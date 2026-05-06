Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал спорный эпизод с участием Антуана Гризманна в игре с «Арсеналом». 

Мадридская команда уступила лондонской на выезде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:1, первая игра – 1:1). На 56-й минуте форвард гостей Гризманн пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади – Давид Райя отбил мяч. Марк Пубиль пытался сыграть на добивании и столкнулся с защитником Габриэлом Магальяэсом. После этого Гризманн пытался вновь завладеть мячом, но ему на ногу наступил Риккардо Калафьори.

Главный арбитр игры Даниэль Зиберт усмотрел в этом эпизоде фол в атаке со стороны Пубиля.

«Я не буду останавливаться на таком простом эпизоде, как момент с Гризманном. Здесь все совершенно очевидно, и мы все понимали, что Марк фолил. Мы искренне думали, что судья принял правильное решение.

Я не собираюсь зацикливаться на этом, потому что это означало бы искать оправдания, а я не хочу этого делать», – сказал Симеоне. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23978 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
Уважение, Диего.
Комментарий скрыт
Ведёт себя солидно Симеоне старший в этом случае! Ничего лишнего, всё по делу, никаких претензий… Умение достойно проигрывать - достойно уважения.
Он самый высокооплачиваемый тренер уже не один год, с мизерным количеством трофеев, он победитель по жизни, что ему нервничать из-за какой-то ЛЧ
Эх, а местные эксперты тут рассказывали, что это чистая пенка
Как всегда местные эксперты сели в лужу
...и пёрнули
Всё по факту сказал. Бывают такие моменты, с которыми не стоит спорить. Мы уже стали воспринимать адекватность, как что-то исключительное, но это не вопрос к Симеоне. Мужику респект
Честно говоря удручает то сколько новостей а-ля «судья был плох» и «был или не был пенальти» генерирует в этом году каждый завершенный матч турнира с участием испанских команд. Какой-то мировой заговор прям, в то время как остальные просто пришли поиграть в футбол…
Фанаты испанских помоек только и могут, что о судействе говорить.
Респект
Респект, Диего. Реакция мужчины.
Мужчинский!!!
