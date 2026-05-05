«Атлетико» не выигрывает трофеев 5 сезонов подряд. Команда Симеоне вылетела из ЛЧ от «Арсенала»

«Атлетико» не выигрывает трофеев 5 лет.

«Атлетико» не выиграет ни одного трофея в этом сезоне.

Сегодня мадридский клуб уступил «Арсеналу » в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:1, первая игра – 1:1). Ранее команда Диего Симеоне лишилась шансов на чемпионство в Ла Лиге , потерпела поражение от «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании и вылетела из Суперкубка страны, проиграв «Реалу» в полуфинале.

«Матрасники» не выигрывают трофеев 5 сезонов подряд. Последний титул они завоевали в 2021 году – тогда «Атлетико » стал чемпионом Испании.