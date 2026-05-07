Два бывших футболиста Мир РПЛ могут выиграть Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

«ПСЖ», в составе которого выступают россиянин Матвей Сафонов и грузин Хвича Кварацхелия , дошел до решающей стадии турнира во второй раз подряд. 30 мая он встретится с «Арсеналом».

В прошлом году парижане в финале разгромили «Интер» – 5:0.

Таким образом, Сафонов и Кварацхелия добрались до финала ЛЧ в каждом из двух сезонов в составе «ПСЖ ».