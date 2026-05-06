Пять клубов АПЛ дошли до финала ЛЧ за последние 8 лет. Из любой другой лиги – не больше двух команд за это время
«Арсенал» стал пятым клубом АПЛ за последние восемь лет, добравшимся до финала Лиги чемпионов.
Начиная с 2019 года в решающих матчах также принимали участие «Ливерпуль» (дважды), «Манчестер Сити» (дважды), «Челси» и «Тоттенхэм».
Среди прочих лиг лучший показатель за это время у Германии – две команды («Бавария» и «Боруссия»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Хотелось бы услышать комментарии сейчас от тех людей, которые кидали помидоры в сторону уровня Апл, когда в 1/8 Лч 4 команды Апл вылетели, конечно же закрыв глаза на то, что у ни одной другой лиги в целом такого количества команд в 1/8 не было
И на следующий сезон из Шипа будет в топ-8 ЛЧ заходить через головы Вильяреалов и Бильбао
Тогда и обсудим, а пока рано
Надеюсь, Каррик их вытащит в следующем сезоне
