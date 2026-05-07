Нойер после 1:1 с «ПСЖ»: «У «Баварии» не было явных моментов, мы забили слишком поздно. Не хватило инстинкта убийцы»

Нойер после 1:1 с «ПСЖ»: «Бавария» забила слишком поздно.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался после вылета из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

«Бавария » сыграла вничью с «ПСЖ » в ответном матче (1:1), сравняв счет на 94-й минуте, но уступила по сумме двух матчей (первая игра – 4:5).

«Сегодня у нас не было явных моментов, но мы все равно создали достаточно, чтобы забить. Нам не хватило инстинкта убийцы, который был у «ПСЖ», чтобы забивать.

Мы были близки к финалу, но не смогли сделать следующий шаг. Мы забили гол слишком поздно. Сегодня мы упустили ключевые моменты.

Болельщики были с нами, мы старались, но просто не создали достаточно опасных моментов возле штрафной соперника», – сказал Нойер в эфире DAZN.