Впервые в финале ЛЧ сыграют французский и английский клубы

Впервые в финале Лиги чемпионов сыграют команды из Франции и Англии.

В этом сезоне за победу в ЛЧ поборются «ПСЖ», обыгравший в полуфинале «Баварию» (5:4, 1:1), и «Арсенал», вышедший в финал по итогам противостояния с «Атлетико» (1:1, 1:0).

Ранее французский и английский клубы ни разу не встречались в финале Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов.

Финальный матч ЛЧ-2025/26 пройдет в Будапеште 30 мая.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37826 голосов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
Под руководством двух испанцев
Самый старший ученик Пепа выкинул из ЛЧ самого младшего ученика Пепа, чтобы сыграть в финале со средним учеником Пепа)

Тем временем Пеп уходит из «Ман Сити», а на его место приходит Мареска — ещё один младший ученик Пепа.

Играйте в Пепбол, любите Пепбол!
Ахахахахахаха
Вот это неожиданно. Думал они много раз играли, а тут впервые, получается.
Просто французские клубы в целом редко в финал Лч выходили
😁...ну да, французские клубы так часто играли в финалах ЛЧ
