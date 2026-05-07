Лаймер о руке Мендеша: «Это желтая карточка, вероятно. Такие решения принимались не в пользу «Баварии» – это расстраивает»

Защитник «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал эпизод с попаданием мячу в руку Нуну Мендеша .

«Бавария » сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1, общий счет – 5:6) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов .

На 29-й минуте Лаймер прокидывал мяч мимо соперника, и он попал в отставленную руку Мендеша. Главный арбитр матча Жоау Педру Пиньейру не стал наказывать защитника «ПСЖ », уже имевшего желтую карточку, и зафиксировал, что сперва была игра рукой у Лаймера.

«Я бы не сказал, что сыграл рукой. Мне показалось, что мяч коснулся живота, и я сделал передачу. Но Мендеш явно сыграл рукой. Вероятно, это желтая карточка. Это расстраивает, потому что такие решения принимались не в нашу пользу.

Судья свистнул за мою игру рукой через пять секунд. Мне это показалось странным, но что есть, то есть. Это не моя проблема, ничего не могу изменить», – сказал Конрад Лаймер .