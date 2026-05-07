Пачо признан лучшим игроком матча «ПСЖ» с «Баварией»

Вильян Пачо был награжден после игры «ПСЖ» с «Баварией» (1:1).

Защитника парижан и сборной Эквадора признали лучшим футболистом полуфинального матча Лиги чемпионов.

Он совершил два отбора, шесть раз вернул мяч своей команде и пробежал 8,9 километра, развивая скорость вплоть до 34,3 км/ч.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Мы выбрали Кварадону и это не обсуждается)
Хвича был полезен везде, да и, гол благодаря ему случился.
Хвича по любому MVP
Баварские костоломы дважды отправляли его в нокаут безнаказанно, но чтобы вывести Пачо из себя, надо выбить у него жвачку изо рта. А так до сих пор ни одной ЖК за два сезона в ЛЧ и пример костоломам из баварии 💪
Решили разбавить. А то он каждый матч лучший в ЛЧ.
Лично по мне они все были хорошими. Трудно выбирать лучшего. Можно было Сафонову отдать. ПСЖ прошел Баварию по делу. Играли более профессионально. Единственный испорченный ###₽ это судья. Испортил все.
Спасибо адекватному болельщику Баварии👍👍👍
Удачи))
Хвича и Заир Эмери были шикарны , и Фабиан Руис очень хорошо подчищал как третий центральный защитник садился и помог Нуну Мендешу измотать Олисе
Если бы Хвичу звали Лео, а фамилия начиналась на М, получал бы награду в каждом матче, и был главным фаворитом на ЗМ 😃
Шедевральный матч от Пачо, сожрал всех бегунков Баварии
Хвича мимо проходил? Этот моторчик и в нападении и в защите дал сегодня команде огромный буст.
