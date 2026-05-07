Гендиректор «Баварии» Дрезен о Пиньейру: «Назначение судьи с 15 играми в ЛЧ на такой матч как минимум удивляет. И это может объяснять некоторые его решения»

Гендиректор «Баварии»: удивляет, что неопытного судью поставили на такой матч.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен недоволен работой судьи Жоау Педру Пиньейру на игре мюнхенцев с «ПСЖ» (1:1).

«То, что судью, у которого всего 15 игр в Лиге чемпионов, назначают на такой матч, как минимум удивляет.

И это, возможно, объясняет некоторые его решения», – сказал Дрезен.

Судья не дал 2-ю желтую Мендешу – защитник «ПСЖ» рукой остановил мяч во время прорыва Лаймера. Пиньейру зафиксировал игру рукой у игрока «Баварии»

Мяч попал в руку Невешу в штрафной «ПСЖ» после выноса Витиньи. Судья не дал «Баварии» пенальти