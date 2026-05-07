«ПСЖ» смог достичь единства – это редко встречается в футболе. Нет эго, между игроками невероятная честность, я в восторге». Пети о команде Энрике

Эммануэль Пети: «ПСЖ» смог достичь единства.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался о «ПСЖ» после выхода команды в финал Лиги чемпионов .

Парижане прошли «Баварию» в полуфинале турнира.

«Посмотрите на отношение игроков. Помимо их индивидуального и коллективного таланта, за последние два года они смогли достичь единства, которое так редко встречается в футболе.

Нет никаких эго. Думаю, что игроки искренне заботятся друг о друге. Между ними невероятная честность.

Это признак команд, которые хотят оставить след в своей эпохе благодаря результатам, титулам и имиджу.

Хоть я и не являюсь болельщиком «ПСЖ », но я в восторге. Надеюсь, что они оставят след в своей эпохе», – сказал Эммануэль Пети.