Артета впервые вышел в финал ЛЧ – в качестве тренера «Арсенала»

Артета впервые в карьере примет участие в финале ЛЧ.

«Арсенал » под руководством испанского специалиста одержал победу над «Атлетико » в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 1:1) и пробилась в следующий раунд.

Артета впервые примет участие в финале Лиги чемпионов – ранее он не добирался до этого турнира ни в качестве тренера, ни в качестве игрока.

В решающем матче соревнования лондонская команда встретится с «ПСЖ» или «Баварией».