В финале ЛЧ впервые за три года сыграет клуб АПЛ

«Арсенал » стал первой английской командой – финалистом Лиги чемпионов с 2023 года.

Команда Микеля Артеты в решающем матче встретится с «Баварией» или «ПСЖ». Игра пройдет 30 мая.

Последним клубом АПЛ , дошедшим до финала, до сегодяшнего дня был «Манчестер Сити» (2023). В сезоне-2023/24 на заключительной стадии играли «Реал» и «Боруссия» Дортмунд, в сезоне-2024/25 – «ПСЖ» и «Интер».