  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аль-Хелайфи о втором финале ЛЧ подряд: «У «ПСЖ» не игроки, а воины. Главная звезда – это вся команда. У нас лучший тренер в мире и лучшие фанаты, сегодня было слышно только наших»
69

Аль-Хелайфи о втором финале ЛЧ подряд: «У «ПСЖ» не игроки, а воины. Главная звезда – это вся команда. У нас лучший тренер в мире и лучшие фанаты, сегодня было слышно только наших»

Нассер Аль-Хелайфи: у «ПСЖ» не игроки, а воины.

Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов во второй раз подряд.

«Это великолепно. Два финала… Мы хотим завоевать вторую звезду. У нас не игроки – у нас воины. У нас очень крепкая команда.

«Бавария» – большая команда с сильными игроками. Для нас это был потрясающий матч. В прошлом году мы здесь писали историю, и мы хотим продолжать писать историю «ПСЖ». Наша цель – выиграть во второй раз.

Главная звезда – это вся команда. Все хотят биться. Вот это и есть футбол, вот это и есть «ПСЖ». Великолепно. У нас лучший тренер в мире и лучшие болельщики. Сегодня вечером мы слышали только наших фанатов. Они лучшие», – сказал президент французского клуба в эфире Canal+.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37825 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoБавария
logoНассер Аль-Хелайфи
logoПСЖ
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Президент ПСЖ вытянул золотой билет с Луисом Энрике…
Ответ Cosstigan
Президент ПСЖ вытянул золотой билет с Луисом Энрике…
А битву при Пуатье , похоже всё-таки проиграли )
Ответ Cosstigan
Президент ПСЖ вытянул золотой билет с Луисом Энрике…
Золотой багет
Убрали пешехода - сразу вышли в полуфинал после двух провальных сезонов с вылетом 1/8
Убрали Мбаппе - сразу финал и титул
Ответ Габи Жезус
Убрали пешехода - сразу вышли в полуфинал после двух провальных сезонов с вылетом 1/8 Убрали Мбаппе - сразу финал и титул
Комментарий скрыт
Ответ Руслан Абакаров
Комментарий скрыт
У вас всегда кто-то виноват. То судьи то ФИФА,то еще кто-то…
Ну, зато фанаты "Баварии" мусором взяли. Не знаю, может ли для подобного служить оправданием накал страстей.
Ответ Dmitriy Mikhaylov
Ну, зато фанаты "Баварии" мусором взяли. Не знаю, может ли для подобного служить оправданием накал страстей.
Европейские ценности показали
Ответ Dmitriy Mikhaylov
Ну, зато фанаты "Баварии" мусором взяли. Не знаю, может ли для подобного служить оправданием накал страстей.
Бригаду в студию
Вообще ПСЖ на самом деле взломал футбол:

1) безлимитный бюджет, который позволяет давать тренеру любых игроков по запросу и без сожалений выкидывать любые суммы без оглядки на заиграет или нет.
2) чуть не три состава (вытекает из первого пункта)
3) ручная лига, где и туров мало, и конкуренции нет, и можно ротировать туда сюда состав каждый матч, и игры переносят по запросу всегда
4) всегда лояльное судейство, потому что Аль Хелайфи имеет гигантское влияние на УЕФА.

Они в принципе рили могут хоть каждый сезон элче брать на данный момент.
Ответ Buharoid
Вообще ПСЖ на самом деле взломал футбол: 1) безлимитный бюджет, который позволяет давать тренеру любых игроков по запросу и без сожалений выкидывать любые суммы без оглядки на заиграет или нет. 2) чуть не три состава (вытекает из первого пункта) 3) ручная лига, где и туров мало, и конкуренции нет, и можно ротировать туда сюда состав каждый матч, и игры переносят по запросу всегда 4) всегда лояльное судейство, потому что Аль Хелайфи имеет гигантское влияние на УЕФА. Они в принципе рили могут хоть каждый сезон элче брать на данный момент.
У них так давно уже) но эльче только одна
Ответ Buharoid
Вообще ПСЖ на самом деле взломал футбол: 1) безлимитный бюджет, который позволяет давать тренеру любых игроков по запросу и без сожалений выкидывать любые суммы без оглядки на заиграет или нет. 2) чуть не три состава (вытекает из первого пункта) 3) ручная лига, где и туров мало, и конкуренции нет, и можно ротировать туда сюда состав каждый матч, и игры переносят по запросу всегда 4) всегда лояльное судейство, потому что Аль Хелайфи имеет гигантское влияние на УЕФА. Они в принципе рили могут хоть каждый сезон элче брать на данный момент.
У Баварии ситуация один в один такая же. Да и Реалу с Барсой грех жаловаться, из 38 туров в Ла Лиге 34 матча с какими-то лузерками
И наш слон Мотя не подвел, зачёт
Ответ Giovanni Giovanni
У РЖД
+/ Предатели Родины кайфуют в Лондоне !
А главный - ещё за вечным огнем безнаказанно ездит в Иерусалим .
Вот кто всех поимел ))
Дык, конечно. Но "ПСЖ" дали пенальти за случайное попадание мяча в руку - ещё и от тела мяч отскочил - а "Баварии" в гораздо более очевидных ситуациях не дали. Итог: 6 : 5. А если бы "Баварии" дали хоть один пенальти? Кто знает, чем бы всё кончилось.
Ну судейке то занесли для крепости))у Юве за любое касание желтая и не важно какая по счету, а тут судья в слепого крота превратился.
Комментарий удален пользователем
Ответ Delantero812
Комментарий удален пользователем
Болезненный, чем судьи помогли ПСЖ? Пенальти выдуманные не стали назначать?
Ответ TheCreator
Болезненный, чем судьи помогли ПСЖ? Пенальти выдуманные не стали назначать?
🤦‍♂️
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз подряд. В XXI веке это удавалось «Реалу», «Ливерпулю», «Баварии» и «МЮ»
6 мая, 21:13
«Бавария» не выходит в финал ЛЧ с 2020 года
6 мая, 21:01
Ни один клуб не сделает требл в этом сезоне. «Бавария» последней потеряла шансы
6 мая, 21:01
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
10 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
9 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
27 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
37 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
53 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем