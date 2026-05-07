У Сафонова 5 сэйвов при 6 ударах в створ в матче с «Баварией». Матвей провел на ноль 4 из 10 игр в сезоне ЛЧ
Матвей Сафонов пропустил в двух матчах Лиги чемпионов подряд.
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), пропустив на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Первая игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.
В сегодняшней игре Сафонов отразил 5 из 6 ударов «Баварии» в створ ворот.
До противостояния с мюнхенцами Сафонов провел в ЛЧ три подряд матча на ноль – обе игры с «Ливерпулем» (2:0, 2:0) и ответную встречу с «Челси» (3:0). Всего в этом розыгрыше российский вратарь пропустил 12 мячей в 10 матчах, отыграв четыре игры всухую.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
