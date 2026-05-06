  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
70

Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»

Артета про выход в финал ЛЧ: горжусь «Арсеналом».

Микель Артета высказался о победе над «Атлетико» (1:0) и выходе в финал Лиги чемпионов.

«Горжусь и радуюсь за всех. Ждать [выхода в финал] пришлось долго, и я очень рад, что мы этого добились на глазах у своих фанатов. Сегодня болельщики нами гордятся.

«Атлетико» – очень боевитая команда, она провела много подобных игр и обладает опытом. Благодаря голу мы оказались в хорошем положении, но после этого надо удерживать преимущество и терпеть. Мы продемонстрировали зрелось.

Мы с Симеоне хорошо знакомы. Любому тяжело, когда ты так близок к успеху, но у тебя его отбирают. Я ему сочувствую, потому что знаю, каково это. Я был в его положении год назад», – сказал главный тренер «Арсенала».

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23970 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoАрсенал
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМикель Артета
logoАтлетико
logoДиего Симеоне
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Смотрел финал ЛЧ с «Барселоной» в 2006 году. И таких же людей, как я, достаточно много. Радует то, что все мы не перестали болеть за этот клуб спустя столько лет. После того финала у меня было чувство, что в двух следующих сезонах «Арсенал» обязательно выиграет ЛЧ. Не вышло. Я, как и многие другие наши болельщики, застал «непобедимый» сезон-2003/04. Но путь к нему проходил для меня, скорее, из газет. Покупал «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс». Когда видел игру той команды по ТВ, то восхищался игрой Анри, Пиреса и других. Мы, болельщики «Арсенала», прошли этот долгий путь. Надеюсь, в этом сезоне все наши страдания будут вознаграждены. COYG! 🔴
Ответ Gunner_14
Смотрел финал ЛЧ с «Барселоной» в 2006 году. И таких же людей, как я, достаточно много. Радует то, что все мы не перестали болеть за этот клуб спустя столько лет. После того финала у меня было чувство, что в двух следующих сезонах «Арсенал» обязательно выиграет ЛЧ. Не вышло. Я, как и многие другие наши болельщики, застал «непобедимый» сезон-2003/04. Но путь к нему проходил для меня, скорее, из газет. Покупал «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс». Когда видел игру той команды по ТВ, то восхищался игрой Анри, Пиреса и других. Мы, болельщики «Арсенала», прошли этот долгий путь. Надеюсь, в этом сезоне все наши страдания будут вознаграждены. COYG! 🔴
Комментарий скрыт
Ответ Gunner_14
Смотрел финал ЛЧ с «Барселоной» в 2006 году. И таких же людей, как я, достаточно много. Радует то, что все мы не перестали болеть за этот клуб спустя столько лет. После того финала у меня было чувство, что в двух следующих сезонах «Арсенал» обязательно выиграет ЛЧ. Не вышло. Я, как и многие другие наши болельщики, застал «непобедимый» сезон-2003/04. Но путь к нему проходил для меня, скорее, из газет. Покупал «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс». Когда видел игру той команды по ТВ, то восхищался игрой Анри, Пиреса и других. Мы, болельщики «Арсенала», прошли этот долгий путь. Надеюсь, в этом сезоне все наши страдания будут вознаграждены. COYG! 🔴
А я физику тогда делал для зачета в универе, периодически бегая к телеку. Обидно было ужасно, конечно
Арсенал играл так, как и требовал Атлетико. В первом тайме отдали мяч, Арсенал попадал в свою тарелку контролирующего футбола, где во главе угла владение мячом. Атлетико в целом, затащил Арсенал в вязкую игру, но чего не получилось у Атлетико - это остро отвечать на контратаках. Арсенал просто не позволял. Та же хваленая Барселона, например, позволяла. И получила гол от Атлетико в ответном матче. Что и решило исход двухматчевого противостояния.
И тут возникает вопрос. Все пишут что Арсенал играл в скучный футбол. Нет уж.
Я болею за Арсенал 22 года и видел «веселый» футбол от Арсенала, с четвертыми местами каждый год и провалами в 1/8 финала ЛЧ. Арсенал сегодня сыграл надежно, ровно так, как требовал статус матча и стиль Атлетико. В обороне Габриэль и Салиба супернадежно, Уайт как всегда средне, дьекереш 5+ , Райс с двумя сердцами 5 с двумя плюсами.

Не знаю , кто будет в финале, Бавария или ПСЖ, не знаю выиграем или проиграем, но то, что Арсенал этим сезоном заслужил финал ЛЧ - это 100%. Там посмотрим

