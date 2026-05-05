«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ во второй раз в истории и впервые с 2006 года

«Арсенал» возвращается в финал Лиги чемпионов спустя двадцать лет.

Команда Микеля Артеты одолела «Атлетико » (1:1, 1:0) в полуфинале и в решающем матче встретится с «Баварией» или «ПСЖ».

«Канониры» дошли до финала во второй раз в истории. Первый был в 2006 году – тогда «Арсенал » уступил «Барселоне» (1:2).