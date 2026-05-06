Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
Микель Артета высказался о победе над «Атлетико» (1:0) и выходе в финал Лиги чемпионов.
«Горжусь и радуюсь за всех. Ждать [выхода в финал] пришлось долго, и я очень рад, что мы этого добились на глазах у своих фанатов. Сегодня болельщики нами гордятся.
«Атлетико» – очень боевитая команда, она провела много подобных игр и обладает опытом. Благодаря голу мы оказались в хорошем положении, но после этого надо удерживать преимущество и терпеть. Мы продемонстрировали зрелось.
Мы с Симеоне хорошо знакомы. Любому тяжело, когда ты так близок к успеху, но у тебя его отбирают. Я ему сочувствую, потому что знаю, каково это. Я был в его положении год назад», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
70 комментариев
И тут возникает вопрос. Все пишут что Арсенал играл в скучный футбол. Нет уж.
Я болею за Арсенал 22 года и видел «веселый» футбол от Арсенала, с четвертыми местами каждый год и провалами в 1/8 финала ЛЧ. Арсенал сегодня сыграл надежно, ровно так, как требовал статус матча и стиль Атлетико. В обороне Габриэль и Салиба супернадежно, Уайт как всегда средне, дьекереш 5+ , Райс с двумя сердцами 5 с двумя плюсами.
Не знаю , кто будет в финале, Бавария или ПСЖ, не знаю выиграем или проиграем, но то, что Арсенал этим сезоном заслужил финал ЛЧ - это 100%. Там посмотрим
И, кстати, кто говорит , что Арсенал плохо играет. Если я правильно помню , то Арсенал выиграл все матчи в этапе лиги(в том числе Баварию и Интер) , чем заслужил относительно легкую сетку , в плей офф ни одного поражения.
Ждём финал , верю в арсенал . Задача не меняется для них, будет тяжело, нужно 4 победы из 4 , никто ни в одном матче, не отдаст победу без борьбы.
Спасибо Артете и руководству клуба, мы гордимся клубом
