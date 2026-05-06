Пять клубов АПЛ дошли до финала ЛЧ за последние 8 лет. Из любой другой лиги – не больше двух команд за это время

«Арсенал » стал пятым клубом АПЛ за последние восемь лет, добравшимся до финала Лиги чемпионов.

Начиная с 2019 года в решающих матчах также принимали участие «Ливерпуль » (дважды), «Манчестер Сити» (дважды), «Челси » и «Тоттенхэм».

Среди прочих лиг лучший показатель за это время у Германии – две команды («Бавария» и «Боруссия»).