Компани про вылет из ЛЧ: «Неприятно, «Баварии» следовало играть с «ПСЖ» более решительно, но будет новый шанс – это мотивирует»

Компани про вылет из ЛЧ: неприятно, но будет новый шанс.

Венсан Компани прокомментировал вылет от «ПСЖ» из Лиги чемпионов (4:5, 1:1).

«Я не умею подолгу расстраиваться. Конечно, неприятно, в конечном счете мы проиграли очень хорошему сопернику оба матча. Нам следовало действовать более решительно.

Поздравляю «ПСЖ ». Для нас Лига чемпионов завершена, но будет новый шанс – и это меня мотивирует», – сказал главный тренер «Баварии».