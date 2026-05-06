«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)

«Бавария » может подписать Торнике Кварацхелию.

Как сообщает LaGazzetta.ge, мюнхенцы и другие европейские клубы следят за 16-летним братом Хвичи Кварацхелии . В субботу вингер впервые попал в заявку основной команды «Динамо» Тбилиси – на матч с «Динамо» Батуми в 10-м туре чемпионата Грузии (2:2). На поле он не вышел.

Утверждается, что после этой игры Кварацхелия вылетел в Германию, где встретится с руководством «Баварии». Отметим, что в среду «ПСЖ», за который выступает его старший брат, проведет в Мюнхене ответный матч с немецкой командой в рамках полуфинала Лиги чемпионов.