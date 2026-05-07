«ПСЖ» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз подряд. В XXI веке это удавалось «Реалу», «Ливерпулю», «Баварии» и «МЮ»

«ПСЖ » сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз подряд.

Команда Луиса Энрике прошла «Баварию» на этапе полуфинала (5:4, 1:1) и в решающем матче встретится с «Арсеналом». В прошлом году парижане выиграли турнир.

В XXI веке дважды подряд сыграть в финале удавалось «Реалу » (только он защитил титул), «Ливерпулю», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед ». На рубеже столетий (2000 и 2001 годы) в финалах сыграла «Валенсия».