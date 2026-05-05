  • Экс-судья Фернандес о падении Троссарда в штрафной «Атлетико»: «Этого контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. В середине поля свистнули бы»
Судьи верно не назначили пенальти за падение Троссарда, заявил экс-арбитр.

Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал эпизод с незнаначеным пенальти в пользу «Арсенала» в игре с «Атлетико». 

Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). На 34-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн подтолкнул вингера хозяев Леандро Троссарда в спину в своей штрафной площади. Бельгиец упал на газон и апеллировал к судье, но Даниэль Зиберт не стал назначать 11-метровый. ВАР не вмешался в ситуацию.

«Антуан Гризманн преследует Леандро Троссарда, и они сталкиваются бедром в бедро, но этого контакта недостаточно, чтобы назначить максимальное наказание. В середине поля свистнули бы.

Это не пенальти», – написал Фернандес. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Павла Фернандеса
Ну конечно
На Ольмо тоже недостаточно было, побыстрее бы мерзотный матрас вылетел, команда грубиянов и истеричек и так далеко прошла
Это точно судья говорит? Почему один и тот же эпизод должен трактоваться по-разному в зависимости от учамтка поля? У углового флажка свистнули бы?
Это точно судья говорит? Почему один и тот же эпизод должен трактоваться по-разному в зависимости от учамтка поля? У углового флажка свистнули бы?
Потому что пенальти - это 80-85% гол. И за большинство рук не нужно давать пенальти. И за фолы, когда бегут в сторону от ворот. Давно пора придумать что-то
надо уменьшить значение пенальти. много пенальти дают в ситуации когда гол маловероятен. вначале, 100 лет назад, пенальти ставили только при выходе 1 на 1.
надо увеличить дисстанцию пенальти с 11 до 15 м. или как в баскетболе, давать 1 очко. если гол с игры - 2 очка.
то-то будет расчудесно.
