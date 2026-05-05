  • Экс-судья Фернандес: «Калафьори наступил на стопу Гризманна – это пенальти, а Зиберт зафиксировал несуществующий фол Пубиля. Падение Симеоне – не 11-метровый»
27

Экс-судья Фернандес указал на ошибку арбитра в пользу «Арсенала» в матче с «Атлетико».

Бывший судья Павел Фернандес заявил, что судья ошибся, не назначив пенальти в пользу «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1, второй тайм, первая игра – 1:1).

Матч обслуживает немецкий рефери Даниэль Зиберт.

О контакте Джулиано Симеоне и Габриэла Магальяэса на 51-й минуте

«Габриэл задевает Джулиано по икроножной мышце, но контакт незначительный. Аргентинец уже терял равновесие. Я считаю, что этого недостаточно для назначения пенальти. Это не пенальти».

О наступе Риккардо Калафьори на ногу Антуану Гризманну на 56-й

«Калафьори наступил на подъем стопы Гризманна, явно сбив его в штрафной площади. Немецкий арбитр зафиксировал несуществующий фол Пубиля на Магальяэсе. Это пенальти», – написал испанец.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23953 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
Антуан Гризманн
Габриэл Магальяэс
Джулиано Симеоне
Риккардо Калафьори
Павел Фернандес
Марк Пубиль
габриэл магальяеш конечно грязный игрок: сам сфолил, сам нырнул - а судейка и рад. чистый пенальти украли у атлетов
Ответ DolJun
Как и у арсенала в первом тайме
Ответ DolJun
Только представьте какая игра будет у сб Бразилии на ЧМ Габриел плюс Винисиус
Никогда не любил Атлетико и Симеоне лично. Но кто же знал, что есть более мерзкий клуб...
Ответ Павел Нечаев
Странно не знать про Реал)
Ответ Павел Нечаев
👍
2 чистые пенки не дали Арсеналу, вар просто позор, как всему судейскому комитету
Да всем ясно, что это пенка. С другой стороны, АТМ и так везло с судьями в прошлом матче и особенно в 1/4 с Барсой, так что заслуженно
На Симеоне скорее не было, хотя в ногу то подбил, но тот мяч то упустил считай, так что нещитово

А вот на Гризманне была, хз где он там фол нашел перед этим, обычная обоюдная борьба за мяч была

Но Атлетико сегодня был плохенький по игре, правда Арсенал не сильно лучше, ну как бы что имеем то имеем, атлетам надо было в первом матче забивать, штуки 3 могли закинуть, а забили вообще с пенки тогда по итогу)
Ответ krealpmoney
"ногу то подбил, но тот мяч то упустил считай, так что нещитово" - а точно в правилах написано "не фиксировать фолы в штрафной если игрок расстался с мячом"?
Пенальти чистый) вообще весь матч казалось что реф чуть-чуть поддушивает Атлетико - свистит фолы которые Арсеналу сходили с рук
Еще перфоманс этот с запасными, которые нормально так времени съели на вбросах аутов на последних минутах
Не помню, чтобы такое видел, но это больше к резервному вопрос )
Но в целом - Атлетико по делу слил
Непонятно, зачем было Гризманна с Альваресом снимать
В атаке без них мысли вообще не было
Ответ Илья Крохин
Гризманн вмазал в первом тайме Троссарду. Там был не менее явный пеналь, чем тут. Может даже более явный. Судья выдержал линию, так что все справедливо.
Ребята, но это факт. Пенальти имел место быть. Вышел Арсенал, но их там ждёт не сахар это точно.
Ответ Elik1989
А что если бы вышел ржавый автобус под названием Атлетико их там ждал бы мёд чтоли?
Ответ Baxadir
Нет, не ждал. Завтра будет известен на 80% победитель ЛЧ. В остальные 20% входит весь тот форс-мажор который случается везде и где даже страховка не покрывает: удаление, левое пенальти или наоборот (например, как сегодня его не дали автобусу), а так Бавария или ПСЖ проедет катком по этому финалисту. Но я могу, естественно, ошибаться и Арсенал является достойным претендентом на победу ЛЧ, для кого-то.
Как же хорошо что Атлетико не вышел финал ЛЧ, да с Барсой судьи явно тащили их, Семионе таким составом можно выиграть финал ЛЧ, но не с таким футболом, радовались после победы над Барсой в кубке в итоге обосрались финале, радовались победе над Барсой в лч, в итоге пробили в ответке один раз в створ, Семионе пора уходить с таким футболом далеко не уедишь
Ответ erkin_312
Семионе🤦
габриэль исполнил
Карма за Барсу
Итурральде про Гризманна и Троссарда: «Легкий толчок. Момент похож на пенальти в ворота «Атлетико» в первой игре за контакт Ганцко и Дьокереша»
5 мая, 20:32
Калафьори наступил на ногу Гризманну в штрафной «Арсенала». Судья Зиберт счел, что перед этим Пубиль фолил на Габриэле
5 мая, 20:31Фото
Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»
5 мая, 20:20Фото
Экс-судья Фернандес о падении Троссарда в штрафной «Атлетико»: «Этого контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. В середине поля свистнули бы»
5 мая, 20:19Фото
Гризманн подтолкнул Троссарда в штрафной «Атлетико», вингер «Арсенала» упал. Зиберт не назначил пенальти
5 мая, 19:48Фото
