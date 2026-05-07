«ПСЖ» после ухода Мбаппе вышел в финал ЛЧ в обоих сезонах. «Реал» с Килианом вылетел в 1/4 финала дважды подряд
«ПСЖ» вышел в финал ЛЧ в обоих сезонах без Мбаппе.
«ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов в обоих сезонах после ухода Килиана Мбаппе.
Команда Луиса Энрике победила «Баварию» в полуфинале по сумме двух матчей (5:4, 1:1). В предыдущем сезоне парижане выиграли турнир, разгромив в финале «Интер» (5:0), а также стали чемпионами Франции и обладателями Кубка страны.
Отметим, что «Реал» после подписания Мбаппе летом 2024 года не выиграл ни одного крупного трофея за два сезона. В прошлом сезоне выиграли Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов мадридцы вылетели на стадии 1/4 финала.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
171 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это скорее был клуб с молодыми, ещё не зазнавшимися и дико перспективными Вини и Джудом, батей Кроссом и Модричем, которые руководили игрой, праймовым Карвахалем, супер гибким Камавингой и трудягой Вальверде.
И во главе всего был босс Анчелотти.
Это скорее была просто команда, где удачно совместился опыт гигантов и талант молодого яркого поколения.
Эх, в тот момент казалось, что это ещё не вершина даже, но потом пришел диктатор и все покатилось в пропасть...
Месси был там при физруках, а вот Энрике пока не избавился от Мбаппе, команду не собрал как единое целое.
А вообще про стату Мбаппе никто и слова плохого не сказал. А вот стата его команд с ним и без него достаточно красноречива.
Интересно, после всех этих слухов о том, что там за последние недели половина команды друг друга чуть ли не убить готова, он о чем-то начал догадываться, или все также тренеры виноваты