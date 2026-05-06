Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет

«Атлетико» в гостях проиграл «Арсеналу» в ответном мачте 1/2 финала (0:1, первая игра – 1:1) и вылетел. Во втором полуфинале встречаются «ПСЖ» и «Бавария» (первый матч – 5:4).

В этом сезоне Ла Лигу также представляли «Барселона» (вылетели в 1/4 финала от «Атлетико» – 0:2, 2:1), «Реал» (вылетели от «Баварии» в 1/4 финала – 1:2, 3:4), «Атлетик» (29-е место, не вышли в плей-офф) и «Вильярреал» (35-е место, не вышли в плей-офф).

До этого в 11 последних сезонах испанские клубы 7 раз играли в финале и выиграли их все: 6 раз «Реал», 1 – «Барселона».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
У Реала нет тренера, у Барсы - денег, Атлетико - Мадрид
У Атлетико - кохонес
У Атлетико самый высокооплачиваемый тренер, что с атакующими игроками играет в огород-автобус, ну а как пропустят так все бегут уже в атаку. Все по делам. Надеюсь и еще лет 50 это болото ничего не выиграет.
До этого был Реал с 6ю победами за 11 лет )
Именно так, даже я как болельщик барсы считаю заголовок глупым
Нашли повод примазать каталонских селян, зря не взяли весь 21 век
Ну офигеть теперь, целых аж два года не выходят! Экое безобразие) В финале лишь два места, а желающих целая масса.
И, пользуясь случаем, поздравляю канониров) Вот уж кого в финале действительно давно не было.
округлили до 11, что бы впихнуть барсу.
)))
Говоря "испанские клубы" вы наверное имели ввиду Реал Мадрид. Потому что Барселона, да и Атлетико тоже, отнюдь не 2 года уже не могут выйти в финал ))
Валенсию надо в этот днотурнир. Выигрывали бы каждый день
Согласен . Таких сильных команд давно не было .
Хорошая тенденция
