Экс-судья Фернандес о падении Троссарда в штрафной «Атлетико»: «Этого контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. В середине поля свистнули бы»
Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал эпизод с незнаначеным пенальти в пользу «Арсенала» в игре с «Атлетико».
Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). На 34-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн подтолкнул вингера хозяев Леандро Троссарда в спину в своей штрафной площади. Бельгиец упал на газон и апеллировал к судье, но Даниэль Зиберт не стал назначать 11-метровый. ВАР не вмешался в ситуацию.
«Антуан Гризманн преследует Леандро Троссарда, и они сталкиваются бедром в бедро, но этого контакта недостаточно, чтобы назначить максимальное наказание. В середине поля свистнули бы.
Это не пенальти», – написал Фернандес.
Скриншот: кадр из трансляции
На Ольмо тоже недостаточно было, побыстрее бы мерзотный матрас вылетел, команда грубиянов и истеричек и так далеко прошла
надо увеличить дисстанцию пенальти с 11 до 15 м. или как в баскетболе, давать 1 очко. если гол с игры - 2 очка.
то-то будет расчудесно.