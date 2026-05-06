Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»

Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос раскритиковал работу судейской бригады Даниэля Зиберта на игре Лиги чемпионов «Арсенал» – «Атлетико» (1:0).

«Тяжесть фолов, которые он фиксировал, недостаток контроля... Это недостойно главного турнира в мире. Такой подход к игре вызывает много споров и был крайне неэффективен в плане времени и процедур», – сказал Лаос.

Калафьори наступил на ногу Гризманну в штрафной «Арсенала». Судья Зиберт счел, что перед этим Пубиль фолил на Габриэле

Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»

Про недостаток контроя говорит судья матча Аргентина - Нидерланды в 2022 году в 1/4 Чемпионата Мира
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Ответ кэпко
От Лаоса такое, как знак качества
Ответ Billy_Shears
В принципе нормальное домашнее судейство , только сам в концовке начал дурака валять .
Ну дал бы эту 6-ю минуту доиграть , ведь все равно бы не забили ))
Судейство матча на три головы выше чем в первой игре

Атлетико хотя бы чуть-чуть не дали всех толкать, пинать по ногам и убивать.
Ответ Фарид Харисов
Но до пенальти на Грищманне был фол на Габриэле, все это признали.
Не было Ковача и Тюрпена, они бы кого-нибудь из Арсенала удалили, а игрокам Атлетико можно было бы лупить по ногам и толкать направо и налево...
Лаосу конечно знать как выглядит плохое судейство, он всегда был паршивым судейкой))
Ответ a2wai
А что он не так сказал?
Ну ладно, относительно пенок оставим ситуацию в стороне, но финальные минут 20 - это был не футбол.
Да, лично я больше симпатизировал Атлетико, но меня бы устроил и просто качественный добротный футбол со всеми острыми эмоциями: то, чем занимался Арсенал - это что-то из области подвигов людей с пониженной социальной ответственностью.
С какого перепугу какой-то отряд людей, похожих на лавочников Арсенала, а также примкнувшие к ним непонятные типы выстроились вдоль боковой линии и активно что-то кричали, жестикулировали и, по сути, мешали игре в футбол - из-за них игроки не могли использовать всю ширину поля, а вся игра была как раз этим флангом.
Кроме того, еще и Артета начал носиться, что-то выкрикивать, то бросать мяч, то забирать его, то мешать игроку Атлетико. Что это вообще за цирк такой был?

В общем, не знаю, как у других, но лично у меня ключевая претензия к арбитру в том, что он полностью утратил контроль после 80--ой минуты. Ощущение, словно смотрел "Голый пистолет-4: лондонские клоуны на поле и не только":)) На таком уровне допускать такую дичь - очень на любителя зрелище.
Недостойно было в матче Бавария:Реал
Уж явно не Гондурасу критиковать чью-то работу.
Он сам судил, как будто из одноименной страны
Сердце Реала диспетчер Реала
Полностью согласен. Мне так же не понятно судейство в финале. Судья то не свистит(в обе стороны) в момент жёсткой борьбы между игроками то в следующий раз в подобной же ситуации вдруг свистит, где тут логика не понятно. Если ты выбрал большой допуск в борьбе то будь последователен и во всех подобных ситуациях не свести или если свисти тогда и в других подобных ситуациях свисти, а тут получается в одних эпизодах он не свистит, а в другой точно такой же ситуации он вдруг свисит.
Итурральде про Гризманна и Троссарда: «Легкий толчок. Момент похож на пенальти в ворота «Атлетико» в первой игре за контакт Ганцко и Дьокереша»
5 мая, 20:32
Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»
5 мая, 20:20Фото
Гризманн подтолкнул Троссарда в штрафной «Атлетико», вингер «Арсенала» упал. Зиберт не назначил пенальти
5 мая, 19:48Фото
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
18 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
39 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
58 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
сегодня, 02:45
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
