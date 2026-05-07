«ПСЖ» установил рекорд Франции, в 3-й раз выйдя в финал ЛЧ. У «Марселя» и «Реймса» по два финала

«ПСЖ » стал первым французским клубом, трижды вышедшим в финал Лиги чемпионов.

30 мая команда Луиса Энрике будет защищать титул победителя турнира в игре против «Арсенала».

Парижане добирались до финала в 2026, 2025 и 2020 годах. У «Марселя » и «Реймса» по два финала Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, «Монако » и «Сент-Этьен » доходили до этой стадии по одному разу.