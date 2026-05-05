Сака забил в полуфиналах ЛЧ в двух разных сезонах. Из англичан это делали Лэмпард, Руни и Кейн

Игрок «Арсенала» Сака забил в полуфиналах ЛЧ в двух разных сезонах.

Полузащитник «Арсенала » Букайо Сака стал четвертым английским футболистом, забившим в двух разных полуфинальных противостояниях в Лиге чемпионов .

24-летний футболист сборной Англии на 44-й минуте открыл счет в ответном матче 1/2 финала против «Атлетико » (1:0, второй тайм, первая игра – 1:1). В прошлом сезоне Сака забивал в полуфинале в ворота «ПСЖ».

Букайо повторил достижение Уэйна Руни (2006/07, 2010/11), Фрэнка Лэмпарда (2003/04, 2007/08) и Харри Кейна (2023/24, 2025/26).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.