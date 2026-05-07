«ПСЖ» после ухода Мбаппе вышел в финал ЛЧ в обоих сезонах. «Реал» с Килианом вылетел в 1/4 финала дважды подряд

«ПСЖ » дошел до финала Лиги чемпионов в обоих сезонах после ухода Килиана Мбаппе .

Команда Луиса Энрике победила «Баварию» в полуфинале по сумме двух матчей (5:4, 1:1). В предыдущем сезоне парижане выиграли турнир, разгромив в финале «Интер» (5:0), а также стали чемпионами Франции и обладателями Кубка страны.

Отметим, что «Реал » после подписания Мбаппе летом 2024 года не выиграл ни одного крупного трофея за два сезона. В прошлом сезоне выиграли Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов мадридцы вылетели на стадии 1/4 финала.