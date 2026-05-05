«Арсенал» впервые в своей истории провел в ЛЧ 14 матчей подряд без поражений

«Арсенал » установил клубный рекорд по количеству матчей без поражений в Лиге чемпионов.

Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Атлетико » и вышла в финал турнира.

В текущем розыгрыше ЛЧ «канониры» одержали 11 побед и трижды сыграли вничью. Они не проигрывают с прошлого полуфинала.

Серия из 14 матчей без поражений – лучшая в истории «Арсенала» в Лиге чемпионов.