«Бавария» не выходит в финал ЛЧ с 2020 года
«Бавария» шесть сезонов не может добраться до финала Лиги чемпионов.
Команда Венсана Компани выбыла из турнира на стадии полуфинала, уступив «ПСЖ» (4:5, 1:1).
В последний раз мюнхенцы играли на решающей стадии ЛЧ в 2020 году – тогда они завоевали кубок. С тех пор – два вылета в полуфинале, четыре – в четвертьфинале.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
169 комментариев
Когда оставался 1 в 1 почти всегда обострял.
А как она должна была играть с Мадридом, мне даже интересно? Мяч Реалу отдать?
А по поводу контратак Реала - мне до сих пор кажется, что в плане игры вторым номером против топов они мб по прежнему лучшие в мире сейчас.
У реала большие проблемы с позиционкой - без Кросса ее просто нет. Но если грамотно подготовиться играть 2 номером - вроде неплохо получается
Мюнхен сыграл откровенно если и не плохо,то уж точно неважно.
И самое досадное,что так сыграл дома,на глазах 75 тысяч болельщиков на стадионе.
Позором не назову,но слов если честно нет.
Пока на эмоциях одни выражения.
Никаких распиаренных пузырей нет,есть прекрасные игроки которые к моему огромному сожалению сегодня в силу мне неведомых причин играли не в командный футбол,а скорее урывками с уклоном в индивидуальное мастерство.
Очень не повезло пропустить столь ранний гол,ПСЖ наказал справедливо.
А вот то что команда и Компани за 90 минут времени не сподобились забить ....
Гол Кейна дело хорошее,но он практически ничего не решал.
Для домашней игры и слов о том что игроки умрут на поле ради выхода в финал сегодняшний перформанс очень слабое утешение для болельщиков Байерна.
Стыдно должно быть всем.
Добавить к ним двух монстров Хакими и Нуну, и получается бешеная команда.
Поздравляю ПСЖ