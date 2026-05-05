Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»
В ворота «Арсенала» не назначили пенальти в начале 2-го тайма игры с «Атлетико».
«Атлетико» претендовал на пенальти в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:1, второй тайм, первая игра – 1:1).
На 51-й минуте защитник лондонцев Вильям Салиба, пытаясь прервать заброс, головой скинул мяч на ход полузащитнику гостей Джулиано Симеоне. Аргентинец выскочил один на один и успел пробросить мяч в левую сторону от вратаря Давида Райи. Затем Джулиано упал в борьбе с Габриэлом Магальяэсом и не смог пробить по пустым воротам.
Футболист «Атлетико» требовал назначить пенальти. Арбитр Даниэль Зиберт не усмотрел нарушения правил. ВАР проверил эпизод – титр об этом появился в трансляции – и не стал звать судью к монитору.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Сам упал, лучше по мячу бы бил на тренеровках
Не хватило класса , топ игрок первым качанием бы ткнул мяч в ворота но нет надо было улучшать позицию
Биг Габи гениальный матч выдал
