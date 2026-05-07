Компани про вылет из ЛЧ: «Неприятно, «Баварии» следовало играть с «ПСЖ» более решительно, но будет новый шанс – это мотивирует»
Венсан Компани прокомментировал вылет от «ПСЖ» из Лиги чемпионов (4:5, 1:1).
«Я не умею подолгу расстраиваться. Конечно, неприятно, в конечном счете мы проиграли очень хорошему сопернику оба матча. Нам следовало действовать более решительно.
Поздравляю «ПСЖ». Для нас Лига чемпионов завершена, но будет новый шанс – и это меня мотивирует», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
Очень обидно конечно, особенно за игроков которые такой сезон провели. Но винить тут некого, все заслуженно. Вообще ничего не получалось и как то совсем пассивно и без эмоций играли, "ПСЖ" грамотно тактически выложился и в плане самоотдачи, но это не оправдание такой блеклой игры на АА. Даже финальный штурм толковый организовать не смогли, всё очень стерильно и безыдейно, прессинга вообще не было толком. Игроков тоже можно понять - постоянно без замен толком в таком темпе невозможно вывозить. На данный момент "ПСЖ" более цельная команда и гибкая, поэтому они справедливо прошли. Эта "Бавария" хороша, но слабые места постоянно проскальзывали в течении сезона, что сейчас и вылилось. Надо что то делать во первых со скамейкой - ну нельзя играть в такой футбол когда у команды подстраховки толком никакой нет. Очень нужен еще один добротный игрок в атаке, нужен опорник хороший в первую очередь к Киммиху. Пик формы осенью-зимой тоже надоел из года в год. Каждый раз одно и то же, кому нужны рекорды в БЛ если команда физически выдыхается постоянно к апрелю-маю и бесконечные травмы. В обороне эти ошибки перманентные тоже надоели, понятно, что линия высокая и ошибки частые логичны, но сколько в сезоне было моментов когда 2-3 игрока успевают вернуться и должны спокойно накрывать игрока, но вместо этого устраивают клоунаду (сегодня таких случаев было штуки 3 точно). Еще с этим вирусом ватокатства и боязни ударов нужно что то делать. Им в любом случае спасибо за такую кампанию в "ЛЧ", надеюсь сделают выводы и вернутся злыми и мотивированными как было после поражения в 2012, но разочарование еще долго будет витать и даже в первую очередь не за результат, а за тот факт, как команда провела этот матч.
На мой взгляд, не хватило глубины состава Баварии, в том числе для финального штурма. Когда на скамейке Джексон, Горетцка и полуздоровый Карл, любая замена - ослабление. Был бы здоров Гнабри, может быть Баварии хватило бы сил надавить сильнее в конце и переломить игру.
он два сезона ватокат гоняет. так и будет так играть
Энрике сводил рэперка в школу футбола)
вынужден поставить плюс
Луис Энрике сегодня вчистую переиграл рэпера подростка.
Мощи и напора в этой Баварии нет. Раскатывают хорошо, но как-то слишком расслабленно. Это и с Реалом чуть не сказалось, а ПСЖ Энрике на две головы сильнее Реала.
Кейн скоро бегать не сможет, новые шансы
А куда тут делся какой-то драндулет, который кукарекал про споры на удаление акка и про вынос ПСЖ?)
Может, выполнил обещание😁?
