Анчелотти и Роналдо снялись в промо Бразилии к ЧМ-2026. В ролике мужчина с «хвостиком» промахивается на улице, как Баджо в финале ЧМ-1994

Анчелотти и Роналдо снялись в вирусном промо Бразилии к ЧМ-2026.

В Бразилии выпустили промо с участием Роналдо и Карло Анчелотти к предстоящему чемпионату мира.

В ролике два болельщика обсуждают шансы национальной команды выиграть турнир в шестой раз в своей истории.

Они изучают газету, заголовок которой гласит, что 72% жителей страны не верят в успех сборной.

После этого фанаты сворачивают газету в мяч, которым люди на улицах начинают играть в футбол и повторять памятные для Бразилии моменты на победных ЧМ: голы Роналдиньо в ворота Англии и Роналдо в финале с Германией на ЧМ-2002, дриблинг Ривелино в игре с Италией на ЧМ-1970 и другие.

В процессе игры на одной из улиц бумажный мяч разбивает стекло двери, откуда выходит мужчина, напоминающий Роберто Баджо . Он ставит мяч на землю и бьет мимо открытого багажника грузового автомобиля, – это отсылка на промах Баджо в финале ЧМ-1994 Италия – Бразилия, в котором южноамериканская команда завоевала свой четвертый титул.

Затем мяч прилетает к главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти. Он разворачивает уже чуть порванную газету, заголовок которой из-за этого видоизменился: «Бразильцы верят в шестой титул».

«Это Бразилия. Позволь себе поверить», – резюмирует Анчелотти в конце ролика.