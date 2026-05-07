  • Кисляк о неудачах ЦСКА весной: «Недовольны, хотим найти причину, но пока не получается. Сезон стопроцентно можно считать провальным»
Кисляк о неудачах ЦСКА весной: «Недовольны, хотим найти причину, но пока не получается. Сезон стопроцентно можно считать провальным»

– Что случилось с командой во второй половине сезона? Почему команда, которая шла в тройке, сейчас заканчивает так?

– Это футбол, так бывает. Мы сами недовольны, хотим найти причину, но пока не получается. Понятно, что сезон стопроцентно можно считать провальным, но не каждый сезон ты можешь выигрывать. Будет как опыт, урок нам. Надо идти дальше.

– Как тебе с новым тренером, учитывая, что ты с ним работал?

– Я знаю все его требования, – сказал полузащитник.

Причина есть, руководство, в котором никто ни за что не отвечает. Бабаев и Шевелев могут творить сколько угодно дичь, но продолжают оставаться на своих местах.
Муся. Муся не может обработать мяч, муся не может направить в пустые ворота, Муся попадёт в мяч голенью а не стопой, вот и всё.
Да отстань ты от Бабаева и Шевелева. Они всего лишь выполняют волю владельцев ПФК ЦСКА. А раз они на своих местах, то значит они успешно справляются со своими обязанностями.
да далеко ходить не надо. Полностью перекроили в межсезонье центр обороны + поменяли опорника перед ними - а потом удивляются, а что вдруг огребаем в каждом матче.
пропускали и осенью много, дело не в этом
забивать совсем перестали, мало того, что создают очень мало, так еще и реализация минимальная
не соглашусь. и до перерыва забивали совсем мало, не зря тема покупки форварда чуть ли не с октября поднималась. Но, по осени сзади было плюс/минус все налажено, что позволяло играть больше в атаку.
Кисляк - лучшее описание игры ЦСКА весной
Если быть объективными , нам спартачам , то Кисляк лучшее весной , кто есть в ЦСКА .
Так вроде никто не говорит, что Кисляк плох
Не надо быть семь пядей на лбу, чтобы сделать выводы. Скорее всего плохая предсезонка. Закупка новых игроков, которые не вписались в отлаженный игровой механизм команды. Плюс несуразное руководство, задумавшее какой-то неадекватный обмен.
Матвей потух весной конечно.
Не хватает партнёров в подыгрыше. Не чувствуют ребята друг друга. Не их вина. Челентано такое ощущение вообще не видел игроков и позиции. Всё поломал.
Забудем про сезон и челестина. Потенциал есть.
Фланг: Гаича надо менять. Облякова на лавку, кпд никакой только поперек бегает. Мусаев хороший парень. В аренду на сезон другой.
Защиту надо из воспитанников формировать. А вот в созидание нужны легионеры. Пару качественных.
Гонду пока не понятно. Баринов тоже никак не вольется.
Да знает Кисляк всё и понимает почему,на публику не говорит просто,это понятно...
Сыгранность и понимание пропало из за того,что колбасит клуб из за не грамотной селекции,и есть проблема внутри самих игроков,а точнее конфликт,претензии видимо друг к другу,обиды,тренерская чехорда и танцы с бубном....
Пока это всё не убирерём проблемы будут только наростать..
да уж ответ конечно не яхти какой,но ведь были сборы и тренер был дак что же сломалось то???или сами зазвездились
Это футбол, так бывает... Тошнит от этой присказки.
Особенно от Матвея, без года неделю играющего в РПЛ.
Представляете, приходите вы на работу несколько месяцев подряд, и работаете все хуже и хуже. Планы сорваны, показатели никакущие, но зарплату платят исправно. Хозяин ропщет, а вы ему: извини, так бывает, надо идти дальше!
Боюсь, он вас и пошлет дальше!
Это жизнь. Всякое бывает.
В начале сезона летели вперёд в новой схеме 4-3-3, соперники не были готовы.
Быстрые вингеры смело шли в обводку, разрезали, передача на центр- обратно - гол. Так было первые несколько матчей. Потом
1) выдохлись - пересмотрите старые матчи, во 2 тайме и в праймовых матчах уже не было такой скорости и задора - чисто вина физ подготовки и природных данных
2) не поняли, как играть в случае, если "не прокатывает"- начали озираться по сторонам, перекатывать поперёк - косяк тренера
3) исполнителей - нападающих просто физически нет. - косяк руководства

мне так со стороны кажется. Роль физики при таком футболе, как у Фабио- огромна. Посмотрите на топ клубы- там лошади носятся весь сезон, наши просто имхо были не готовы. Снаряды кончились, пошли травмы и ротация судорожная добила.
Причины:
- уход лидера Дивеева
- защита стала несыгранной и с ошибками
- Баринов в пару к Кисляку обесценил атакующий потенциал середины поля.. в обороне не сильно добавил (тот же гол со Спартаком вчера - его зона).
- провалена (по словам) зимняя функциональная подготовка.
