  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Баварии» Дрезен о Пиньейру: «Назначение судьи с 15 играми в ЛЧ на такой матч как минимум удивляет. И это может объяснять некоторые его решения»
78

Гендиректор «Баварии» Дрезен о Пиньейру: «Назначение судьи с 15 играми в ЛЧ на такой матч как минимум удивляет. И это может объяснять некоторые его решения»

Гендиректор «Баварии»: удивляет, что неопытного судью поставили на такой матч.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен недоволен работой судьи Жоау Педру Пиньейру на игре мюнхенцев с «ПСЖ» (1:1).

«То, что судью, у которого всего 15 игр в Лиге чемпионов, назначают на такой матч, как минимум удивляет.

И это, возможно, объясняет некоторые его решения», – сказал Дрезен.

Судья не дал 2-ю желтую Мендешу – защитник «ПСЖ» рукой остановил мяч во время прорыва Лаймера. Пиньейру зафиксировал игру рукой у игрока «Баварии»

Мяч попал в руку Невешу в штрафной «ПСЖ» после выноса Витиньи. Судья не дал «Баварии» пенальти

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37826 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Керри Хау
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
Ян-Кристиан Дрезен
logoсудьи
logoБавария
Жоау Педру Пиньейру
logoлига 1 Франция
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бавария слишком плохой матч провела, чтобы списывать все на спорное судейство.
Ответ U
Бавария слишком плохой матч провела, чтобы списывать все на спорное судейство.
Счёт 1:1. По хg Бавария впереди. Тогда ПСЖ ещё хуже? Дело не в том что ПСЖ прошел незаслуженно, команды обе играли отлично. Дело в реально бредовом судействе.
Ответ T80cobra
Счёт 1:1. По хg Бавария впереди. Тогда ПСЖ ещё хуже? Дело не в том что ПСЖ прошел незаслуженно, команды обе играли отлично. Дело в реально бредовом судействе.
xG головного мозга 🚑
Пенальти в той ситуации не был назначен правильно, но за игру рукой Мендешом и второй желтой карточке соответственно, считаю, что должно быть удаление! Игру Лаймера в атаке с прижатой рукой и возможно легким касанием, на мой взгляд не нарушение, тем более почему-то этот момент не показывают, как положено с разных ракурсов и близко, что также наводит на размышления… Судьи и так куролесят даже с ВАР в этой лиге чемпионов и хочется детально видеть ситуацию, а не самой дальней камеры с трибуны, где вообще не видно игры рукой австрийцем!
Ответ Alex.K71
Пенальти в той ситуации не был назначен правильно, но за игру рукой Мендешом и второй желтой карточке соответственно, считаю, что должно быть удаление! Игру Лаймера в атаке с прижатой рукой и возможно легким касанием, на мой взгляд не нарушение, тем более почему-то этот момент не показывают, как положено с разных ракурсов и близко, что также наводит на размышления… Судьи и так куролесят даже с ВАР в этой лиге чемпионов и хочется детально видеть ситуацию, а не самой дальней камеры с трибуны, где вообще не видно игры рукой австрийцем!
Почему рука Мендеша должна быть на жёлтую? Обычная рука, неумышленная, не при опасном моменте
Ответ Yavich
Почему рука Мендеша должна быть на жёлтую? Обычная рука, неумышленная, не при опасном моменте
Совсем не умышленная, просто так вверх задрал. Как и его партнер в своей штрафной. Зато у Дэвиса самая настоящая рука, 100 процентный пенальти.
У Парижа всегда будут судейские преференции, потому что Хелайфи прочно держит УЕФА за все эрогенные зоны ещё после истории с Суперлигой.
Ответ Buharoid
У Парижа всегда будут судейские преференции, потому что Хелайфи прочно держит УЕФА за все эрогенные зоны ещё после истории с Суперлигой.
Где же был Хелайфи во времена Айтекина
Ответ Yavich
Где же был Хелайфи во времена Айтекина
Давай подумаем, в какие года стала прогреваться тема с суперлигой, и когда был Айтекин
Конечно, это из-за арбитра Киммих не сделал за всю игру ни одной обостряющей передачи, хотя весь сезон их просто штамповал в каждой игре.
И это из-за арбитра Нойеру пришлось вытянуть 3-4 почти мёртвых мяча из углов своих ворот.
Ответ bel01
Конечно, это из-за арбитра Киммих не сделал за всю игру ни одной обостряющей передачи, хотя весь сезон их просто штамповал в каждой игре. И это из-за арбитра Нойеру пришлось вытянуть 3-4 почти мёртвых мяча из углов своих ворот.
"Конечно, это из-за арбитра Киммих не сделал за всю игру ни одной обостряющей передачи, хотя весь сезон их просто штамповал в каждой игре"
Вот поэтому меня всегда удивляет, как превозносят игроков Баварии из-за их игры в Бундеслиге, где по факту вообще нет сопротивления.
Ответ Андрей. С
"Конечно, это из-за арбитра Киммих не сделал за всю игру ни одной обостряющей передачи, хотя весь сезон их просто штамповал в каждой игре" Вот поэтому меня всегда удивляет, как превозносят игроков Баварии из-за их игры в Бундеслиге, где по факту вообще нет сопротивления.
Так уж и нет. Бундеслига сильно прогрессирует.
Да ещё и португальца, который простил своих Мендеша и Невеша за гандбол.
Об этом он тактично умолчал)
Ответ Caterina
Да ещё и португальца, который простил своих Мендеша и Невеша за гандбол. Об этом он тактично умолчал)
Он также умолчал о несуществующей пенке, которую дали Баварии в 1-м матче)
Ответ Андрей. С
Он также умолчал о несуществующей пенке, которую дали Баварии в 1-м матче)
Я этого уже не помню, давно дело было)
Вратарь которому идёт пятый десяток лучший игрок Баварии в матче. Это как минимум удивляет.:)))))))
Бавария была хуже ПСЖ, но это же не повод так судить.
Лучшая команда не всегда проходит дальше, судьи не должны ей в этом помогать.
Ответ Caterina
Бавария была хуже ПСЖ, но это же не повод так судить. Лучшая команда не всегда проходит дальше, судьи не должны ей в этом помогать.
Так а как так? Давать 2-ю желтую карточку за неумышленную игру рукой в центре поля? Или пенку, когда игрок Псж попадает в своего же?
Ответ Андрей. С
Так а как так? Давать 2-ю желтую карточку за неумышленную игру рукой в центре поля? Или пенку, когда игрок Псж попадает в своего же?
Я про эпизод с Мендешем. Это должна была быть вторая жёлтая. Он прервал пас рукой, сорвал атаку, пас был обостряющий, там его партнёр по бровке разгонялся, никого перед ним не было. Рука была высоко поднята.
Что ещё надо, чтобы получить жёлтую?)
Позорник
псж был сильнее
Хаманн о жалобах «Реала» на судейство с «Баварией»: «Когда они проигрывают важные матчи, в этом всегда виноват судья. Это неприемлемое поведение для клуба такого масштаба»
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
11 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
10 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
28 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
38 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
54 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем