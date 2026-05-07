  Анчелотти и Роналдо снялись в промо Бразилии к ЧМ-2026. В ролике мужчина с «хвостиком» промахивается на улице, как Баджо в финале ЧМ-1994
Анчелотти и Роналдо снялись в промо Бразилии к ЧМ-2026. В ролике мужчина с «хвостиком» промахивается на улице, как Баджо в финале ЧМ-1994

В Бразилии выпустили промо с участием Роналдо и Карло Анчелотти к предстоящему чемпионату мира.

В ролике два болельщика обсуждают шансы национальной команды выиграть турнир в шестой раз в своей истории.

Они изучают газету, заголовок которой гласит, что 72% жителей страны не верят в успех сборной.

После этого фанаты сворачивают газету в мяч, которым люди на улицах начинают играть в футбол и повторять памятные для Бразилии моменты на победных ЧМ: голы Роналдиньо в ворота Англии и Роналдо в финале с Германией на ЧМ-2002, дриблинг Ривелино в игре с Италией на ЧМ-1970 и другие.

В процессе игры на одной из улиц бумажный мяч разбивает стекло двери, откуда выходит мужчина, напоминающий Роберто Баджо. Он ставит мяч на землю и бьет мимо открытого багажника грузового автомобиля, – это отсылка на промах Баджо в финале ЧМ-1994 Италия – Бразилия, в котором южноамериканская команда завоевала свой четвертый титул.

Затем мяч прилетает к главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти. Он разворачивает уже чуть порванную газету, заголовок которой из-за этого видоизменился: «Бразильцы верят в шестой титул».

«Это Бразилия. Позволь себе поверить», – резюмирует Анчелотти в конце ролика.

Источник: твиттер Роналдо
Барези и Массаро не забили свои пенальти и удар Баджо не был даже решающим, но всех собак традиционное спускают на Роберто 🫠
Барези и Массаро не забили свои пенальти и удар Баджо не был даже решающим, но всех собак традиционное спускают на Роберто 🫠
Никто, допустим, на него собак не спускает. Во всяком случае, уже давным-давно. Просто, как говорил Штирлиц, «запоминается последняя фраза».
Барези и Массаро не забили свои пенальти и удар Баджо не был даже решающим, но всех собак традиционное спускают на Роберто 🫠
Не знаю какие такие собаки спускают на Баджо, просто этот пенальти был последним действием на чемпионате мира и воле в историю, бил бы последним Массаро вошел бы он.
А как Родриго и Маркиньос в Катаре с Хорватией никто не промахнулся на улице?)
Показалось. .
Старая-добрая жога бонита и получилось лучше, чем у Адидас. Но вообще это реклама пива Brahma
Я неправильно читал слово "промо" в заголовке
Я неправильно читал слово "промо" в заголовке
надо бы тебе притормозить с просмотром определенного типа контента
надо бы тебе притормозить с просмотром определенного типа контента
Твой ник говорит сам за себя
>>это отсылка на промах Баджо в финале ЧМ-1994 Италия – Бразилия, в котором южноамериканская команда завоевала свой четвертый титул.

Это ещё и отсылка к тогдашнему помощнику главного тренера Ариго Сакки - Карло Анчелотти ;)
Сначала хотел быкануть, дескать, как Анчелотти в таком снялся, подjob Баджо, национальная боль. Потом вспомнил, что, в общем, это и его боль тоже, так что норм.
Можно было и без этой отсылки. Я сам болел за бразильцев в том финале, но хайповать на том промахе не айс. А то так можно дохайповаться и до обнимашек Рональдо с белым фаянсовым другом перед финалом 98…
Обделаются на ЧМ им даже Анчи не поможет
