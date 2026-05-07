Стивен Джеррард: «У «ПСЖ» мало слабых мест. Думал, что Сафонов может стать возможностью для «Баварии», но он сыграл великолепно. «Арсеналу» нужно сыграть безупречно»

Стивен Джеррард похвалил игру Матвея Сафонова.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мыслями о финале Лиги чемпионов , в котором сыграют «ПСЖ» и «Арсенал ».

Команда тренера Луиса Энрике прошла «Баварию» в полуфинале турнира.

«Все ожидают, что «ПСЖ », возможно, победит в финале. Парижане будут фаворитами у букмекеров, если посмотреть на их ответный матч с «Баварией», на их игроков и на то, как они победили в прошлом году.

У «Арсенала» был более легкий путь [к финалу], но это будет невероятный финал, которого мы все будем ждать с нетерпением. Два разных стиля игры. Обе команды заслуживают быть в финале.

Возможность победы «Арсенала» существует, но им понадобится немного удачи. Им нужно, чтобы в этот вечер все сложилось в их пользу, потому что «ПСЖ» просто невероятно хорош во всех аспектах.

У них очень мало слабых мест. Думал, что их вратарь (Матвей Сафонов – Спортс’‘) может стать возможностью для «Баварии», но он сыграл великолепно. Парижане были феноменальны.

Поэтому «Арсеналу» придется сыграть безупречно, чтобы добиться успеха», – сказал Стивен Джеррард .