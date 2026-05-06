Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»

Артета про выход в финал ЛЧ: горжусь «Арсеналом».

Микель Артета высказался о победе над «Атлетико» (1:0) и выходе в финал Лиги чемпионов.

«Горжусь и радуюсь за всех. Ждать [выхода в финал] пришлось долго, и я очень рад, что мы этого добились на глазах у своих фанатов. Сегодня болельщики нами гордятся.

«Атлетико » – очень боевитая команда, она провела много подобных игр и обладает опытом. Благодаря голу мы оказались в хорошем положении, но после этого надо удерживать преимущество и терпеть. Мы продемонстрировали зрелось.

Мы с Симеоне хорошо знакомы. Любому тяжело, когда ты так близок к успеху, но у тебя его отбирают. Я ему сочувствую, потому что знаю, каково это. Я был в его положении год назад», – сказал главный тренер «Арсенала ».