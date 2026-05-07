«Бавария» не выходит в финал ЛЧ с 2020 года

«Бавария » шесть сезонов не может добраться до финала Лиги чемпионов .

Команда Венсана Компани выбыла из турнира на стадии полуфинала, уступив «ПСЖ » (4:5, 1:1).

В последний раз мюнхенцы играли на решающей стадии ЛЧ в 2020 году – тогда они завоевали кубок. С тех пор – два вылета в полуфинале, четыре – в четвертьфинале.