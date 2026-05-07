Ни один клуб не сделает требл в этом сезоне. «Бавария» последней потеряла шансы

«Бавария » потеряла шансы на требл.

Команда Венсана Компани не сумела выйти в финал Лиги чемпионов , уступив «ПСЖ » (4:5, 1:1) в полуфинале.

Мюнхенцы были последним клубом, претендовавшим на победу в ЛЧ, национальном чемпионате и национальном кубке. Бундеслигу они уже выиграли, финал Кубка Германии пройдет 23 мая.

В финале ЛЧ сыграют «ПСЖ» и «Арсенал» – парижане не вышли в финал Кубка Франции, а лондонцы не пробились в финал Кубка Англии. Оба клуба претендуют на победу в своих чемпионатах.