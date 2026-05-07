Стивен Джеррард: «У «ПСЖ» мало слабых мест. Думал, что Сафонов может стать возможностью для «Баварии», но он сыграл великолепно. «Арсеналу» нужно сыграть безупречно»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мыслями о финале Лиги чемпионов, в котором сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».
Команда тренера Луиса Энрике прошла «Баварию» в полуфинале турнира.
«Все ожидают, что «ПСЖ», возможно, победит в финале. Парижане будут фаворитами у букмекеров, если посмотреть на их ответный матч с «Баварией», на их игроков и на то, как они победили в прошлом году.
У «Арсенала» был более легкий путь [к финалу], но это будет невероятный финал, которого мы все будем ждать с нетерпением. Два разных стиля игры. Обе команды заслуживают быть в финале.
Возможность победы «Арсенала» существует, но им понадобится немного удачи. Им нужно, чтобы в этот вечер все сложилось в их пользу, потому что «ПСЖ» просто невероятно хорош во всех аспектах.
У них очень мало слабых мест. Думал, что их вратарь (Матвей Сафонов – Спортс’‘) может стать возможностью для «Баварии», но он сыграл великолепно. Парижане были феноменальны.
Поэтому «Арсеналу» придется сыграть безупречно, чтобы добиться успеха», – сказал Стивен Джеррард.
Факт!
Не факт?
Факт.
Так, что ему лучше закрыть хлебало и восхищаться дальше Сафоновым.
Пока нашего вратаря знают плохо, но он самый прогрессующий в этой самодовольной Европе.
Удачи Сафонову!
а тут советуете Джеррарду закрыть хлебало, то есть, отвергаете его права на свободу мнения и слова. это ли не крайность?
Привыкайте господа
На ленточке он как стоял в РПЛ хорошо, так и сейчас стоит.
Ногами в РПЛ играл явно лучше, чем сейчас - вчера просто мрак был, многие пытаются сказать что это цель такая была - лупить по аутам для высокого прессинга, но в последние 20 минут ПСЖ ни о каком прессинге уже не думал, а он продолжал лупить в ауты, при этом его самого никто вообще не прессинговал. Обратите внимание откуда пришел гол Кейна, который мог перевернуть всё - да, к сожалению, но все молчат об этом, но именно Мотя пульнул в аут, вместо того чтобы дать в свободное пространство на крае. Никто тот момент не собирался прессинговать, в итоге Бавария быстро разыграла и забила, пока ПСЖ не успел перестроиться обратно после вообще не обязательной потери. Точно такой же момент был в прошлой игре, когда он с места без прессинга ближе к концу матча отдавал вдоль бровки - тоже безнадёжный аут и непонимания в глазах партнера, как это вообще возможно.
В подстраховке пожарит просто жесть. Вчера руками по волллейбольному непонятно что учудил и возник момент с рукой, после выноса Витиньи, которому Сафонов в суматохе подсунул мяч прямо в штрафной.
На выходах возможно какой-то небольшой прогресс и есть, но пока дистанции и ситуаций для оценки не так много. Ещё совсем недавно он несколько голов пропускал с подач, буквально исполнил Филю 2.0. Поэтому закрепить впечатление пока нельзя. Хотя бы 2-3 месяца нужно без подобных привозов. В той ЛЧ от Баварии с углового дичь пустил.
Поэтому пока я вижу абсолютно такого же вратаря, который возможно близок к тому чтобы прокачать на совсем чуть-чуть только один из скиллов. И это ещё надо закрепить на дистанции. Его многочисленные ошибки успешно подчищают топ игроки команды, а вчера он привез один гол и мог ещё привезти пенальти. Но счет на табло - фартануло, окей. Такое бывает в футболе.
Пускай трудится, а результаты мы оценим на дистанции, но не будем вешать кому-либо ордена и медали раньше времени, нужны очевидные факты, основанные на статистике, пока она буквально кричит об обратном - в Лиге 1 он даже не в топ-30 по сейвам за матч, про точность передач я даже гооворить не буду, но пускай это будет хитрая тактика с аутами, да, после которой они пропускают голы и не прессингуют. Так удобнее воспринимать увиденное.
Ты что, не видел игру с Ливером. Что за тупые набросы