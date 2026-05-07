Кейн забил в 7-м матче ЛЧ подряд. У форварда 60 голов в сезоне за «Баврию» и Англию

Харри Кейн забил 60 голов за клуб и сборную в нынешнем сезоне и отличился в 7-м матче Лиги чемпионов подряд.

Нападающий «Баварии» сравнял счет на 4-й добавленной ко второму тайму минуте ответного полуфинального матча ЛЧ против «ПСЖ » (1:1, первая игра – 4:5).

В текущем розыгрыше турнира на счету Кейна 14 голов в 14 матчах. Во всех турнирах этого сезона Харри забил за «Баварию» 55 мячей в 48 матчах, в составе сборной Англии он отметился пятью голами.

