Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос раскритиковал работу судейской бригады Даниэля Зиберта на игре Лиги чемпионов «Арсенал» – «Атлетико» (1:0).
«Тяжесть фолов, которые он фиксировал, недостаток контроля... Это недостойно главного турнира в мире. Такой подход к игре вызывает много споров и был крайне неэффективен в плане времени и процедур», – сказал Лаос.
Калафьори наступил на ногу Гризманну в штрафной «Арсенала». Судья Зиберт счел, что перед этим Пубиль фолил на Габриэле
Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Ну дал бы эту 6-ю минуту доиграть , ведь все равно бы не забили ))
Атлетико хотя бы чуть-чуть не дали всех толкать, пинать по ногам и убивать.
Ну ладно, относительно пенок оставим ситуацию в стороне, но финальные минут 20 - это был не футбол.
Да, лично я больше симпатизировал Атлетико, но меня бы устроил и просто качественный добротный футбол со всеми острыми эмоциями: то, чем занимался Арсенал - это что-то из области подвигов людей с пониженной социальной ответственностью.
С какого перепугу какой-то отряд людей, похожих на лавочников Арсенала, а также примкнувшие к ним непонятные типы выстроились вдоль боковой линии и активно что-то кричали, жестикулировали и, по сути, мешали игре в футбол - из-за них игроки не могли использовать всю ширину поля, а вся игра была как раз этим флангом.
Кроме того, еще и Артета начал носиться, что-то выкрикивать, то бросать мяч, то забирать его, то мешать игроку Атлетико. Что это вообще за цирк такой был?
В общем, не знаю, как у других, но лично у меня ключевая претензия к арбитру в том, что он полностью утратил контроль после 80--ой минуты. Ощущение, словно смотрел "Голый пистолет-4: лондонские клоуны на поле и не только":)) На таком уровне допускать такую дичь - очень на любителя зрелище.