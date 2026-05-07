Ни один клуб не сделает требл в этом сезоне. «Бавария» последней потеряла шансы

«Бавария» потеряла шансы на требл.

Команда Венсана Компани не сумела выйти в финал Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» (4:5, 1:1) в полуфинале.

Мюнхенцы были последним клубом, претендовавшим на победу в ЛЧ, национальном чемпионате и национальном кубке. Бундеслигу они уже выиграли, финал Кубка Германии пройдет 23 мая.

В финале ЛЧ сыграют «ПСЖ» и «Арсенал» – парижане не вышли в финал Кубка Франции, а лондонцы не пробились в финал Кубка Англии. Оба клуба претендуют на победу в своих чемпионатах.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37819 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
ПСЖ без Мбаппе - 🔥🔥🔥
ПСЖ без Роналдиньо - 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Насколько же переоценённая команда эта бавария! В этом сезоне у них было 2 по-настоящему сильных соперника - Арсенал в группе и ПСЖ в 1/2 - и против обоих они оказались несостоятельны. Несостоятельны и по игре, и по результату. То, что бавария в чемпионате набрала 100500 очков и забила 100500 голов - это говорит о слабости Бундеслиги, а не о силе баварии. Чтобы понять, насколько слаба Бундеслига - такой факт: Боруссия Дортмунд проиграла 1-4 Аталанте - 7-й команде Серии А и 0-2 Тоттенхэму - 17-й команде АПЛ, и такая команда уверенно идёт в Бундеслиге на 2-м месте
Но на залупл претендент ещё есть)
«Бавария» разочаровала сегодня, в особенности Олисе. Ну и со Станишичем и Павловичем в составе ЛЧ не берут
А что не так с Павловичем?
В чем проблема Павловича и какие 6 идиотов поставили здесь +
еще остались шансы на zalупл
Жаль Баварию, сегодня был просто не их день, как будто другая команда играла.
Да Бог с ним, с треблом! С квадруплом-то как? :)
И это прекрасно
