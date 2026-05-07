  Стивен Джеррард: «У «ПСЖ» мало слабых мест. Думал, что Сафонов может стать возможностью для «Баварии», но он сыграл великолепно. «Арсеналу» нужно сыграть безупречно»
Стивен Джеррард: «У «ПСЖ» мало слабых мест. Думал, что Сафонов может стать возможностью для «Баварии», но он сыграл великолепно. «Арсеналу» нужно сыграть безупречно»

Стивен Джеррард похвалил игру Матвея Сафонова.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мыслями о финале Лиги чемпионов, в котором сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».

Команда тренера Луиса Энрике прошла «Баварию» в полуфинале турнира.

«Все ожидают, что «ПСЖ», возможно, победит в финале. Парижане будут фаворитами у букмекеров, если посмотреть на их ответный матч с «Баварией», на их игроков и на то, как они победили в прошлом году.

У «Арсенала» был более легкий путь [к финалу], но это будет невероятный финал, которого мы все будем ждать с нетерпением. Два разных стиля игры. Обе команды заслуживают быть в финале.

Возможность победы «Арсенала» существует, но им понадобится немного удачи. Им нужно, чтобы в этот вечер все сложилось в их пользу, потому что «ПСЖ» просто невероятно хорош во всех аспектах.

У них очень мало слабых мест. Думал, что их вратарь (Матвей Сафонов – Спортс’‘) может стать возможностью для «Баварии», но он сыграл великолепно. Парижане были феноменальны.

Поэтому «Арсеналу» придется сыграть безупречно, чтобы добиться успеха», – сказал Стивен Джеррард.

Источник: TNT Sports
Нойер по сумме двух игр был отличной возможностью для ПСЖ.
Да он столько вытащил вчера, то че?!
Вчера тащил, а на первую игру не приехал. Там многое решилось.
Джеррард всегда был возможностью для соперников сборной Англии.
Так, что ему лучше закрыть хлебало и восхищаться дальше Сафоновым.
Пока нашего вратаря знают плохо, но он самый прогрессующий в этой самодовольной Европе.
Удачи Сафонову!
слиппи джи всегда был ворчиливым и надежностью никогда не отличался, в нынешнем футболе он бы сидел на скамейке, несмотря на отличный удар и пас, часто не добегал в защите
тук-тук, это я с другой ветки. хотел заметить, что там вы мне написали: "Не впадайте в крайности."
а тут советуете Джеррарду закрыть хлебало, то есть, отвергаете его права на свободу мнения и слова. это ли не крайность?
ПСЖ должен победить, потому что они умеют и хорошо защищаться, что при феноменальной атаке ключевой характер, ибо они Баварию переиграли и в атакующем стиле, и по конспектам Симеоне, устроив автобус перед воротами. Арсенал слабее однозначно.
Если Арсенал забьет первым, а он может это сделать , ПСЖ ожидает большое испытание. Шансы 60 на 40 в пользу ПСЖ, но если французы недонастроются и подойдут не в лучших физических, Арсенал их не простит. Лондонцы будут насмерть играть, они сверхмотивированы
По физухе просесть у Арсенала гораздо больше шансов, им еще зад рвать, чтобы чемп не слить, а если вдруг сольют, то это и по настрою скажется, выйдут на финал с мыслями, что они неудачники
Не "их вратарь", а Матвей Сафонов!
Привыкайте господа
он сделал комплимент. но сделал его без уважения.
Мне тоже это в глаза бросилось
Slippy Джеррард был отличной возможностью для чемпионства Сити
Сафонов эталонным образом в конкуренции выгрыз своё место в воротах и в рамках лч пока играет как настоящий топ. При этом когда он уезжал во Францию он был хуже как игрок, но все эти два года работал над собой и прогрессирует до сих пор
Ну-ка назовите мне хоть один компонент игры в котором Матвей явно прибавил за эти два года?
На ленточке он как стоял в РПЛ хорошо, так и сейчас стоит.
Ногами в РПЛ играл явно лучше, чем сейчас - вчера просто мрак был, многие пытаются сказать что это цель такая была - лупить по аутам для высокого прессинга, но в последние 20 минут ПСЖ ни о каком прессинге уже не думал, а он продолжал лупить в ауты, при этом его самого никто вообще не прессинговал. Обратите внимание откуда пришел гол Кейна, который мог перевернуть всё - да, к сожалению, но все молчат об этом, но именно Мотя пульнул в аут, вместо того чтобы дать в свободное пространство на крае. Никто тот момент не собирался прессинговать, в итоге Бавария быстро разыграла и забила, пока ПСЖ не успел перестроиться обратно после вообще не обязательной потери. Точно такой же момент был в прошлой игре, когда он с места без прессинга ближе к концу матча отдавал вдоль бровки - тоже безнадёжный аут и непонимания в глазах партнера, как это вообще возможно.
В подстраховке пожарит просто жесть. Вчера руками по волллейбольному непонятно что учудил и возник момент с рукой, после выноса Витиньи, которому Сафонов в суматохе подсунул мяч прямо в штрафной.
На выходах возможно какой-то небольшой прогресс и есть, но пока дистанции и ситуаций для оценки не так много. Ещё совсем недавно он несколько голов пропускал с подач, буквально исполнил Филю 2.0. Поэтому закрепить впечатление пока нельзя. Хотя бы 2-3 месяца нужно без подобных привозов. В той ЛЧ от Баварии с углового дичь пустил.

Поэтому пока я вижу абсолютно такого же вратаря, который возможно близок к тому чтобы прокачать на совсем чуть-чуть только один из скиллов. И это ещё надо закрепить на дистанции. Его многочисленные ошибки успешно подчищают топ игроки команды, а вчера он привез один гол и мог ещё привезти пенальти. Но счет на табло - фартануло, окей. Такое бывает в футболе.

Пускай трудится, а результаты мы оценим на дистанции, но не будем вешать кому-либо ордена и медали раньше времени, нужны очевидные факты, основанные на статистике, пока она буквально кричит об обратном - в Лиге 1 он даже не в топ-30 по сейвам за матч, про точность передач я даже гооворить не буду, но пускай это будет хитрая тактика с аутами, да, после которой они пропускают голы и не прессингуют. Так удобнее воспринимать увиденное.
То есть игры Сафонова против Ливера Джеррарда не убедили. Даже как-то странно
Похоже у него горит до сих пор одно место
кипер появившийся из ниоткуда в одночасье не воспринимается стеной, он только сейчас зарабатывает эту репутацию для следующего сезона
Кейн стал возможностью для ПСЖ, ведь как известно, Кейн и трофеи - дело плохо совместимое. Уверен, товарищ Джеррард в этом убедится на ЧМ. Хотя против Кейна ничего не имею
Жду финал, который для меня, как зрителя, при любом исходе выигрышный: либо историю сделает Арсенал, либо ПСЖ повторит успех тем же составом. Уверен, будет красота
Джерард, зачем так себя опускать в интервью...
Ты что, не видел игру с Ливером. Что за тупые набросы
Сказал что Мотя был великолепен. Сказал что псж был великолепен. Вам че ещё надо неженки? Розами засыпать вашу Мотю? Не перебарщивайте вы с любовью к нему?
Причем тут любовь?С чего он сначала его принизить попытался?Какой повод?
