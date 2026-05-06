  «Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)

Как сообщает LaGazzetta.ge, мюнхенцы и другие европейские клубы следят за 16-летним братом Хвичи Кварацхелии. В субботу вингер впервые попал в заявку основной команды «Динамо» Тбилиси – на матч с «Динамо» Батуми в 10-м туре чемпионата Грузии (2:2). На поле он не вышел.

Утверждается, что после этой игры Кварацхелия вылетел в Германию, где встретится с руководством «Баварии». Отметим, что в среду «ПСЖ», за который выступает его старший брат, проведет в Мюнхене ответный матч с немецкой командой в рамках полуфинала Лиги чемпионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: LaGazzetta.ge
Поздравляем, вам открыт новый персонаж Торнике Кварацхелия! 🎉
Впервые попал в заявку основной команды,даже на поле не вышел и уже "Бавария" интересуется.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Впервые попал в заявку основной команды,даже на поле не вышел и уже "Бавария" интересуется.
Может цену немножко набивают
Ответ Гамарджоба Генацвале
Впервые попал в заявку основной команды,даже на поле не вышел и уже "Бавария" интересуется.
Бразильцев же ведут чуть ли не с пеленок) А тут братан Хвичи как-никак )))
В Грузии пишут, что «Бавария» интересуется братом Хвичи Торнике Кварацхелия (16 лет, левый вингер)

Игрок уже отправился в Мюнхен, где встретится с представителями клуба и посетит тренировочную базу клуба в качестве ознакомления. В прошлую субботу Торнике впервые был включен в состав первой команды «Динамо» Тбилиси. Несколько других европейских клубов также проявляют интерес

Как раз под этот слух TZ рассказал, что «Бавария» пыталась подписать и Хвичу в 2018 году – футболист приезжал в Мюнхен на просмотр, куда его позвал Марко Неппе. Проблема заключалась в том, что по правилам подписывать игроков до 18 лет не из Евросоюза нельзя, подходящую аренду для него тогда тоже не нашли. Каким образом тогда мюнхенцы собираются подписать Торнике – пока непонятно

Брат Хвичи может просто поехал в Мюнхен поддержать старшего в выездном матче ПСЖ

А тут уже раздули... Утятина
Дай Бог чтобы всё получилось у Хвичи младшего
Скорее, встреча с братом, а не руководством Баварии, поболеть за ПСЖ, а газетчики придумали новость
По росту он сейчас почты уже как Хвича 184см и к 20 годам будет выше чем Брат . Торнике характером спокойнее чем старший брат, наверное если зайграет на должном уровне я выжу его не на фланге аттаки а в центре полузащиты типа Фабиан Руйс
