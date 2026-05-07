  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз подряд. В XXI веке это удавалось «Реалу», «Ливерпулю», «Баварии» и «МЮ»
52

«ПСЖ» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз подряд. В XXI веке это удавалось «Реалу», «Ливерпулю», «Баварии» и «МЮ»

«ПСЖ» вышел в финал ЛЧ во второй раз подряд.

«ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз подряд.

Команда Луиса Энрике прошла «Баварию» на этапе полуфинала (5:4, 1:1) и в решающем матче встретится с «Арсеналом». В прошлом году парижане выиграли турнир.

В XXI веке дважды подряд сыграть в финале удавалось «Реалу» (только он защитил титул), «Ливерпулю», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». На рубеже столетий (2000 и 2001 годы) в финалах сыграла «Валенсия».

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37822 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoПСЖ
logoМанчестер Юнайтед
logoлига 1 Франция
logoБавария
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛиверпуль
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoЛуис Энрике
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пошли РПЛовские игроки - пошли финалы ЛЧ
Ответ benjamin92
Пошли РПЛовские игроки - пошли финалы ЛЧ
Боюсь представить, что было бы, если бы Краснодар и Зенит пустили бы в ЛЧ))
Ответ Iamliam
Боюсь представить, что было бы, если бы Краснодар и Зенит пустили бы в ЛЧ))
Страшно представить, что было бы если бы пустили Спартак, тоже бы вышел в финал, в новом цикле как никак)
ПСЖ сейчас реально самая сильная команда Европы, в обороне сегодня были просто топ. Энрике конечной гениальный тренер, крутой футбол поставил парижанам, надеюсь года через два-три возглавит Барсу
Ответ Benjamin
ПСЖ сейчас реально самая сильная команда Европы, в обороне сегодня были просто топ. Энрике конечной гениальный тренер, крутой футбол поставил парижанам, надеюсь года через два-три возглавит Барсу
Уже возглавлял и это была праймовая Барса!
Да если арсенал с таким футболом и с такой сеткой выиграет лч будет как то не очень .
Ответ Elturko
Да если арсенал с таким футболом и с такой сеткой выиграет лч будет как то не очень .
Челси же в 2021 году так у Сити в финале и выиграли, 1-0 и засушили
Ответ Elturko
Да если арсенал с таким футболом и с такой сеткой выиграет лч будет как то не очень .
Арсенал получил "такую" сетку потому что в группе выиграл все матчи
Прикол...
Валенсия получается единственная команда, которая 2 века подряд в финал выходила
Ответ valencia1999
Прикол... Валенсия получается единственная команда, которая 2 века подряд в финал выходила
Да та Валенсия, меня в себя влюбила и привела любовь к футболу. А второй финал который мы проиграли Баварии по пенальти, моя детская травма.
Ответ valencia1999
Прикол... Валенсия получается единственная команда, которая 2 века подряд в финал выходила
Даже два тысячелетия.
Пора всерьез начинать говорить об Энрике как об одном из лучших в истории. Построить настолько доминирующую, сбалансированную и разностороннюю команду - выдающаяся работа. А построить ее в ПСЖ - вообще чудо
Ответ iegord
Пора всерьез начинать говорить об Энрике как об одном из лучших в истории. Построить настолько доминирующую, сбалансированную и разностороннюю команду - выдающаяся работа. А построить ее в ПСЖ - вообще чудо
Именно в псж это сделать проще с безграничным бюджетом с возможностью спокойно подводить пик формы к финальным стадиям лч.
Выходили 4 команды, а брал 2 раза подряд только Реал, а потом взял третий, пока не все осознают насколько это великое достижение в эпоху таких топ клубов
Ответ neuner
Выходили 4 команды, а брал 2 раза подряд только Реал, а потом взял третий, пока не все осознают насколько это великое достижение в эпоху таких топ клубов
Смртря как они брали , судьи и тд
Коммы из 10 хх годов
"ПСЖ никогда не выйдет даже в финал лиги чемпионов"
И вот уже 3 ий в истории финал
Ответ che kaif
Коммы из 10 хх годов "ПСЖ никогда не выйдет даже в финал лиги чемпионов" И вот уже 3 ий в истории финал
Никто не думал, что проект переосмыслят
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Никто не думал, что проект переосмыслят
никто не думал что Мбаппе проблема
Когда осенью шли разговоры что к весне ПСЖ опять выйдет на пик формы, всё равно до конца не верилось, уж больно долго не могли набрать форму. Энрике гений.
спасибо большое мбапе 😁 😁
Стоп, а чего они празднуют то, вчера же все решили , что праздновать какой-то выход в финал нельзя...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» сыграла 1:1 с «ПСЖ» Сафонова в ответном матче и вылетела, Дембеле забил на 3-й минуте, Кейн – на 94-й
6 мая, 20:58
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
9 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
8 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
26 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
36 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
52 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем