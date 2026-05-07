  • Нойер после 1:1 с «ПСЖ»: «У «Баварии» не было явных моментов, мы забили слишком поздно. Не хватило инстинкта убийцы»
8

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался после вылета из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

«Бавария» сыграла вничью с «ПСЖ» в ответном матче (1:1), сравняв счет на 94-й минуте, но уступила по сумме двух матчей (первая игра – 4:5).

«Сегодня у нас не было явных моментов, но мы все равно создали достаточно, чтобы забить. Нам не хватило инстинкта убийцы, который был у «ПСЖ», чтобы забивать.

Мы были близки к финалу, но не смогли сделать следующий шаг. Мы забили гол слишком поздно. Сегодня мы упустили ключевые моменты.

Болельщики были с нами, мы старались, но просто не создали достаточно опасных моментов возле штрафной соперника», – сказал Нойер в эфире DAZN.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37826 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
Ману хорошо сыграл в этом матче, но атака в целом огорчила конечно.
Браво, Ману.
Самый адекватный комментарий.
Да, арбитр начудил, но главное в том, что сами провели едва ли не худший матч в таком шикарном для себя сезоне. В самый ответственный момент.
И заметьте ни одного нытья про судью, сами знают что играли отвратительно. ПСЖ заслуженно переиграл и прошел!
Ещё раз напоминание тем, кто в восторге от количества голов в сезоне, всевозможных рекордах и прочей чуши. Просто соперники позволяют. Самое драгоценное, это голы в нужное время с равным. Качество же ударов вчера - полный фейспалм, поэтому многим даже не запомнились, а ведь производились с вполне приемлемых позиций. Из 9 ударов в первом тайме - один в створ, а ПСЖ забивает первым же. Что ещё говорить.
ну хоть кто-то не ноет про судейство. Респект
О, наконец-то адекватное мнение подъехало, а не то, что будь пенальти, все бы перевернулось и пошло иначе.
Я вообще не понимал почему Бавария атакует так. Казалось очевидным что надо проходить к лицевой и откатывать в опорную зону под удар, а они прям хотели в ворота с мячом зайти
Все, что Сафонов сделал для выхода в финал ЛЧ
7 мая, 00:40
У Сафонова 5 сэйвов при 6 ударах в створ в матче с «Баварией». Матвей провел на ноль 4 из 10 игр в сезоне ЛЧ
6 мая, 21:29
Аль-Хелайфи о втором финале ЛЧ подряд: «У «ПСЖ» не игроки, а воины. Главная звезда – это вся команда. У нас лучший тренер в мире и лучшие фанаты, сегодня было слышно только наших»
6 мая, 21:25