И, кстати, кто говорит , что Арсенал плохо играет. Если я правильно помню , то Арсенал выиграл все матчи в этапе лиги(в том числе Баварию и Интер) , чем заслужил относительно легкую сетку , в плей офф ни одного поражения.
Ждём финал , верю в арсенал . Задача не меняется для них, будет тяжело, нужно 4 победы из 4 , никто ни в одном матче, не отдаст победу без борьбы.
Спасибо Артете и руководству клуба, мы гордимся клубом
Ответ Алексей Попов
Арсенал играл так, как и требовал Атлетико. В первом тайме отдали мяч, Арсенал попадал в свою тарелку контролирующего футбола, где во главе угла владение мячом. Атлетико в целом, затащил Арсенал в вязкую игру, но чего не получилось у Атлетико - это остро отвечать на контратаках. Арсенал просто не позволял. Та же хваленая Барселона, например, позволяла. И получила гол от Атлетико в ответном матче. Что и решило исход двухматчевого противостояния. И тут возникает вопрос. Все пишут что Арсенал играл в скучный футбол. Нет уж. Я болею за Арсенал 22 года и видел «веселый» футбол от Арсенала, с четвертыми местами каждый год и провалами в 1/8 финала ЛЧ. Арсенал сегодня сыграл надежно, ровно так, как требовал статус матча и стиль Атлетико. В обороне Габриэль и Салиба супернадежно, Уайт как всегда средне, дьекереш 5+ , Райс с двумя сердцами 5 с двумя плюсами. Не знаю , кто будет в финале, Бавария или ПСЖ, не знаю выиграем или проиграем, но то, что Арсенал этим сезоном заслужил финал ЛЧ - это 100%. Там посмотрим И, кстати, кто говорит , что Арсенал плохо играет. Если я правильно помню , то Арсенал выиграл все матчи в этапе лиги(в том числе Баварию и Интер) , чем заслужил относительно легкую сетку , в плей офф ни одного поражения. Ждём финал , верю в арсенал . Задача не меняется для них, будет тяжело, нужно 4 победы из 4 , никто ни в одном матче, не отдаст победу без борьбы. Спасибо Артете и руководству клуба, мы гордимся клубом
Ну такое, легкая сетка после группы, и мучения со всеми соперниками, посмотрим в финале один матч, но валяния, нытье клоунада на поле, хз где там хорошая игра арсенала непонятно
Ответ Алексей Попов
Арсенал играл так, как и требовал Атлетико. В первом тайме отдали мяч, Арсенал попадал в свою тарелку контролирующего футбола, где во главе угла владение мячом. Атлетико в целом, затащил Арсенал в вязкую игру, но чего не получилось у Атлетико - это остро отвечать на контратаках. Арсенал просто не позволял. Та же хваленая Барселона, например, позволяла. И получила гол от Атлетико в ответном матче. Что и решило исход двухматчевого противостояния. И тут возникает вопрос. Все пишут что Арсенал играл в скучный футбол. Нет уж. Я болею за Арсенал 22 года и видел «веселый» футбол от Арсенала, с четвертыми местами каждый год и провалами в 1/8 финала ЛЧ. Арсенал сегодня сыграл надежно, ровно так, как требовал статус матча и стиль Атлетико. В обороне Габриэль и Салиба супернадежно, Уайт как всегда средне, дьекереш 5+ , Райс с двумя сердцами 5 с двумя плюсами. Не знаю , кто будет в финале, Бавария или ПСЖ, не знаю выиграем или проиграем, но то, что Арсенал этим сезоном заслужил финал ЛЧ - это 100%. Там посмотрим И, кстати, кто говорит , что Арсенал плохо играет. Если я правильно помню , то Арсенал выиграл все матчи в этапе лиги(в том числе Баварию и Интер) , чем заслужил относительно легкую сетку , в плей офф ни одного поражения. Ждём финал , верю в арсенал . Задача не меняется для них, будет тяжело, нужно 4 победы из 4 , никто ни в одном матче, не отдаст победу без борьбы. Спасибо Артете и руководству клуба, мы гордимся клубом
П.с ни в коем случае не хочу вас обидеть как фаната, просто пишу что вижу )
Спасибо Артете за то, что не плывет во время сложного периода, а находит работающие идеи. Это признак топ-тренера. Ждем трофей
Ответ Озил, озю и буду озить
Спасибо Артете за то, что не плывет во время сложного периода, а находит работающие идеи. Это признак топ-тренера. Ждем трофей
Комментарий скрыт
Спасибо Артете за искренние усилия, которые он прилагает для того, чтобы вернуть клуб на вершину!
Он не сказал "доминирование"...
Ответ bat90
Он не сказал "доминирование"...
Видимо, потому что его не было)
Ответ bat90
Он не сказал "доминирование"...
,, …дарственные часы с крышкой, на которой была надпись " Серёженьке Кастараки в день сдачи экзамена на аттестат зрелости". Над словом "зрелости" было нацарапано слово ,, половой ‘’

Золотой Теленок
Единственная команда, которая не разу не проиграла в этой ЛЧ, достойна Финала!
Генерал, спасибо за эмоции и то, как преобразил клуб
Бате безмерное спасибо за прогресс клуба!
Арсенал в целом стабильная команда. Ожидаю второе место в ЛЧ и второе место в АПЛ.
Какие же вы наивные, хейтеры. Любого игрока можно закрыть. Будь это Олисе или Дембеле. Каток раскатывают эти дырявые команды только на таких же дырявых. В финале же будет чудо если забьют больше одного мяча.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
5 мая, 21:39
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
5 мая, 21:29
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
5 мая, 21:29
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
18 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
39 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
58 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
сегодня, 02:45
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем