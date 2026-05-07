Сафонов и Хвича вышли в финал ЛЧ в каждом из двух сезонов в «ПСЖ»

Два бывших футболиста Мир РПЛ могут выиграть Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

«ПСЖ», в составе которого выступают россиянин Матвей Сафонов и грузин Хвича Кварацхелия, дошел до решающей стадии турнира во второй раз подряд. 30 мая он встретится с «Арсеналом».

В прошлом году парижане в финале разгромили «Интер» – 5:0.

Таким образом, Сафонов и Кварацхелия добрались до финала ЛЧ в каждом из двух сезонов в составе «ПСЖ».

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37822 голоса
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Как бы сказал ГСО, набрались опыта в матчах с «Зенитом» )))
Нетленная классика!
Ну Мотя и Хвича сегодня реально и тащили. Во втором тайме у Матвея было ооо очень много работы и он с ней справился на 100%, гол Кейна - ошибка защитников после которой был расстрел.
Ну а Хвича собственно отдал невероятно хороший голевой прострел
Кстати, забавно, что когда Кейн наконец-то полноценно пошёл в штрафную, то получился гол. Вот эти гарцевания в центре и розыгрыши с опорниками вообще нафиг не нужны были сегодня с таким низким ПСЖ. Хотя на Диаза в первом матче он славно забросил.
Как жаль не смог забить свой сольный проход, какой же красивый гол был бы.
РПЛ кузница талантов 🫣
Хороший момент после матча , Квара с Мотей обнялись
забарного не видно чет было)
Вот Забарного я не понял , в АПЛ вроде бы норм был, а тут , что не матч , то пожар
Представляете, что будет, если в следующем сезоне ещё и Батраков туда приедет?)
станет понятно за кого болеть в ЕК
Догонят Реал по кубкам
Тащеры! Чувствуется школа РПЛ.
Хвича монстр, Мвп этой Лч
Сафонов сегодня уверенный матч провел, где надо выручил. Удар Кейна было трактором не вытащить.

Ну а Хвича…Хвича гений
Но почему он постоянно в ауты выбивал мяч? Нервы таки?
Тренерская установка. Они и в Лиге 1 так играют.
Стоило купить Сафонова, сразу начали выигрывать еврокубки. Вот оказывается, в чем секрет успеха
мы всегда про это писали на спортсе, покупая российское покупаешь лучшее в мире)
И это всего 2 игрока из РПЛ, представьте что сделала бы с этой Баварией Балтика, у которой их целых 11?
А ты думаешь почему наших отстранили?
