«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
Как сообщает LaGazzetta.ge, мюнхенцы и другие европейские клубы следят за 16-летним братом Хвичи Кварацхелии. В субботу вингер впервые попал в заявку основной команды «Динамо» Тбилиси – на матч с «Динамо» Батуми в 10-м туре чемпионата Грузии (2:2). На поле он не вышел.
Утверждается, что после этой игры Кварацхелия вылетел в Германию, где встретится с руководством «Баварии». Отметим, что в среду «ПСЖ», за который выступает его старший брат, проведет в Мюнхене ответный матч с немецкой командой в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: LaGazzetta.ge
Игрок уже отправился в Мюнхен, где встретится с представителями клуба и посетит тренировочную базу клуба в качестве ознакомления. В прошлую субботу Торнике впервые был включен в состав первой команды «Динамо» Тбилиси. Несколько других европейских клубов также проявляют интерес
Как раз под этот слух TZ рассказал, что «Бавария» пыталась подписать и Хвичу в 2018 году – футболист приезжал в Мюнхен на просмотр, куда его позвал Марко Неппе. Проблема заключалась в том, что по правилам подписывать игроков до 18 лет не из Евросоюза нельзя, подходящую аренду для него тогда тоже не нашли. Каким образом тогда мюнхенцы собираются подписать Торнике – пока непонятно
