«ПСЖ» смог достичь единства – это редко встречается в футболе. Нет эго, между игроками невероятная честность, я в восторге». Пети о команде Энрике
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался о «ПСЖ» после выхода команды в финал Лиги чемпионов.
Парижане прошли «Баварию» в полуфинале турнира.
«Посмотрите на отношение игроков. Помимо их индивидуального и коллективного таланта, за последние два года они смогли достичь единства, которое так редко встречается в футболе.
Нет никаких эго. Думаю, что игроки искренне заботятся друг о друге. Между ними невероятная честность.
Это признак команд, которые хотят оставить след в своей эпохе благодаря результатам, титулам и имиджу.
Хоть я и не являюсь болельщиком «ПСЖ», но я в восторге. Надеюсь, что они оставят след в своей эпохе», – сказал Эммануэль Пети.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
Пересу в Реале бы намотать на ус как надо работать без Винисиуса и Мбаппе, а он все недостатки ПСЖ в Мадрид перетянул вслед за Килианом.