  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» установил рекорд Франции, в 3-й раз выйдя в финал ЛЧ. У «Марселя» и «Реймса» по два финала
10

«ПСЖ» установил рекорд Франции, в 3-й раз выйдя в финал ЛЧ. У «Марселя» и «Реймса» по два финала

«ПСЖ» чаще всех среди французских клубов выходит в финал ЛЧ.

«ПСЖ» стал первым французским клубом, трижды вышедшим в финал Лиги чемпионов.

30 мая команда Луиса Энрике будет защищать титул победителя турнира в игре против «Арсенала».

Парижане добирались до финала в 2026, 2025 и 2020 годах. У «Марселя» и «Реймса» по два финала Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, «Монако» и «Сент-Этьен» доходили до этой стадии по одному разу.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37826 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
logoПСЖ
logoМарсель
logoРеймс
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСент-Этьен
logoлига 1 Франция
logoМонако
рекорды
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За 7 лет — 3 финала ЛЧ и 2 полуфинала. Даже интересно, как бы всё сложилось, если бы не просрали два сезона с аргентинским балластом. Это могла быть эра доминации ПСЖ в ЛЧ, как у реала в прошлом десятилетии.
Ответ Крушение баварского драндулета
За 7 лет — 3 финала ЛЧ и 2 полуфинала. Даже интересно, как бы всё сложилось, если бы не просрали два сезона с аргентинским балластом. Это могла быть эра доминации ПСЖ в ЛЧ, как у реала в прошлом десятилетии.
Странное заявление.
Скорее всего, вы решили просто подчеркнуть вашу неприязнь к великому аргентинцу.
Нотща этим стоит скорее всего глубокая боль.
Мне жаль вас.
Дело в том, что получается, все игроки прошлого ПСЖ были балластами по вашему.
Понимаете это?
Вы просто неадекватный человек.
А Месси чемпион мира, Южной Америки, Финалласимо, 8 кратный обладатель Золотого мяча, Олимпийский чемпион, чемпион мира среди молодежи и владелец абсолютного рекорда планеты всех времён по еооыиценту полезности за матч, рекордсмен мира по среднему показателю гол за игру, рекордсмен мира по результативным передачам.
Всем бы такого балласта.
Ответ Крушение баварского драндулета
За 7 лет — 3 финала ЛЧ и 2 полуфинала. Даже интересно, как бы всё сложилось, если бы не просрали два сезона с аргентинским балластом. Это могла быть эра доминации ПСЖ в ЛЧ, как у реала в прошлом десятилетии.
Когда уже спорц запретит плаксам писать тем, кого сами же занесли в ЧС.
Как же полыхает у фанатов Марселя,последние аргументы в спорах с ПСЖ закончились
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аль-Хелайфи о втором финале ЛЧ подряд: «У «ПСЖ» не игроки, а воины. Главная звезда – это вся команда. У нас лучший тренер в мире и лучшие фанаты, сегодня было слышно только наших»
6 мая, 21:25
«ПСЖ» после ухода Мбаппе вышел в финал ЛЧ в обоих сезонах. «Реал» с Килианом вылетел в 1/4 финала дважды подряд
6 мая, 21:17
«ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в финале ЛЧ в Будапеште 30 мая
6 мая, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
10 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
9 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
27 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
37 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
53 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем