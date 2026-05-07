«Бавария» не выходит в финал ЛЧ с 2020 года

«Бавария» шесть сезонов не может добраться до финала Лиги чемпионов.

Команда Венсана Компани выбыла из турнира на стадии полуфинала, уступив «ПСЖ» (4:5, 1:1).

В последний раз мюнхенцы играли на решающей стадии ЛЧ в 2020 году – тогда они завоевали кубок. С тех пор – два вылета в полуфинале, четыре – в четвертьфинале.

Немцам в мае как-то исторически не везет
Вроде и тонко, но вроде и толсто
Так-то Бавария 5 из 6 из своих КЕЧ выиграла в мае.
Олисе подпортил впечатление о себе по сезону, такой матч провалить.
А что он должен в каждом матче 2+2 оформлять? На нем весь матч по 2-3 игрока весело.
Когда оставался 1 в 1 почти всегда обострял.
от него не требовалось 2+2 сегодня, достаточно было самоотдачи и внятных проходов, обостряющих действий. сегодня брака было очень много. он может намного лучше. это ведь и определяет среднего игрока и игрока топ уровня в таких матчах. он просто растворился.
самая мощная праймовая бавария в истории клуба еле еле у себя на поле закавыряла один мяч , толком больше не могли нормального момента создать
Комментарий скрыт
А уровень 🐔 выше что-ли?
Бельгийский Тимати - странный все же немного. Сначала сыграл в перестрелку с Реалом, который сейчас только на контратаках и может. Чуть не отлетел, но почему б не попробовать бей-беги уже с ПСЖ? Что может пойти не так?
Может он просто хочет честно рубиться как мужик)
Дак всмысле Бавария со всеми так играет, это просто ее стиль.
А как она должна была играть с Мадридом, мне даже интересно? Мяч Реалу отдать?
А по поводу контратак Реала - мне до сих пор кажется, что в плане игры вторым номером против топов они мб по прежнему лучшие в мире сейчас.
У реала большие проблемы с позиционкой - без Кросса ее просто нет. Но если грамотно подготовиться играть 2 номером - вроде неплохо получается
Ну что греха таить ,Бавария сегодня плохо играла, похоже опять спад , Олисе ватный был,да все. Всё очень медленно, особенно в начале матча ,сонные какие-то. Нет,в финал так не выходят.
с игрой без защиты не выходят
ну нету в Баварии сейчас того же Йеремиса или Маттеуса.
При всей неадекватности португальского арбитра нечего пропускать на 3-й(б****!) минуте матча(зная результат первой игры!) ,а потом искать лошадь в тумане 90+ минут времени.
Мюнхен сыграл откровенно если и не плохо,то уж точно неважно.
И самое досадное,что так сыграл дома,на глазах 75 тысяч болельщиков на стадионе.
Позором не назову,но слов если честно нет.
Пока на эмоциях одни выражения.
Кейн-Диас-Олисе оказались распиаренным мыльным пузырем так же как и Компани. Играли в импгтентский ватокат в лучших традициях лысого шарлатана. Зачем нужны были танцы Мусиалы с потерей мяча? Что делает в основе Павлович без паса и удара? Лаймер? Бегает много а в атаке толку от него нет. Зачем заменил Та на корейца? Хотел удержать победный для Парижа счет?
Ну что вы, коллега!
Никаких распиаренных пузырей нет,есть прекрасные игроки которые к моему огромному сожалению сегодня в силу мне неведомых причин играли не в командный футбол,а скорее урывками с уклоном в индивидуальное мастерство.
Очень не повезло пропустить столь ранний гол,ПСЖ наказал справедливо.
А вот то что команда и Компани за 90 минут времени не сподобились забить ....
Гол Кейна дело хорошее,но он практически ничего не решал.

Для домашней игры и слов о том что игроки умрут на поле ради выхода в финал сегодняшний перформанс очень слабое утешение для болельщиков Байерна.
Стыдно должно быть всем.
Бездарный второй матч от Баварии, даже Атлетико вчера получше были.
Да вот вчерашний полуфинал именно полуфиналом был. Минимум падений и весь матч напряжённый. Тут хезе, будто матч групповой стадии посмотрел
Жаль Баварию, но во-первых слишком поздно забили, во-вторых, во втором тайме реально опасных моментов было крайне мало, у Сафонова даже какой-то серьёзной работы (учитывая, что это всё-таки полуфинал ЛЧ) не было, тогда как Нойеру несколько раз пришлось спасать. Тот, кому надо отыгрываться, должен быть поактивнее. От Олисе и Диаса ждал большего.
Наверно самый слабый матч Баварии в плове.
ПСЖ реально сильны. Мне очень нравится как их тройка хавбеков могут меняться спокойно местами, все трое могут держать мяч и выходить из под прессинга, и ни один ведь не чистый опорник костолом как тот же Павлович. Плюс тройка нападающих также могут меняться местами, все трое двуногие, при жклании меняется позициями все шестеро.

Добавить к ним двух монстров Хакими и Нуну, и получается бешеная команда.
Поздравляю ПСЖ
Очень умный и работоспособный центр полузащиты у ПСЖ. Туда бы праймовый Головин вписался, но сейчас уже поздновато.
