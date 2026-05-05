Экс-судья Фернандес: «Калафьори наступил на стопу Гризманна – это пенальти, а Зиберт зафиксировал несуществующий фол Пубиля. Падение Симеоне – не 11-метровый»
Бывший судья Павел Фернандес заявил, что судья ошибся, не назначив пенальти в пользу «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1, второй тайм, первая игра – 1:1).
Матч обслуживает немецкий рефери Даниэль Зиберт.
О контакте Джулиано Симеоне и Габриэла Магальяэса на 51-й минуте
«Габриэл задевает Джулиано по икроножной мышце, но контакт незначительный. Аргентинец уже терял равновесие. Я считаю, что этого недостаточно для назначения пенальти. Это не пенальти».
О наступе Риккардо Калафьори на ногу Антуану Гризманну на 56-й
«Калафьори наступил на подъем стопы Гризманна, явно сбив его в штрафной площади. Немецкий арбитр зафиксировал несуществующий фол Пубиля на Магальяэсе. Это пенальти», – написал испанец.
А вот на Гризманне была, хз где он там фол нашел перед этим, обычная обоюдная борьба за мяч была
Но Атлетико сегодня был плохенький по игре, правда Арсенал не сильно лучше, ну как бы что имеем то имеем, атлетам надо было в первом матче забивать, штуки 3 могли закинуть, а забили вообще с пенки тогда по итогу)
Еще перфоманс этот с запасными, которые нормально так времени съели на вбросах аутов на последних минутах
Не помню, чтобы такое видел, но это больше к резервному вопрос )
Но в целом - Атлетико по делу слил
Непонятно, зачем было Гризманна с Альваресом снимать
В атаке без них мысли вообще не было