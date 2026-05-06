Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
Испанские клубы два года подряд не могут пробиться в финал Лиги чемпионов.
«Атлетико» в гостях проиграл «Арсеналу» в ответном мачте 1/2 финала (0:1, первая игра – 1:1) и вылетел. Во втором полуфинале встречаются «ПСЖ» и «Бавария» (первый матч – 5:4).
В этом сезоне Ла Лигу также представляли «Барселона» (вылетели в 1/4 финала от «Атлетико» – 0:2, 2:1), «Реал» (вылетели от «Баварии» в 1/4 финала – 1:2, 3:4), «Атлетик» (29-е место, не вышли в плей-офф) и «Вильярреал» (35-е место, не вышли в плей-офф).
До этого в 11 последних сезонах испанские клубы 7 раз играли в финале и выиграли их все: 6 раз «Реал», 1 – «Барселона».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
20 комментариев
И, пользуясь случаем, поздравляю канониров) Вот уж кого в финале действительно давно не было.