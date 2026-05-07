Сафонов и Хвича вышли в финал ЛЧ в каждом из двух сезонов в «ПСЖ»
Два бывших футболиста Мир РПЛ могут выиграть Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.
«ПСЖ», в составе которого выступают россиянин Матвей Сафонов и грузин Хвича Кварацхелия, дошел до решающей стадии турнира во второй раз подряд. 30 мая он встретится с «Арсеналом».
В прошлом году парижане в финале разгромили «Интер» – 5:0.
Таким образом, Сафонов и Кварацхелия добрались до финала ЛЧ в каждом из двух сезонов в составе «ПСЖ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Ну а Хвича собственно отдал невероятно хороший голевой прострел
Ну а Хвича…Хвича гений