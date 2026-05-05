«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ во второй раз в истории и впервые с 2006 года
«Арсенал» возвращается в финал Лиги чемпионов спустя двадцать лет.
Команда Микеля Артеты одолела «Атлетико» (1:1, 1:0) в полуфинале и в решающем матче встретится с «Баварией» или «ПСЖ».
«Канониры» дошли до финала во второй раз в истории. Первый был в 2006 году – тогда «Арсенал» уступил «Барселоне» (1:2).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс
Бавария играла с Арсеналом, не выиграла, вот сейчас по итогам жребия оказалась в более сложной сетке. Это мини нюансы влияют и никто же не вспоминает, что когда Арсенал относился серьезно к группе, то другие иногда забивали болт или не играли на 100%. Факторы сыграли в пользу Арсенала.
Барселона играла в открытый футбол с Атлетико, по итогу получила на контратаках 2 красные в 2 матчах (ок, я тоже не совсем согласен с ними), но и голы пропустила на контратаках. Арсенал сыграл академично, забив на 1 мяч больше
В прошлом году Ливерпуль был первым, получил ПСЖ, у которого посев был ни самым низким.
Конечно, никто не ожидал от ПСЖ, что они так плохо группу в прошлом году играл