«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей

Команда тренера Диего Симеоне на выезде уступила «Арсеналу» (0:1, первая игра – 1:1) в ответном матче 1/2 финала.

В последний раз клуб из Мадрида играл в финале ЛЧ в 2016 году – тогда уступили «Реалу» (1:1, пенальти – 3:5), как и в 2014 (1:4). Еще один раз «Атлетико» уступил в финале Кубка европейских чемпионов в 1974 году – «Баварии» (0:4). «Матрасники» никогда не брали этот трофей.

Напомним, что Симеоне тренирует команду с 2011 года. С момента последнего финала ЛЧ в 2016-м команда играла в полуфинале в 2017 году и вылетела от «Реала».

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23679 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Великие замены сегодня сделал. В Ла Лиге вторым составом играет, а потом в ЛЧ делает замены на 55-ой минуте
Лооол
Я даже забыл, что играл второй состав

И заменить бойцов типа Альвареса и Джулиано так рано - гений ахахах
Вечный донор чашек ЛЧ для Реала 😃
И хозяин Барселоны в ЛЧ🤣🤣
Надо продлить Симеоне еще на 15 лет.
И повысить зарплату
у Атлетико главная цель каждый год обыграть Барсу и Реал, а кубки их не интересуют
Не было липовых красных и штрафных, понять и простить
Я женат тоже 15 лет)
В том году меня заклевали мол Симеоне третья сила в Испании, вывел на новый уровень и тд, и тп
Симеоне что в том году слил все что можно, что в этом году остался с зеро
Денег у матрасов не меньше чем у той же Барсы, только вот там школьники выходят на новый уровень, а у Симеоне всякие Альмады, Барриосы, Баэны
А всего трофеев уже 6 лет не будет
Зато Барсу отовсюду повыбивали, пусть аргентинский скачущий по бровке шофёр радуется😂😂😂
Понятно что это все было на фоне Арсенала, но как с такой убогой они умудрились пройти Барселону вопрос риторический, ну и сына в единственном моменте с игры, который не может попасть по мячу квитэссенция этого полуфинального недоразумения, а единственные люди, способные в креатив гризман и альварес меняются на 55 минуте))
так барса дырявая и тренер физрук, что удивительного?
Тупейшие замены , зачем то так рано менять лучших тем более , что они не играли в чемпе и выпускать мертвых баену и мелкого дохляка
