  • «ПСЖ» смог достичь единства – это редко встречается в футболе. Нет эго, между игроками невероятная честность, я в восторге». Пети о команде Энрике
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался о «ПСЖ» после выхода команды в финал Лиги чемпионов.

Парижане прошли «Баварию» в полуфинале турнира.

«Посмотрите на отношение игроков. Помимо их индивидуального и коллективного таланта, за последние два года они смогли достичь единства, которое так редко встречается в футболе.

Нет никаких эго. Думаю, что игроки искренне заботятся друг о друге. Между ними невероятная честность.

Это признак команд, которые хотят оставить след в своей эпохе благодаря результатам, титулам и имиджу.

Хоть я и не являюсь болельщиком «ПСЖ», но я в восторге. Надеюсь, что они оставят след в своей эпохе», – сказал Эммануэль Пети.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
Всего-то стоило сбагрить Мбаппе в Реал, и от Неймара избавиться, плюс грамотного тренера взять. Нафига ПСЖ за них так держался в прошлом только - загадка.
Пересу в Реале бы намотать на ус как надо работать без Винисиуса и Мбаппе, а он все недостатки ПСЖ в Мадрид перетянул вслед за Килианом.
Всего-то надо было убрать Месси с команды с его легендарными (0+0) в 4 матчах за 2 сезона в 1/8 ЛЧ.
Культ личности никогда ничем хорошим не завершался, тем более Мбэпп будучи 20 летним уже проявлял склонность к эгоизму, что в сборной, что в клубе. Реал сейчас в заложниках у диктатора и жертвы расизма. Как по мне, они бы без них играли бы куда лучше)
Да, именно единая и максимально профессиональная команда, которая оставляет за пределами поля даже какие-то личные недопонимания. Пример для остальных клубов.
В конце матча, когда Кейн забил, показали скамейку, парни, которые уже не принимали участия в игре, и могли вести задушевные разговоры сидя где-то в стороне, стояли у бровки, обнявшись, и были полностью вовлечены даже не в игру, а в конкретный эпизод, и было видно разочарование на их лицах после ответного гола. Все горели игрой, результатом. ПСЖ стали почти народной командой, за них хочется болеть. И вдвойне приятно, что на последнем рубеже у них простой русский парень - Сафонов. И они верят в него, как и мы с вами.
ПСЖ стал лучше без Мбаппе
А Реал с Мбаппе и Винисиусом ничего выиграть не могут. Потому что современный футбол требует от игроков большей включенности в общекомандные действия.
