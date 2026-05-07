Впервые в финале ЛЧ сыграют французский и английский клубы
В этом сезоне за победу в ЛЧ поборются «ПСЖ», обыгравший в полуфинале «Баварию» (5:4, 1:1), и «Арсенал», вышедший в финал по итогам противостояния с «Атлетико» (1:1, 1:0).
Ранее французский и английский клубы ни разу не встречались в финале Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов.
Финальный матч ЛЧ-2025/26 пройдет в Будапеште 30 мая.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
