«Арсенал» впервые в своей истории провел в ЛЧ 14 матчей подряд без поражений

«Арсенал» установил клубный рекорд по количеству матчей без поражений в Лиге чемпионов.

Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Атлетико» и вышла в финал турнира.

В текущем розыгрыше ЛЧ «канониры» одержали 11 побед и трижды сыграли вничью. Они не проигрывают с прошлого полуфинала.

Серия из 14 матчей без поражений – лучшая в истории «Арсенала» в Лиге чемпионов.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
31 комментарий
Арсенал больше заслуживал финал!
Арсенал, конечно, в АПЛ очень блекло играет, но в ЛЧ вполне нормально даже с точки зрения зрелищности, не говоря уж про эффективность.
Конечно, бывали скучные игры, но в меру
Ждем продления беспроигрышной серии до 15-ти матчей! 🔴
Комментарий скрыт
Зря все опрометчиво думают, что победитель второго пф легко вынесет Арсенал.
Это не какой-то дырявый автобус, а физически непробиваемая команда, которая может так засушить игру, что мало не покажется, и которой архисложно забить
Если ты не Кайрат
Да никто у Арсенала легко не выиграет, Арсенал легко сможет им задать свою игру, особенно в одном матче.
И Арс не автобус, от безысходности и не умения другого, это очень высокласная команда .
Артета вывел на новый уровень канониров, такие цифры просто так не приходят!
«Непобедимый» сезон в АПЛ у «Арсенала» уже есть. Нужно сделать такой и в ЛЧ :)
Арсенал, даешь победу в 15 матче!
Я сам буду болеть за Баварию или ПСЖ в финале.
Но вы совершенно зря заранее хороните Арсенал.
Очень грамотная, блестяще прессингующая, и неплохо реализующая моменты команда.
Шансы в финале 50/50.
хорошие шансы на победу в ЛЧ арсенала
у баварии и псж донная защита
думаю возьмут ушастого)
Арсенал играл так, как и требовал Атлетико. В первом тайме отдали мяч, Арсенал попадал в свою тарелку контролирующего футбола, где во главе угла владение мячом. Атлетико в целом, затащил Арсенал в вязкую игру, но чего не получилось у Атлетико - это остро отвечать на контратаках. Арсенал просто не позволял. Та же хваленая Барселона, например, позволяла. И получила гол от Атлетико в ответном матче. Что и решило исход двухматчевого противостояния.
И тут возникает вопрос. Все пишут что Арсенал играл в скучный футбол. Нет уж.
Я болею за Арсенал 22 года и видел «веселый» футбол от Арсенала, с четвертыми местами каждый год и провалами в 1/8 финала ЛЧ. Арсенал сегодня сыграл надежно, ровно так, как требовал статус матча и стиль Атлетико. В обороне Габриэль и Салиба супернадежно, Уайт как всегда средне, дьекереш 5+ , Райс с двумя сердцами 5 с двумя плюсами.

Не знаю , кто будет в финале, Бавария или ПСЖ, не знаю выиграем или проиграем, но то, что Арсенал этим сезоном заслужил финал ЛЧ - это 100%. Там посмотрим

И, кстати, кто говорит , что Арсенал плохо играет. Если я правильно помню , то Арсенал выиграл все матчи в этапе лиги(в том числе Баварию и Интер) , чем заслужил относительно легкую сетку , в плей офф ни одного поражения.
Ждём финал , верю в арсенал . Задача не меняется для них, будет тяжело, нужно 4 победы из 4 , никто ни в одном матче, не отдаст победу без борьбы.
Бавария тоже отлично сыграла в группе, но сетку получила сложную. Байер, Спортинг и Атлетико - это сетка уровня Лиги Европы.
Крутое достижение, впечатляет адекватных болельщиков!
Материалы по теме
🔥 «Арсенал» вышел в финал ЛЧ, обыграв «Атлетико» в ответном матче – 1:0! Сака забил единственный гол
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
17 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
