ Black Phoenix
Барса и адекватность в оценках две вещи несовместные. Говорю это как болельщик Барсы)
Хвича пример футболиста, который грамотно накачался. То есть он мощный, корпус в корпус играет отлично, от мяча не оттереть, физика на уровне - бегает как заведенный весь матч. Но при этом он остался лёгконогим, вёртким, быстрым. Идеальный баланс для вингера
Ответ zer
Вот и Батракову бы тоже так мяска набрать.
Ответ Vasily Stavchansky
В ПСЖ помогут) в принципе, у них вся команда гармонично сложенная и мне кажется, что это прямое следствие работы тренерского штаба
Кто бы мог подумать что игрок Рубина будет спустя некоторое время зажигать в ЛЧ в составе, пожалуй , лучшей команды Европы на данный момент
Ответ Garik174
Я.И когда Юве выбрал Костича,вместо Хвичи я расстроился.
Ответ Garik174
Сёмин Юрий Павлович
Во втором тайме ещё и Дуэ здраво крутил-вертел. А вот Барколя мне лично не нравится, глупенький в футбольном плане спринтер
Ответ Roman
Вот Вот . Хвича мой земляк заслуживает всех похвал. но Дуе тоже определенно очень очень крут,
Таких 2-х вингеров нет даже у Барселоны (Ямаль+Рафинья или Ямаль+Рэшфорд или еще кто-то)! Кварацхелию мы все знаем, на что он способен. А Дембеле - чувак, который на фланге один в один может пройти любого, плюс у него одинаково сумасшедшие удары что с правой, что с левой ноги. Похоже, ПСЖ выиграет ЛЧ во второй раз подряд. У них есть еще один неподражаемый джокер - главный тренер Луис Энрике! Очень крут.
Ответ Z-7478
я согласен, что ПСЖ - фаворит, хоть и за Арсенал. но есть два момента.
во-первых, оборона Арсенала. она может съесть Хвичу и Дембеле (а может и не съесть).
во-вторых, АПЛ. если Арсенал за неделю до финала ЛЧ возьмёт АПЛ, то это может придать им уверенность и крылья.
лично у меня этот финал беспроигрышный. либо порадуюсь за Арсенал, либо за Сафонова.
Ответ vulturecrow
Кто у Арсенала остановит Дембеле и Хвичу? Тимбер и МЛС на пике год назад не смогли, а тут Кальяфори и Уайт, или Иенкапие и тот же Тимбер после травмы.
Как почти в любом матче ПСЖ многое будет зависеть от формы их крайних защитников и опорников. Если опять Мендеш, Хакими и Невеш будут выигрывать все единоборства, то фланги ПСЖ полетят в оборону, и тогда только чудо поможет Арсеналу. Если оборона ПСЖ будет играть к первом матче с Баварией, Арсенал уничтожит ПСЖ.
Дембеле грузин!
Ответ Кино Музыка
Дембелия или Дембелидзе?
Ответ rembrandao
Надо спросить у Хвичи)
Сейчас какие-то тупые, типа знатоки, все равно напишут, что Хвича тупой бегун.😁 ладно, пусть завидует.
забавный эпизод из предыдущих студий CBS.
Майка Ричардс на одном из повторов прохода Хвичи: That’s my man! (Вот мой любимый чувак!)
Анри: Your man played in Russia (Твой чувак играл в России)
Анри в своё время жаловался на расизм, когда у него тренерская карьера не пошла. мне тогда не понравилась такая риторика. тот же Компани сейчас как-то руководит Баварией. а после ремарки про Хвичу отрицательное отношение к этому social justice warrior.
Ответ vulturecrow
Серьёзно? Вот урод. Спортс чего-то такие новость не печатает.
Ответ Красная стрела
это было мимоходом, Майка никак на эту ремарку не отреагировал и в дальнейших эфирах так же продолжал хвалить Хвичу и называть его my man.
Хвича расцвел сильнее в ПСЖ, он стал более сильным, может корпусом закрыть, обвести, из за этого всегда на него идут несколько игроков, и паралельно отлично видит поле и великолепно пасует партнерам.
Самый лучший из грузин - это Хвича номер 1!
