«Арсенал» в финале ЛЧ встретится с «ПСЖ» или «Баварией»
Стал известен первый финалист Лиги чемпионов.
До решающего матча добрался «Арсенал», одолевший «Атлетико» (1:1, 1:0) в полуфинале.
Следующим соперником «канониров» будет либо «ПСЖ», либо «Бавария». Финал пройдет в Будапеште 30 мая.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
63 комментария
Потрясающий матч конечно… уровня группового этапа примерно
ну хоть автобус психованного Симеоне выкинули.
какой автобус🤣 бл, в 2026 году писать про то, что у атлетико автобус - это либо не от большого ума, либо если не смотрел матчи. какой автобус был хотя бы в этих двух матчах полуфинала?
ужос, завтра посмотрим нормальный футбол)
да, у ЦСКА и Спартака обещает быть заруба
Хоть и принято здесь ругать Артету, но Арсенал времен его прихода и сейчас - 2 разных клуба
Да ! 2)
не знаю. Дай Эмери столько же времени как Артете, а также желаемых игроков, может и он смог бы взять АПЛ и дойти до финала ЛЧ
Этот матч просто антиреклама футбола, вы здесь не увидете рискованных пасов, обыгрышей на дриблинге, финтов, ей богу как роботы, с трудом досмотрел, а Арсенал настолько боялся контратак Атлетико что даже при угловых не навешивали, а разыгрывали
Сака, Мадуеке, даже Дьекереш шел в обводку. Чем ты смотрел?)))
Слабый матч. Атлетико мне понравилось больше, не повезло. С другой стороны и ПСЖ и Бавария сильнее.
Защита выигрывает турниры. Не списывал бы Арсенал, если ПСЖ/Бавария будет также как в 5-4 играть.
"Защита выигрывает турниры." У вас случайно родственник в Далласе не проживает??))
Кто бы не вышел в финал с Арсеналом легко не будет, эта команда, как минимум умеет защищаться.
Символично было бы если бы в Финале сыграли с Баварией, 1-е и 2-е место первого раунда, к тому же два тотальных антипода: осторожная дисциплинированная игра от обороны против атаки с полным игнором обороны. А ведь Арсенал может обыграть и ПСЖ и Баварию если начнет так вязать
Надеюсь тесто ,что раскатывает пекарь ,будет толще ,чем Арсенал,которого раскатают ПСЖ или Бавария!!!!
Наивный) Арсенал Олисе закрое с Кейном, как это делал в группе и посмотрим на Баварию)
Трудный был путь, чего уж там)
