«Арсенал» впервые в своей истории провел в ЛЧ 14 матчей подряд без поражений
«Арсенал» установил клубный рекорд по количеству матчей без поражений в Лиге чемпионов.
Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Атлетико» и вышла в финал турнира.
В текущем розыгрыше ЛЧ «канониры» одержали 11 побед и трижды сыграли вничью. Они не проигрывают с прошлого полуфинала.
Серия из 14 матчей без поражений – лучшая в истории «Арсенала» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Конечно, бывали скучные игры, но в меру
Это не какой-то дырявый автобус, а физически непробиваемая команда, которая может так засушить игру, что мало не покажется, и которой архисложно забить
И Арс не автобус, от безысходности и не умения другого, это очень высокласная команда .
Но вы совершенно зря заранее хороните Арсенал.
Очень грамотная, блестяще прессингующая, и неплохо реализующая моменты команда.
Шансы в финале 50/50.
у баварии и псж донная защита
думаю возьмут ушастого)
И тут возникает вопрос. Все пишут что Арсенал играл в скучный футбол. Нет уж.
Я болею за Арсенал 22 года и видел «веселый» футбол от Арсенала, с четвертыми местами каждый год и провалами в 1/8 финала ЛЧ. Арсенал сегодня сыграл надежно, ровно так, как требовал статус матча и стиль Атлетико. В обороне Габриэль и Салиба супернадежно, Уайт как всегда средне, дьекереш 5+ , Райс с двумя сердцами 5 с двумя плюсами.
Не знаю , кто будет в финале, Бавария или ПСЖ, не знаю выиграем или проиграем, но то, что Арсенал этим сезоном заслужил финал ЛЧ - это 100%. Там посмотрим
И, кстати, кто говорит , что Арсенал плохо играет. Если я правильно помню , то Арсенал выиграл все матчи в этапе лиги(в том числе Баварию и Интер) , чем заслужил относительно легкую сетку , в плей офф ни одного поражения.
Ждём финал , верю в арсенал . Задача не меняется для них, будет тяжело, нужно 4 победы из 4 , никто ни в одном матче, не отдаст победу без борьбы.