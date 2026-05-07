  • Лаймер о руке Мендеша: «Это желтая карточка, вероятно. Такие решения принимались не в пользу «Баварии» – это расстраивает»
Защитник «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал эпизод с попаданием мячу в руку Нуну Мендеша.

«Бавария» сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1, общий счет – 5:6) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

На 29-й минуте Лаймер прокидывал мяч мимо соперника, и он попал в отставленную руку Мендеша. Главный арбитр матча Жоау Педру Пиньейру не стал наказывать защитника «ПСЖ», уже имевшего желтую карточку, и зафиксировал, что сперва была игра рукой у Лаймера.

«Я бы не сказал, что сыграл рукой. Мне показалось, что мяч коснулся живота, и я сделал передачу. Но Мендеш явно сыграл рукой. Вероятно, это желтая карточка. Это расстраивает, потому что такие решения принимались не в нашу пользу.

Судья свистнул за мою игру рукой через пять секунд. Мне это показалось странным, но что есть, то есть. Это не моя проблема, ничего не могу изменить», – сказал Конрад Лаймер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Я понял почему реф свистнул в другую сторону. Боковой подумал, что Лаймер сыграл рукой, но на повторе видно, что австриецу мяч попал в корпус. Короче, Мендеша надо было удалять
И расстрелять
А куда делись старые песни про то, что ПСЖ шейхи подкупают 😅? Чет смотрю быстро про это стали забывать.
А зачем ПСЖ шейхов подкупать?🤦‍♂️ У УЕФА и ПСЖ фактически одни владельцы
Ну тогда тем более)))
рука конечно же была. но это точно не жк.
начинается 😁
Бавария не может, судья поможет)) ну как так, шансы у псж были крайни низкими в сравнении с баварией и тут такой обсер, конечно остается уповать на несправедливость, а вообще центр поля баварии в разы менее подвижен, чем у псж и кейн постоянно тратил силы на опускание середины из-за отвратительной формы номера 10
Почему обычная рука должна наказываться жк кто-нибудь может объяснить?
Потому что она максимально отставлена от корпуса и прерывает возможность получить мяч для Олисе? Это срыв атаки.
В смысле обычная рука? Это срыв опасной атаки
По срыву атаки там, на мой взгляд, желтая без вариантов. Отставлена и срыв явной атаки. За любой другой фол в этой ситуации должна была быть карточка.
какие же баварцы нытики просто ппц, после Реала истерики, сейчас истерики.. причем это матчи, где их полностью переиграли..
