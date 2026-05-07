Анри о Хвиче и Дембеле: «Кошмар для любой защиты, когда есть два вингера, способных вас уничтожить. Один отвлекает защитников, другой использует пространство – чистое зрелище»

Тьерри Анри: Хвича и Дембеле – кошмар для любой защиты.

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри выделил Хвичу Кварацхелию и Усмана Дембеле по итогам ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ » (1:1, общий счет – 5:6).

«Это кошмар для любой защиты, когда есть два вингера, способных по-разному вас уничтожить. Мы это сразу увидели в ответном матче с «Баварией».

Кварацхелия отобрал мяч, пошел атаку и сделал идеальный пас на Усмана Дембеле , который забил на третьей минуте. Ранний гол практически предрешил исход матча.

Хвича и Дембеле понимают друг друга. В первом матче каждый из них забил по два гола, а Квара внес решающий вклад в игру.

Один отвлекает защитников, а другой использует свободное пространство – это чистое зрелище.

Дембеле хладнокровен, когда появляется возможность, а Кварацхелия сеет хаос дриблингом и видением поля», – сказал Тьерри Анри в эфире CBS Sports.