Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вступил в конфликт со спортивным директором «Арсенала» Андреа Бертой во время ответного полуфинала Лиги чемпионов (0:1, первая игра – 1:1).
Итальянец работал в «Атлетико» с 2013 по 2025 год – сперва техническим директором, а с 2017-го – спортивным. В 2025-м он перешел к лондонцам.
На 95-й минуте Берта вышел к боковой линии поля и стал жестами показывать арбитру Даниэлю Зиберту, добавившему пять минут, что пора заканчивать матч – он махал руками и указывал на свою руку, изображая часы на ней.
Такое поведение не понравилось Симеоне, и он толкнул директора соперника, с которым у него были хорошие отношения во время совместной работы в Мадриде. Их разняли члены обоих тренерских штабов.
Так тянул, что за последние минуты совершил 4-5 опасных подходов к воротам, тогда как "атакующие" матрасы - ни одного )