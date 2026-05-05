Экс-судья Фернандес: «Калафьори наступил на стопу Гризманна – это пенальти, а Зиберт зафиксировал несуществующий фол Пубиля. Падение Симеоне – не 11-метровый»

Экс-судья Фернандес указал на ошибку арбитра в пользу «Арсенала» в матче с «Атлетико».

Бывший судья Павел Фернандес заявил, что судья ошибся, не назначив пенальти в пользу «Атлетико » в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом » (0:1, второй тайм, первая игра – 1:1).

Матч обслуживает немецкий рефери Даниэль Зиберт .

О контакте Джулиано Симеоне и Габриэла Магальяэса на 51-й минуте

«Габриэл задевает Джулиано по икроножной мышце, но контакт незначительный. Аргентинец уже терял равновесие. Я считаю, что этого недостаточно для назначения пенальти. Это не пенальти».

О наступе Риккардо Калафьори на ногу Антуану Гризманну на 56-й

«Калафьори наступил на подъем стопы Гризманна, явно сбив его в штрафной площади. Немецкий арбитр зафиксировал несуществующий фол Пубиля на Магальяэсе. Это пенальти», – написал испанец.

