Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»

Игорь Семшов оценил работу Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива».

«На мой взгляд, Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, и третье место для команды будет большим достижением.

Могло быть лучше, но клуб зимой потерял своего ключевого футболиста – Баринова, что не могло не сказаться», – заявил экс-полузащитник сборной России.