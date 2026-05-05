  • Алексей Попов: «Соболев деревянный. И он эгоист: готов сыграть, когда сам забивает, а если что-то не так – винит других. Он все время матерился, когда Глушенков палил по воротам ЦСКА»
– У Соболева 9 мячей за 28 туров РПЛ – это провал для полноценного второго сезона в «Зените» или приемлемый результат?

– Это приемлемый результат для его уровня, а для «Зенита» – нет, потому что бомбардир должен забивать по двадцать голов в нашем чемпионате. Уровень Соболева – борьба за еврокубки в какой-то команде, но он точно не самый лучший форвард в лиге в целом и в «Зените» в частности.

Он деревянный, как многие говорят, и это правда. У него страдают качество и передач, и приема мяча. То, что он может забивать, – есть у него такое, но вот возьмем последнюю игру с ЦСКА. Когда Глушенков палил по воротам, Соболев все время матерился, негативно к этому относился, потому что у него у самого малое количество забитых мячей.

Как только он забил сам, сразу стал счастливым, и если кто-то другой бил по воротам, то у него настроение уже нормальное. То есть даже по этому эпизоду видно, что человек – эгоист, готов сыграть, только когда у него идет игра и когда он голы забивает, а если что-то идет не так, то винит в этом других. Это неправильно, – сказал экс-защитник «Рубина» и «Амкара».

Все верно, если бы он забивал по 25+ мячей за сезон, или ассистировал как Дзюба в лучшие годы, ему многое можно было бы простить. А так, просто смешно смотреть, как многие начали называть его сильным нападающим.
слабый нападающий 100 мячей в России не забивает...
Да там Соболь матерился естессно не от ударов Глуша,а скорее от того,что забить долгое время не получалось.Тут уж товарищ Попов херню какую-то городит,из серии "сам придумал,сам обиделся"
И кстати насчёт передач-не согласен,с подыгрышем у него в целом норм,при всей его деревянности,даже во 2 тайме матча с конями ряд неплохих раздал в контратаках.
Придирается легенда АммиакаКарбамида к Саше,нехорошо это.....
Никто никому ничего не должен. Соболев работает. Тренер его держит, потому что видит по каким-то соображениям в составе. Никого больше этого не касается.
Попов, тебе-то какая разница до Соболева? Иди, Формулу-1 комментируй.
Это другой Попов из Амкара
При всей неоднозначности личности Соболева, уж всяко не футболисту уровня Попова давать публичные оценки степени деревянности Соболева. Каков же тогда уровень самого Попова?.. Мерзкий тип.
Глушенков палил... но не забил... тех кто забивает обнимают, а тех кто тянет без толку одеяло на себя матерят...
А там с башкой беда, посмотрите на его лицо, хотя это трудно назвать лицом
