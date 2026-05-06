Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»

Сака о выходе в финал ЛЧ: прекрасная история, надеюсь, она хорошо закончится.

Вингер «Арсенала » Букайо Сака высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.

Лондонская команда одержала победу над «Атлетико » в ответном матче полуфинала турнира (1:0, первая игра – 1:1).

«Ты отрываешь меня от празднования, мужик! Это прекрасно. Ты видишь, что это значит для нас и для болельщиков. Да, мы очень рады. Этот матч был напряженным. Он много значил для обеих команд. Нам удалось хорошо сыграть и выйти в финал.

Иногда мяч отскакивает к тебе, а иногда нет, но ты должен быть готов, и я был готов – я забил.

Невозможно играть на этой стадии турнира и не испытывать давления. Как вы можете ожидать, что люди не будут говорить о вас и критиковать вас?

Это прекрасная история, и я надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште», – сказал Сака.