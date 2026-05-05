Гризманн подтолкнул Троссарда в штрафной «Атлетико», вингер «Арсенала» упал. Зиберт не назначил пенальти

«Арсеналу» не дали пенальти после падения Троссарда в штрафной «Атлетико».

Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

На 34-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн подтолкнул вингера хозяев Леандро Троссарда в спину в своей штрафной площади. Бельгиец упал на газон и апеллировал к судье, но Даниэль Зиберт не стал назначать 11-метровый. ВАР не вмешался в ситуацию.

