«ПСЖ» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз подряд. В XXI веке это удавалось «Реалу», «Ливерпулю», «Баварии» и «МЮ»
Команда Луиса Энрике прошла «Баварию» на этапе полуфинала (5:4, 1:1) и в решающем матче встретится с «Арсеналом». В прошлом году парижане выиграли турнир.
В XXI веке дважды подряд сыграть в финале удавалось «Реалу» (только он защитил титул), «Ливерпулю», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». На рубеже столетий (2000 и 2001 годы) в финалах сыграла «Валенсия».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Валенсия получается единственная команда, которая 2 века подряд в финал выходила
"ПСЖ никогда не выйдет даже в финал лиги чемпионов"
И вот уже 3 ий в истории финал