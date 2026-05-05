  • У «Атлетико» 0 ударов в створ за 1-й тайм. «Арсенал» дважды пробил на 44-й и открыл счет в ответном полуфинале ЛЧ
«Арсенал» и «Атлетико» нанесли всего 2 удара в створ за первый тайм.

«Атлетико» и «Арсенал» нанесли всего два удара в створ в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

Оба удара в створ нанесли хозяева – «Арсенал». На 44-й минуте Леандро Троссард пробил из пределов штрафной. Голкипер Ян Облак перед собой отбил мяч, который в сетку отправил подоспевший Букайо Сака.

Всего «Арсенал» нанес 7 ударов, «Атлетико» – 2. Лондонцы также превзошли соперника по атакам – 27:10, угловым – 3:0, пасам – 289:125 (точность – 89% против 81%).

«Атлетико» совершил больше отборов – 16 против 11, а также пробежал чуть больше – 54,9 км против 54,2 км.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23942 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
Во что Симеоне собирался играть? На 0-0 и пенальти? Гений..
а учитывая что Атлеты не очень сильны в серии пенальти такой подход был максимально странным)
так у Атлетико было парочку острых моментов вообще-то
Атлетико вообще не должно быть в 1/2.
А они есть
Арсеналу вообще везёт с соперниками в плей-офф
Чёт Симеоне с тактикой сегодня начудил. Удерживать автобусом такой Арсенал - безумие. Как будто зеркалка первого матча.
Такой?)Праймовый сити прям
Так твой праймовый сити Арсенал несколько сезонов подряд гонял
Обоюдно острый футбол)))
🔥 «Арсенал» вышел в финал ЛЧ, обыграв «Атлетико» в ответном матче – 1:0! Сака забил единственный гол
5 мая, 20:54
Гризманн подтолкнул Троссарда в штрафной «Атлетико», вингер «Арсенала» упал. Зиберт не назначил пенальти
5 мая, 19:48
