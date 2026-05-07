«ПСЖ» установил рекорд Франции, в 3-й раз выйдя в финал ЛЧ. У «Марселя» и «Реймса» по два финала
«ПСЖ» чаще всех среди французских клубов выходит в финал ЛЧ.
«ПСЖ» стал первым французским клубом, трижды вышедшим в финал Лиги чемпионов.
30 мая команда Луиса Энрике будет защищать титул победителя турнира в игре против «Арсенала».
Парижане добирались до финала в 2026, 2025 и 2020 годах. У «Марселя» и «Реймса» по два финала Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, «Монако» и «Сент-Этьен» доходили до этой стадии по одному разу.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Скорее всего, вы решили просто подчеркнуть вашу неприязнь к великому аргентинцу.
Нотща этим стоит скорее всего глубокая боль.
Мне жаль вас.
Дело в том, что получается, все игроки прошлого ПСЖ были балластами по вашему.
Понимаете это?
Вы просто неадекватный человек.
А Месси чемпион мира, Южной Америки, Финалласимо, 8 кратный обладатель Золотого мяча, Олимпийский чемпион, чемпион мира среди молодежи и владелец абсолютного рекорда планеты всех времён по еооыиценту полезности за матч, рекордсмен мира по среднему показателю гол за игру, рекордсмен мира по результативным передачам.
Всем бы такого балласта.