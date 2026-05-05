В финале ЛЧ впервые за три года сыграет клуб АПЛ

«Арсенал» стал первой английской командой – финалистом Лиги чемпионов с 2023 года.

Команда Микеля Артеты в решающем матче встретится с «Баварией» или «ПСЖ». Игра пройдет 30 мая.

Последним клубом АПЛ, дошедшим до финала, до сегодяшнего дня был «Манчестер Сити» (2023). В сезоне-2023/24 на заключительной стадии играли «Реал» и «Боруссия» Дортмунд, в сезоне-2024/25 – «ПСЖ» и «Интер».

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23956 голосов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Дайте лучше новость о том, что Арсенал стал уже 5-м английским клубом, вышедшем в финал ЛЧ за последние 8 лет. Чисто напомнить свидетелям упадка АПЛ в чём заключается настоящая сила лиги)
Ответ pit4er
Ок!
Ответ pit4er
В следующем году надо Юнайтед выходить в финал для комплекта
К слову о лучшей лиге мира, сколько клубов АПЛ были в финале лч за последние десять лет и сколько клубов лоллиги и бундесфермы? Вот и думайте
Ответ Оригинальный Ник
А сколько побед в финале у этих прославленных английских клубов за последние 10 лет?))))
Ответ Andrei Rar
3 победы за 10 лет. Если бы весь бюджет лиги и доходы уходили одной команде, было бы больше
А ведь и в 2-х других еврокубках английские клубы выйдут в финал. И есть шансы, что все еврокубки достанутся англичанам. Хейтеры Апл, что скажете?)
Ответ Андрей. С
Это другое 🤭 Зато Атлетико обыграл Тоттенхэм, а Барселона Нюкасл. Теперь об этом будут писать 5 лет 😃
Арсенал поздравления!
Спасает честь АПЛ, добываем им пятую путевку а они поголовно поддерживают нефтяной проект с 115 нарушениями, неблагодарные)
Спортс как обычно). И главное в комментариях не вижу шуток про непомерную слабость лол лиги, хотя последний испанский клуб вылетел)). Всем плевать. А сколько визга было о слабости АПЛ, когда Барселона кое как проскочила Ньюкасл, еле выжив в Англии с помощью судьи, а Кински убил Тоттенхэм в первом матче с Атлетико 😃
Крутое достижение Арсенала, впечатляет адекватных болельщиков!
Теперь удачи победить
Давно не видел такого количества грязи в исполнении одной команды - после 80-ой минуты игры практически не было. Арсенал убивал всеми мыслимыми и немыслимыми способами время при серии спорных решений арбитра в их пользу.

Как минимум, одну пенку Атлетико заслужил - чистейший фол на Гризмане. О каком фоле до этого речь, если защитник умышленно сам влетел в игрока Атлетико.
Ответ soulsick
А пенка на Троссаре? А пенка на Эзе в первом матче? А забавные судейские решения в сторону матрасов в 1/4? Их вообще не должно было быть в этом полуфинале.
Ответ soulsick
Чел тупо не смотрел матч или смотрел не той дыркой, только Арсенал и играл в футбол, во что играл Атлетико не знаю
Будапешт 😌
Ответ frimpong
Столица…
Ответ Геннадий Гусев
ЛЧ😆
🔥 «Арсенал» вышел в финал ЛЧ, обыграв «Атлетико» в ответном матче – 1:0! Сака забил единственный гол
5 мая, 20:54
Итурральде про Гризманна и Троссарда: «Легкий толчок. Момент похож на пенальти в ворота «Атлетико» в первой игре за контакт Ганцко и Дьокереша»
5 мая, 20:32
Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»
5 мая, 20:20Фото
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
16 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
37 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
56 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
сегодня, 02:45
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
