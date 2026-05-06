Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
Игорь Семшов оценил работу Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива».
«На мой взгляд, Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, и третье место для команды будет большим достижением.
Могло быть лучше, но клуб зимой потерял своего ключевого футболиста – Баринова, что не могло не сказаться», – заявил экс-полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
На Локомотиве уход Баринова сказался, а на ЦСКА его приход нет). А все почему? Тренер там иностранный, а в Локомотиве свой, импортозпмещенный. Поэтому, Галактионов Локомотив тащит, а Челестини ЦСКА развалил).
Очень неожиданное заявление, главное как глубоко всё проанализированно. Блестящяя экспертиза.
Семшов это мощнейшая ветвь в футбольной экспертизе. Целая школа. Умнейший аналитик. Всегда подмечает то, что другие, даже, не замечают. В одном ряду с Ташуевым стоит, а в чем то уже сейчас его превосходит.
Если бы существовал аналог оскара для фут.экспертов, то он точно был бы его обладателем.
Баринов играет слабо в ЦСКА. Впрочем, там командно-тренерские проблемы.
