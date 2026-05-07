Аль-Хелайфи о втором финале ЛЧ подряд: «У «ПСЖ» не игроки, а воины. Главная звезда – это вся команда. У нас лучший тренер в мире и лучшие фанаты, сегодня было слышно только наших»
Нассер Аль-Хелайфи: у «ПСЖ» не игроки, а воины.
Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов во второй раз подряд.
«Это великолепно. Два финала… Мы хотим завоевать вторую звезду. У нас не игроки – у нас воины. У нас очень крепкая команда.
«Бавария» – большая команда с сильными игроками. Для нас это был потрясающий матч. В прошлом году мы здесь писали историю, и мы хотим продолжать писать историю «ПСЖ». Наша цель – выиграть во второй раз.
Главная звезда – это вся команда. Все хотят биться. Вот это и есть футбол, вот это и есть «ПСЖ». Великолепно. У нас лучший тренер в мире и лучшие болельщики. Сегодня вечером мы слышали только наших фанатов. Они лучшие», – сказал президент французского клуба в эфире Canal+.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37825 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Убрали Мбаппе - сразу финал и титул
1) безлимитный бюджет, который позволяет давать тренеру любых игроков по запросу и без сожалений выкидывать любые суммы без оглядки на заиграет или нет.
2) чуть не три состава (вытекает из первого пункта)
3) ручная лига, где и туров мало, и конкуренции нет, и можно ротировать туда сюда состав каждый матч, и игры переносят по запросу всегда
4) всегда лояльное судейство, потому что Аль Хелайфи имеет гигантское влияние на УЕФА.
Они в принципе рили могут хоть каждый сезон элче брать на данный момент.
А главный - ещё за вечным огнем безнаказанно ездит в Иерусалим .
Вот кто всех поимел ))