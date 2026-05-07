  • «ПСЖ» после ухода Мбаппе вышел в финал ЛЧ в обоих сезонах. «Реал» с Килианом вылетел в 1/4 финала дважды подряд
«ПСЖ» после ухода Мбаппе вышел в финал ЛЧ в обоих сезонах. «Реал» с Килианом вылетел в 1/4 финала дважды подряд

Команда Луиса Энрике победила «Баварию» в полуфинале по сумме двух матчей (5:4, 1:1). В предыдущем сезоне парижане выиграли турнир, разгромив в финале «Интер» (5:0), а также стали чемпионами Франции и обладателями Кубка страны.

Отметим, что «Реал» после подписания Мбаппе летом 2024 года не выиграл ни одного крупного трофея за два сезона. В прошлом сезоне выиграли Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов мадридцы вылетели на стадии 1/4 финала.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37823 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Это какая-то вселенская справедливость: ПСЖ стал полноценным топ-клубом именно после ухода токсичных звездунов, а Мбаппе с Винькой вместо Золотого мяча получают только насмешки
ПСЖ стал полноценным топ-клубом после прихода Сафонова.
Комментарий скрыт
Луис Энрике просто лучший
Да это опять трио МСН затащило! Без этой троицы Энрике никто!
Комментарий скрыт
ПСЖ сходу стал командой в которой пашет каждый игрок на поле(Мадрид 2024 тоже с натяжкой был такой), а теперь Реал это ПСЖ времён Мбаппе).
Не уверен, что Мадрид 2024 был именно такой командой.
Это скорее был клуб с молодыми, ещё не зазнавшимися и дико перспективными Вини и Джудом, батей Кроссом и Модричем, которые руководили игрой, праймовым Карвахалем, супер гибким Камавингой и трудягой Вальверде.
И во главе всего был босс Анчелотти.
Это скорее была просто команда, где удачно совместился опыт гигантов и талант молодого яркого поколения.
Эх, в тот момент казалось, что это ещё не вершина даже, но потом пришел диктатор и все покатилось в пропасть...
Не, понятно что сравнивать ПСЖ и Мадрид в плане построения игры, структуры и модели не верно, я имел в виду то что Реал 2024 не отлынивал от командной игры, не звездился и был цельным (сильные стороны нынешнего ПСЖ). Могу добавить что нынешний ПСЖ сильно ориентируется на индивидуальных качествах своих исполнителей ещё, что было и в Реале.
Спасибо Пересу. Красиво развалил мощный Реал.
браво ✌️ 👏 ✌️ 👏 ✌️ 👏
Переход Мбапэ это был великий рычаг Лапорты.
Насчет ПСЖ еще туда-сюда, но текущая статистика Реала в матчах с и без Мбаппе просто поражает воображение :)
мбаппе - французский Соболев
Ща забьёт пару голов и скажет, что вернулся плохой килиан)
И транса снова заведет себе
По моему уже понятно, что Мбаппе при всем своем таланте, только ослабляет свои команды. Потому что он абсолютно не командный игрок. Против Лорьянов и Осасун он крут, тк они слабы, он в одиночку может уделать их защитника а то и нескольких, а вот против организованных соперников он не в плюс а а минус.
Комментарий скрыт
Три гола, два из них с пенальти. Пенальти ведь несчиталово?) В 2018 не он был главным героем, так, на подтанцовке. Да и в 2022 Гризманн был лучшим у французов до финала. Мбаппе его и выжил из сборной в итоге.
Месси был там при физруках, а вот Энрике пока не избавился от Мбаппе, команду не собрал как единое целое.
А вообще про стату Мбаппе никто и слова плохого не сказал. А вот стата его команд с ним и без него достаточно красноречива.
Коутинью и Мбаппе, конечно, гениально свалили в Барселону и Реал для того чтобы выиграть ЛЧ 😁
И как псж и лфк загрустили без них в лч)
Ну Коутиньо по итогу даже выиграл, даже отметившись голами Барселоне)
Реал уже о чем нибудь догадывается?
В Реале уже по-моему все кроме 1 президента о чем-то да догадываются.
Интересно, после всех этих слухов о том, что там за последние недели половина команды друг друга чуть ли не убить готова, он о чем-то начал догадываться, или все также тренеры виноваты
