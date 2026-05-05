«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
Команда тренера Диего Симеоне на выезде уступила «Арсеналу» (0:1, первая игра – 1:1) в ответном матче 1/2 финала.
В последний раз клуб из Мадрида играл в финале ЛЧ в 2016 году – тогда уступили «Реалу» (1:1, пенальти – 3:5), как и в 2014 (1:4). Еще один раз «Атлетико» уступил в финале Кубка европейских чемпионов в 1974 году – «Баварии» (0:4). «Матрасники» никогда не брали этот трофей.
Напомним, что Симеоне тренирует команду с 2011 года. С момента последнего финала ЛЧ в 2016-м команда играла в полуфинале в 2017 году и вылетела от «Реала».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Я даже забыл, что играл второй состав
И заменить бойцов типа Альвареса и Джулиано так рано - гений ахахах
Симеоне что в том году слил все что можно, что в этом году остался с зеро
Денег у матрасов не меньше чем у той же Барсы, только вот там школьники выходят на новый уровень, а у Симеоне всякие Альмады, Барриосы, Баэны
Зато Барсу отовсюду повыбивали, пусть аргентинский скачущий по бровке шофёр радуется😂😂😂