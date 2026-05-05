В финале ЛЧ впервые за три года сыграет клуб АПЛ
«Арсенал» стал первой английской командой – финалистом Лиги чемпионов с 2023 года.
Команда Микеля Артеты в решающем матче встретится с «Баварией» или «ПСЖ». Игра пройдет 30 мая.
Последним клубом АПЛ, дошедшим до финала, до сегодяшнего дня был «Манчестер Сити» (2023). В сезоне-2023/24 на заключительной стадии играли «Реал» и «Боруссия» Дортмунд, в сезоне-2024/25 – «ПСЖ» и «Интер».
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23956 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
