  • Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту на 95-й минуте матча ЛЧ.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вступил в конфликт со спортивным директором «Арсенала» Андреа Бертой во время ответного полуфинала Лиги чемпионов (0:1, первая игра – 1:1).

Итальянец работал в «Атлетико» с 2013 по 2025 год – сперва техническим директором, а с 2017-го – спортивным. В 2025-м он перешел к лондонцам.

На 95-й минуте Берта вышел к боковой линии поля и стал жестами показывать арбитру Даниэлю Зиберту, добавившему пять минут, что пора заканчивать матч – он махал руками и указывал на свою руку, изображая часы на ней. 

Такое поведение не понравилось Симеоне, и он толкнул директора соперника, с которым у него были хорошие отношения во время совместной работы в Мадриде. Их разняли члены обоих тренерских штабов.

Изображения: x.com/AFTVMedia

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23972 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
хорошо хоть кохонес не показывал
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Они ж друзья,все кохонесы за 12 совместных лет уже повидали.
Ну откровенно там полторы минуты арсенал тянул с отдачей мяча для ввода в игру
Ответ Герман Сергеевич
Это в принципе с обеих сторон был антифутбол, но почему-то именно такие команды и доходят до финала.
Ответ Rojo-y-blanco
Наверное потому что всех обыгрывают на предварительном этапе и в плей-офф?)
Провокатор спровоцировал провокатора - что может быть прекраснее?
Дружеские разборки
Хаха Симеоне не понравилось, когда увидел себя со стороны🤭
из 5 добавленных минут сыграли 30 секунд может, судья просто поплыл, как по матчу, так и здесь
Смешно читать гневные комменты, типа, как Арсенал тянул время ...
Так тянул, что за последние минуты совершил 4-5 опасных подходов к воротам, тогда как "атакующие" матрасы - ни одного )
Ответ bel01
Прям 5 опасных?А если не насчитаешь столько значит пустослов, согласен?
Ответ bel01
опасгыц момент это когда добегаешь до угла поля и пытаешься заработать аут, чтобы вбрасывать его минуту и чтобы опять заработать аут?
Типичный Симеоне. Отлично, что опять без ЛЧ. Трус не заслуживает этот трофей!
Ответ Vardy15
отвечаю
Может, всё же еще в Мадриде отношения были на грани? Тренер и спортдир чаще не муж и жена, а кошка с собакой
Бестрофейный гопник
вчера, 22:00
