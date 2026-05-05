У «Атлетико» 0 ударов в створ за 1-й тайм. «Арсенал» дважды пробил на 44-й и открыл счет в ответном полуфинале ЛЧ

«Арсенал» и «Атлетико» нанесли всего 2 удара в створ за первый тайм.

«Атлетико» и «Арсенал» нанесли всего два удара в створ в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

Оба удара в створ нанесли хозяева – «Арсенал». На 44-й минуте Леандро Троссард пробил из пределов штрафной. Голкипер Ян Облак перед собой отбил мяч, который в сетку отправил подоспевший Букайо Сака .

Всего «Арсенал » нанес 7 ударов, «Атлетико» – 2. Лондонцы также превзошли соперника по атакам – 27:10, угловым – 3:0, пасам – 289:125 (точность – 89% против 81%).

«Атлетико» совершил больше отборов – 16 против 11, а также пробежал чуть больше – 54,9 км против 54,2 км.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.