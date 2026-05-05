  • «Аль-Хилаль» на два очка отстает от «Аль-Насра» за три тура до конца сезона. Команды Бензема и Роналду встретятся 12 мая
«Аль-Хилаль» идет в двух очках от «Аль-Насра».

«Аль-Хилаль» сократил отставание от «Аль-Насра», проведя перенесенный матч 28-го тура лиги Саудовской Аравии.

Сегодня команда Симоне Индзаги обыграла «Аль-Халидж» – 2:1.

После 31 матча на счету «Аль-Хилаля» 77 очков, он идет на втором месте. «Аль-Наср» набрал 79 баллов. Они встретятся 12 мая.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Это будет феерично, если и в этот раз Роналду с Аль-Насром упустят чемпионство. Тогда вообще никаких оправданий не останется для фанатов Криша, что топят за его величие, ну кроме будущей тыщи голов разве что.
Ответ Black Phoenix
Будто победа в каком-то бездарном чемпионате что-то изменит, выиграет или проиграет разницы почти нет, разве что пару недель войд, ромка и декстер побегают и расскажут, что это на уровне победы на ЧМ:))
Ответ rigobersong
Обязательно побегают..)) У них Саудовская Аравия это топ лига..))
Судейки будут тащить балласт как могут:))
Опять Криштиану останется без титула в СА. Но главное для него обилие голов в лиге саудитов.
Роналду опять останется без чемпионства!?
Ответ Zoidberg3
Вернётся сильнее)
Ответ Zoidberg3
Я думаю случится бойкот,которого мир ещё не видел)
Мне непонятно почему тут так хейтят Роналду и восхваляют Месси. Оба легенды со своими минусами, но если появляется аналогичные статьи о них то одному желают удачи и восхваляют а другому пишут гадости. Ведь и Роналду заслужил этот титул, и зп свою, и достойно завершить карьеру как и Месси
Ответ Scouser953
Ты забыл добавить, что не фанат роналду:))
Ответ Scouser953
Всё просто: в редакции завелись латентные кулесы, один из них пользователька ригоберсонг, который за бутерброды тут уже 15 лет комментами сквиртит с 15-ти аккаунтов. Вот и создаётся впечатление, будто Криша тут хейтят. На самом деле, это одни и те же аккаунты спамят под каждой новостью о нём.
А местные юзеры которые кивая головой поддакивали Демиралю когда он заявлял о том что всё делается для того чтобы Роналду взял титул, видели второй гол Хиляля сегодня? Демиралю нечего сказать про это ?
следующая игра Аль Насера против Аль шабаба. Как показывает статистика игр между ними, хоть и Аль Наср постоянно выигрывает, не так легко им это даётся.
мне кажется они поплывут на фоне того что Аль хиляль дышут в спину
Ещё недавно любители Роналду уже отдавали ему чемпионство. А теперь явно напряглись.. 😄
