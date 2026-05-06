Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»

Лаос о судействе Зиберта: недостойно ЛЧ.

Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос раскритиковал работу судейской бригады Даниэля Зиберта на игре Лиги чемпионов «Арсенал» – «Атлетико» (1:0).

«Тяжесть фолов, которые он фиксировал, недостаток контроля... Это недостойно главного турнира в мире. Такой подход к игре вызывает много споров и был крайне неэффективен в плане времени и процедур», – сказал Лаос.

Калафьори наступил на ногу Гризманну в штрафной «Арсенала». Судья Зиберт счел, что перед этим Пубиль фолил на Габриэле

Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»