  • У Сафонова 5 сэйвов при 6 ударах в створ в матче с «Баварией». Матвей провел на ноль 4 из 10 игр в сезоне ЛЧ
Матвей Сафонов пропустил в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), пропустив на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Первая игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.

В сегодняшней игре Сафонов отразил 5 из 6 ударов «Баварии» в створ ворот.

До противостояния с мюнхенцами Сафонов провел в ЛЧ три подряд матча на ноль – обе игры с «Ливерпулем» (2:0, 2:0) и ответную встречу с «Челси» (3:0). Всего в этом розыгрыше российский вратарь пропустил 12 мячей в 10 матчах, отыграв четыре игры всухую.

Матвей молодец, жаль в конце лишился 5-ого сухого матча в ЛЧ. Но там ни один кипер не взял бы такой удар Кейна..
Ответ Димон Артамонов
Комментарий скрыт
Ответ IlyaGrain
🤦‍♂️, ещё один . Ты посмотри как псж с центра поля мяч разыгрывает , это тренерская установка .
Удар Кейна было тяжело потащить, остальные удары были рабочими, которые хороший вратарь ДОЛЖЕН отбивать
Ответ Растин Кол
Комментарий скрыт
Ответ Arnold Reality
Save (англ.) - сохранять, экономить, сберечь, СПАСАТЬ
Хоть бы выиграл Финал будучи основным в рамке! Мотя, УДАЧИ!!!
Представляете что будет, если Арсенал засушит игру, а Мотя выиграет серию пенальти?)
Ответ GasIighter
ЗМ тогда обязаны ему вручить 😁
Интересно в Париже понимают что за них болеет 1/6 часть суши?))
Ответ Spaten
А роллы за кого?
Ответ Растин Кол
Ну ты выдал шутку, поке-мон😼
Мушкетер!! Но сегодня действительно все были один за всех и все за одного
На угловых надо отметить стал лучше играть, прогресс чувствуется. Хороший матч, жаль пропущенный гол в концовке конечно, но тут нет ошибки Матвея - реально чёткий удар
Сегодня классно тащили и Ману, и Матвей. Жаль, что сорвался сухарь. Чуток не хватило. Теперь в финале не подкачать. Ждём победу, Мотя!
Настолько беззубо смотрелась Бавария, тьфу ты. С Реалом матчт были намного напряжённее, но что пошло не так
Ответ Den Den
Согласен, но может это ПСЖ не дал им играть с зубами?)
Ответ каток Третьяка
Все Псж давал, это Бавария не взяла
Отличный результат! Не пропустить от Баварии в Мюнхене - подвиг. Пропустить ровно столько, сколько нужно для победы - гроссмейстерский уровень.

Алле Пари!
