Гендиректор «Баварии» Дрезен о Пиньейру: «Назначение судьи с 15 играми в ЛЧ на такой матч как минимум удивляет. И это может объяснять некоторые его решения»
Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен недоволен работой судьи Жоау Педру Пиньейру на игре мюнхенцев с «ПСЖ» (1:1).
«То, что судью, у которого всего 15 игр в Лиге чемпионов, назначают на такой матч, как минимум удивляет.
И это, возможно, объясняет некоторые его решения», – сказал Дрезен.
Судья не дал 2-ю желтую Мендешу – защитник «ПСЖ» рукой остановил мяч во время прорыва Лаймера. Пиньейру зафиксировал игру рукой у игрока «Баварии»
Мяч попал в руку Невешу в штрафной «ПСЖ» после выноса Витиньи. Судья не дал «Баварии» пенальти
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Керри Хау
И это из-за арбитра Нойеру пришлось вытянуть 3-4 почти мёртвых мяча из углов своих ворот.
Вот поэтому меня всегда удивляет, как превозносят игроков Баварии из-за их игры в Бундеслиге, где по факту вообще нет сопротивления.
Об этом он тактично умолчал)
Лучшая команда не всегда проходит дальше, судьи не должны ей в этом помогать.
Что ещё надо, чтобы получить жёлтую?)