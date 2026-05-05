Экс-судья Фернандес о падении Троссарда в штрафной «Атлетико»: «Этого контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. В середине поля свистнули бы»

Судьи верно не назначили пенальти за падение Троссарда, заявил экс-арбитр.

Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал эпизод с незнаначеным пенальти в пользу «Арсенала » в игре с «Атлетико ».

Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). На 34-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн подтолкнул вингера хозяев Леандро Троссарда в спину в своей штрафной площади. Бельгиец упал на газон и апеллировал к судье, но Даниэль Зиберт не стал назначать 11-метровый. ВАР не вмешался в ситуацию.

«Антуан Гризманн преследует Леандро Троссарда , и они сталкиваются бедром в бедро, но этого контакта недостаточно, чтобы назначить максимальное наказание. В середине поля свистнули бы.

Это не пенальти», – написал Фернандес.

Скриншот: кадр из трансляции