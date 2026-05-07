Энрике про «ПСЖ»: «Радует характер, показанный в матчах с «Баварией», она играет в футбол высочайшего уровня. Счастливы, что вышли во 2-й финал ЛЧ подряд»
Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Баварией» по сумме матчей (5:4, 1:1).
«Характер, который мы показали в матчах с такой командой, как «Бавария», радует. Мы очень рады выходу во второй финал Лиги чемпионов подряд.
Матч был очень напряженным, очень сложным. Они играют в футбол высочайшего уровня. Обе команды похожи, мы любим прессинговать повыше. Мы счастливы», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37826 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Луис Энрике маэстро конечно, помню сколько хейта было, когда уходил Веррати, Неймар, Мбаппе, и как он вылепил эту команду, как единый механизм команда и тренер...
Что вы придумываете ,какой хейт? Неймар сам ушёл за баблом , Мбаппе в Реал хотел , Верратти не тянул . В чём проблема?
Честно говоря не верил что ПСЖ сможет пройти Баварию. Но по результату не просто прошёл, но и по делу. А что касается Сафонова, то в эту историю даже сейчас порой не верится. Настолько она невероятна. Ведь если ПСЖ в этом году опять возьмёт Лигу Чемпионов, то Сафонов в этот раз будет одним из главных кто внёс вклад в эту победу.
Вот Витинья играет в Вулверхэмптоне и переходит в ПСЖ где из него Энрике делает игрока на Золотой Мяч. Очень круто, что у спорт дира ПСЖ Кампуша который построил чемпионский Монако и Лилль, а теперь и ПСЖ синергия в работе.
В каждом из тех кто приходил в ПСЖ был потенциал , кроме последнего трансферного летнего окна, все кто приходили , Энрике понимал где их будет использовать
Да там столько трансферов было что неудивительно что часть игроков выстрелила.
Энрике умеет работать с игроками, умеет делать команды победителей, и в Барсе в свое время и теперь с ПСЖ, с которыми он сделал два требла - он крут! А ещё он научил Дембеле забивать в важных матчах, научил быть профессионалом, сделал из него обладателя Золотого мяча и это говорит об Энрике, как о прекрасном психологе, мотиваторе и ТРЕНЕРЕ с большой буквы, именно так!
Долго готовил этот комментарий ради лайка?
Ты мне написал, чтобы получить свои?
Было даже приятно наблюдать местами неплохой такой автобус 😂 Этого ПСЖ обычно не хватает
Да Энрике, вы большие молодцы!
ПСЖ честно был очень хорош сегодня, вся команда играла сбалансирована, было видно даже по игрокам баварии во 2 тайме, что они не знают как забить, так как ПСЖ все перекрывал
Поздравления победителю. Обе команды с характером и фантастическими игроками. Первый полуфинал - один из лучших виденных матчей за много лет. Кажется, победа ПСЖ пришла за счет более опытного и продуманного тренера.
