Тьерри Анри: «В Ямале больше всего поражает его футбольный интеллект. Этот парень играет так, будто он у себя во дворе. Он уже доказал, что способен стать главной звездой любого турнира»

«Надеюсь, что он подойдет к турниру в оптимальной форме, потому что на чемпионате мира мы хотим видеть лучших игроков в их лучшем состоянии. Даже если это будет хуже для Франции, я хочу увидеть там лучшего Ламина Ямаля. Мы знаем, что это игрок экстра-класса, он уже доказал это на последнем Евро, где, кстати, победила Испания.

А знаете, что меня больше всего поражает в Ламине? Я помню момент в полуфинале против Франции. В контратаке, когда Испания уже вела 2:1, у него была возможность продолжить движение вперед, но нет – в 17 лет у него хватило интеллекта остановить игру, сбить темп, потому что это было выгодно команде. И он так и сказал своим. Принял мяч, опустил его и откатил назад Карвахалю. Что?! В 17 лет!

Люди концентрируются на его дриблинге и технике, а меня больше всего восхитил именно этот футбольный интеллект. Этот парень играет так, будто он у себя во дворе. Время покажет, что будет дальше, но он уже доказал, что способен стать главной звездой любого крупного турнира», – сказал экс-форвард «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Я не болею за барсу, но по факту - это единственный волшебник сейчас. Как бы там не колотили Кейны и Холланды. Он умеет делать сказку, как когда-то Рональдиньо
Не знаю, как у Анри, но у меня во дворе отнюдь не интеллектуалы собирались)
Я во дворе обыгрывал по десять людей за раз . Жаль что родился рано .
