Алексей Попов: «Соболев деревянный. И он эгоист: готов сыграть, когда сам забивает, а если что-то не так – винит других. Он все время матерился, когда Глушенков палил по воротам ЦСКА»

Алексей Попов: Соболев – эгоист и деревянный.

– У Соболева 9 мячей за 28 туров РПЛ – это провал для полноценного второго сезона в «Зените» или приемлемый результат?

– Это приемлемый результат для его уровня, а для «Зенита» – нет, потому что бомбардир должен забивать по двадцать голов в нашем чемпионате. Уровень Соболева – борьба за еврокубки в какой-то команде, но он точно не самый лучший форвард в лиге в целом и в «Зените» в частности.

Он деревянный, как многие говорят, и это правда. У него страдают качество и передач, и приема мяча. То, что он может забивать, – есть у него такое, но вот возьмем последнюю игру с ЦСКА. Когда Глушенков палил по воротам, Соболев все время матерился, негативно к этому относился, потому что у него у самого малое количество забитых мячей.

Как только он забил сам, сразу стал счастливым, и если кто-то другой бил по воротам, то у него настроение уже нормальное. То есть даже по этому эпизоду видно, что человек – эгоист, готов сыграть, только когда у него идет игра и когда он голы забивает, а если что-то идет не так, то винит в этом других. Это неправильно, – сказал экс-защитник «Рубина» и «Амкара».