Пачо признан лучшим игроком матча «ПСЖ» с «Баварией»

Вильян Пачо был награжден после игры «ПСЖ » с «Баварией» (1:1).

Защитника парижан и сборной Эквадора признали лучшим футболистом полуфинального матча Лиги чемпионов .

Он совершил два отбора, шесть раз вернул мяч своей команде и пробежал 8,9 километра, развивая скорость вплоть до 34,3 км/ч.