Кейн забил в 7-м матче ЛЧ подряд. У форварда 60 голов в сезоне за «Баврию» и Англию

Харри Кейн забил 60 голов за клуб и сборную в нынешнем сезоне и отличился в 7-м матче Лиги чемпионов подряд.

Нападающий «Баварии» сравнял счет на 4-й добавленной ко второму тайму минуте ответного полуфинального матча ЛЧ против «ПСЖ» (1:1, первая игра – 4:5).

В текущем розыгрыше турнира на счету Кейна 14 голов в 14 матчах. Во всех турнирах этого сезона Харри забил за «Баварию» 55 мячей в 48 матчах, в составе сборной Англии он отметился пятью голами.

Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Атака Баварии полностью провалила матч. Особенно Олисе. Как он разрывал в первом матче и с Реалом до этого, так же вчистую слил эту игру. Видимо, сказалась нервозность и общая нехватка опыта на таком уровне у команды и тренера. ПСЖ сыграл как фаворит, на классе и опыте
Ответ iegord
олисе худший в этом матче
Ответ iegord
Комментарий скрыт
Красавчик, Кейн, успехов на ЧМ. Жаль что не дошла Бавария до финала ЛЧ.
Свой момент Кейн реализовал, причем сделал все шикарно. С одной стороны вытягивался в полузащиты и вытягивал за собой защитников, но в штрафной его реально не хватало. Но это уже, как кажется, была установка тренера. Компани не придумал план Б на игру, весь матч Бавария кружила свои кружева перед чужой штрафной, а иногда же можно просто расчехлять свои пушки
Кейн свой гол забил, 14-й в 13 играх в этой ЛЧ, но немцев это не спасло - жаль.
Ну теперь Кейну надо дерзать на ЧМ, чтобы ЗМ хапнуть....
Очень поздний гол .
хотя бы ответили бы баварцы 70 минутах матча, игра совсем другая пошла бы
Зато универсал, в центр поля опускается) Весь был где угодно, но не там, где надо.
Кейн был в двух матчах от зм, жаль, теперь будут другие варианты...
Спасибо Харри за прекрасную игру, здоровья и удачи в дальнейших матчах!
